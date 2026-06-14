Ho perso mio marito, la nostra casa e tutto quello che avevamo costruito in quindici anni. Poi una notte insonne ha cambiato tutto.





Nei mesi successivi il seminterrato di Serena si trasformò lentamente. Gli scatoloni con le mie cose si spostarono ai lati per fare spazio a un tavolo di lavoro che Serena mi aveva trovato usato su un’app di compravendita. Le bottiglie di oli essenziali si allinearono su uno scaffale. I sacchi di soda caustica e burro di karité trovarono posto in un angolo. Hondo imparò a stare sul suo tappeto durante le sessioni di lavoro, con quell’obbedienza tranquilla dei cani grandi che sembrano capire quando non è il momento di disturbare.





Cominciai a sperimentare. Il secondo sapone era alla lavanda. Il terzo al carbone vegetale, per la pelle mista. Il quarto era una forma di conchiglia che avevo fatto con uno stampo in silicone che mi era costato quattro dollari su internet e che aveva reso il risultato infinitamente più presentabile del primo tentativo. Le mie figlie diventarono le mie tester principali, con una generosità che mi commosse perché capii che stavano facendo qualcosa di più che provare saponi: stavano cercando un modo per starmi vicino che non richiedesse conversazioni difficili o emozioni che nessuna di noi sapeva ancora come gestire. Il sapone era un linguaggio neutro, concreto, praticabile.

Serena una domenica mattina mi disse una cosa che mi rimase in testa per settimane. Stavo lavorando al tavolo e lei era seduta con il caffè dall’altra parte a guardarmi. “Mamma,” disse, “è la prima volta da più di un anno che ti guardo e non ho paura per te.” Non risposi subito. Continuai a mescolare, sentendo il calore della pasta tra le mani. Poi dissi: “Nemmeno io, adesso.” E era vero.

Non era che il dolore fosse sparito. Non funziona così, e chiunque dica il contrario o non ha perso qualcuno davvero o sta mentendo per gentilezza. Thomas era ancora presente in ogni angolo della mia giornata, in modi che non si preannunciano: il tipo di caffè che compravo, il modo in cui piegavo le coperte, le canzoni che evitavo perché non riuscivo ancora ad ascoltarle. Il lutto non scompare quando trovi qualcosa che ti tiene occupata. Cambia forma. Diventa qualcosa che riesci a portare mentre fai anche altro, invece di qualcosa che ti ferma del tutto.

Il sapone mi dava le mani occupate e la mente ancorata. Mentre lavoravo, dovevo pensare alle temperature, ai tempi, alle proporzioni. Non potevo contemporaneamente andare in quei posti mentali dove sarei finita se fossi rimasta ferma senza niente da fare. Non era una fuga. Era una struttura. E la struttura, scoprii, era quello di cui avevo più bisogno.

Dopo il sesto mese, Serena mi suggerì di vendere. Avevo già accumulato più di duecento barre di sapone che riempivano tre cassetti e mezzo scaffale, e i saponi che avevo regalato alle amiche di Serena avevano ricevuto un entusiasmo che andava oltre la cortesia. “Non hai bisogno di cento barre di sapone alla lavanda,” disse Serena con la sua onestà tipica. “Ma qualcun altro potrebbe volerle.” Risposi che non sapevo come si vendesse, che non avevo mai gestito un’attività da sola, che Thomas si era sempre occupato della parte commerciale del laboratorio artigianale che avevamo insieme. Serena aprì il laptop e disse: “Cominciamo con un profilo online. Un passo alla volta.”

Chiamai il marchio con un nome che sembrava giusto, che aveva un suono morbido e un’immagine che mi piaceva. La prima settimana vendetti undici barre. La seconda diciassette. La terza ricevetti un messaggio da una donna che aveva comprato il sapone all’albicocca e lo aveva usato per la figlia con eczema, e mi scrisse che era la prima cosa che non aveva peggiorato la situazione in mesi. Lessi quel messaggio tre volte. Poi lo stampai e lo misi sul frigorifero.

Espansi la linea gradualmente: una crema solare naturale, uno spray per il sonno con olio di lavanda e camomilla, un balsamo lenitivo. Poi, pensando a Nora e agli altri bambini della famiglia, creai una linea per i più piccoli con profumi delicati e forme divertenti, animali e stelle e conchiglie, in colori pastello che sembravano quasi commestibili. Kim la chiamò la cosa più bella che avessi mai fatto. La piccola Nora chiese se poteva tenere il sapone a forma di pinguino sul bordo della vasca anche quando non faceva il bagno. Dissi di sì.

Un anno dopo quella notte di YouTube alle due di mattina, avevo prodotto più di mille barre di sapone e una linea di prodotti che stava crescendo lentamente ma in modo costante. Non ero diventata ricca. Non avevo risolto tutto. Vivevo ancora nel seminterrato di Serena, anche se adesso era diventato qualcosa di diverso da quello in cui ero arrivata: mio. Con il tavolo di lavoro e gli scaffali e Hondo sul tappeto e la luce del pomeriggio che filtrava dalla piccola finestra in alto e illuminava le bottiglie di oli essenziali in un modo che trovavo sempre bello.

Una mattina trovai un messaggio di un vecchio amico di Thomas, un uomo di nome Bill che lo aveva conosciuto vent’anni prima e che mi scrisse che aveva sentito del marchio attraverso una conoscenza comune e aveva comprato del sapone per sua moglie. Alla fine del messaggio scrisse: “Thomas sarebbe fiero. Lo è, ne sono sicuro.” Rimasi con il telefono in mano per un tempo lungo, seduta al tavolo con le mani ancora che sapevano di olio di cocco. Poi risposi: “Lo spero. Lo spero davvero.”

Non so se Thomas mi guarda da qualche parte. Non so se esiste un posto da cui guardare. Quello che so è che avevo perso lui, avevo perso la casa, avevo perso l’attività che avevamo costruito insieme, avevo perso il senso di sapere chi ero fuori da quello che eravamo stati insieme. E poi, in un seminterrato di sessantacinque metri quadri con un cane di novantadue chili e un video su YouTube alle due di notte, avevo trovato qualcosa che era solo mio. Costruito con le mie mani, dal niente, nel mezzo del buio più fondo che avessi mai attraversato.

La frase che mi aveva detto Serena quella domenica mattina era tornata. Non avevo più paura di me stessa. E questo, scoprii, era il punto di partenza di tutto il resto.

Visualizzazioni: 154



