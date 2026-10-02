Mi diceva “pazza”: ha rotto le ossa alla sua nuova ragazza





I passi pesanti dell’avvocato Raymond Vance sul linoleum del pianerottolo risuonavano con una cadenza sinistra nel silenzio del condominio di East Nashville. Attraverso lo spioncino grandangolare vedevo il suo completo grigio d’alta sartoria, la cravatta di seta perfettamente annodata e quella cartellina di cuoio scuro sigillata con elastici rossi che conteneva il prezzo del silenzio della potente famiglia di Nathan.





Non ho aperto la porta. Sono rimasta immobile con la schiena dritta e il respiro regolare, tenendo il coltello da cucina saldamente impugnato nella mano destra mentre la luce fredda del pianerottolo filtrava sotto la fessura dell’uscio. L’uomo ha bussato di nuovo, tre colpi nocche su legno con l’arroganza formale di chi è abituato a farsi aprire qualsiasi porta a colpi di dollari sonanti.

«Signorina Amber Cole?» ha esordito Vance con una voce ovattata ma chiarissima, senza nemmeno guardare verso lo spioncino. «So che si trova all’interno. Rappresento il signor Richard Vance e la dottoressa Eleanor Vance, i genitori di Nathan. Abbiamo appreso che la signorina Brooke Evans l’ha contattata nelle ultime ore per richiedere materiale privato relativo alla vostra passata convivenza. Siamo qui per proporle una transazione confidenziale a sei zeri che tuteli la serenità di tutte le parti coinvolte.»

Il disprezzo che mi è salito dal fondo dello stomaco era così puro, denso e tagliente da cancellare ogni residuo di paura. I genitori di Nathan, due stimati professionisti dell’alta borghesia del Tennessee, conoscevano perfettamente la natura deviata e aggressiva del loro unico figlio maschio: avevano già insabbiato una denuncia per lesioni ai tempi del college ad Atlanta e avevano pagato il silenzio della sua prima fidanzata storica per evitare che il nome di famiglia venisse infangato sui giornali locali.

Diciotto mesi prima, quando mi ero presentata a casa loro con un labbro spaccato e gli occhi gonfi di pianto implorandoli di farlo ricoverare in una clinica psichiatrica, sua madre Eleanor mi aveva liquidata sulla porta del soggiorno con una freddezza glaciale, dicendomi che una ragazza di modeste origini come me non doveva permettersi di scaricare le proprie insicurezze nevrotiche su un giovane brillante e sotto pressione per gli esami di stato.

«Ha trenta secondi per allontanarsi dal mio pianerottolo, avvocato Vance,» ho risposto parlando attraverso il metallo della porta con una voce così calma e gelida da far ammutolire persino la sua spocchia professionale. «La telecamera di sicurezza sopra il battente sta registrando ogni sua parola e trasmettendo il flusso video in diretta ai server della polizia metropolitana. Se non sparisce da questo palazzo entro mezzo minuto, depositerò una denuncia per tentato intralcio alla giustizia e subornazione di testimone direttamente sulla scrivania del procuratore distrettuale.»

Vance è rimasto fermo per qualche secondo, ha alzato lo sguardo verso l’obiettivo a infrarossi della videocamera posizionata sopra la cornice della porta, ha serrato la mascella con una smorfia stizzita e ha fatto dietrofront senza aggiungere una sillaba, scendendo le scale con passi affrettati che sono andati spegnendosi nell’atrio dell’edificio.

Mi sono allontanata dall’ingresso, tornando nel calore accogliente della mia cucina illuminata da faretti ambrati. Il sugo sobbolliva sul fornello spandendo un profumo di basilico e pomodoro fresco che riempiva la stanza di una sensazione di pace domestica conquistata con le unghie e con i denti. Ho preso il mio vecchio smartphone dal cassetto della credenza: lo schermo era invaso da quarantadue notifiche di messaggi, chiamate perse e richieste vocali provenienti da tutti i membri del mio vecchio gruppo sociale.

C’era Chloe che implorava di non gettare via dieci anni di sorellanza, c’era Tyler che ammetteva di essere stato un vigliacco a non avermi ascoltata quando Nathan gli raccontava storie assurde sulle mie presunte crisi di gelosia isterica, e c’era persino un messaggio vocale di dieci minuti inviato dalla madre di Brooke, una donna che mi aveva bloccata ovunque dopo avermi definita una psicopatica velenosa al telefono con mia zia.

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