Ho riaccompagnato una madre coi gemelli: due giorni dopo il primario mi accusa





Le parole dell’ispettore Lawson rimasero sospese nell’aria dell’ufficio come una condanna a morte. Sentii il sangue ritirarsi completamente dal viso, le gambe farsi di piombo e le mani diventare improvvisamente fredde. «Come sarebbe a dire che non sono suoi?», balbettai, indietreggiando fino a urtare lo spigolo della scrivania. «Lei li allattava, li teneva stretti al petto, piangeva per loro.





Li ho visti con i miei occhi, erano minuscoli, avevano ancora le fascette ospedaliere ai polsi!». Lawson richiuse il taccuino con uno scatto secco. «Le fascette erano contraffatte, comprate su internet o sottratte da qualche magazzino smaltimento rifiuti. Venga con me, dottore. Ha molte spiegazioni da dare, e le assicuro che la sua versione dei fatti è l’unica cosa che al momento le evita le manette immediate».

Henderson mi guardò con un misto di pietà e sconcerto, allargando le braccia senza poter pronunciare una sola parola di difesa. Salii sull’auto di servizio di Lawson senza proferire parola. Il tragitto verso la stazione di polizia di Millgarth sembrò durare un’eternità, scandito solo dal tergicristallo che fendeva una pioggia sottile e grigia. La mia mente correva all’impazzata, ripassando ogni singolo secondo di quella notte maledetta.

Ricordavo Abigail-Audrey seduta sul sedile posteriore della mia auto, la voce rotta dal pianto mentre parlava al telefono, la mano che accarezzava la testolina di uno dei piccoli avvolto in una coperta di pile azzurra. Tutto sembrava così straziantemente reale. Ricordavo persino la sosta alla farmacia notturna di Kirkstall Road, il cassiere che mi aveva passato il latte artificiale per neonati e il pacco doppio di pannolini mentre lei aspettava in macchina con le quattro frecce accese.

Se era tutta una finzione, era stata la recita più spietata e convincente a cui avessi mai assistito. Entrammo in una stanza per interrogatori spoglia, illuminata da un neon ronzante. Su un tavolo di metallo c’erano diverse cartelle con etichette colorate e un sacchetto per le prove contenente il mio telefono personale, che gli agenti avevano requisito al momento del mio arrivo al distretto.

Lawson mi fece cenno di sedermi, poi si accomodò di fronte a me, posando le mani aperte sul piano freddo. «Dottor Daniel, voglio essere estremamente chiaro con lei. Sappiamo che non fa parte dell’organizzazione. Se fosse stato un complice consapevole, non avrebbe usato la sua vettura privata registrata a suo nome e non avrebbe pagato il latte con la sua carta di credito personale.

Ma la sua dabbenaggine ha permesso a due criminali esperti di compiere l’ultimo passaggio di un’operazione che stavamo seguendo da mesi». «Mi spieghi tutto, la prego. Chi erano quei bambini?», chiesi, sentendo la gola bruciare per l’angoscia. Lawson aprì la prima cartella, mostrando la foto segnaletica di un uomo sulla quarantina con i capelli rasati e una cicatrice vicino al sopracciglio sinistro.

«Lui si chiama Reid-Derek Thorne, ma questo è solo uno dei suoi quattro alias noti. È un intermediario per adozioni illegali a pagamento. La donna che era con lui all’ospedale si chiama in realtà Sophie-Vivian Ward, una tossicodipendente che lavora per lui da anni in cambio di dosi e denaro contante. Non ha mai partorito gemelli in vita sua».

Fissai la foto, sentendo un senso di nausea violentissimo montarmi dallo stomaco. «E la donna a cui li ho portati? Quella che sosteneva di essere sua sorella?». «Quella donna si chiama Lauren-Abigail Vane, ed è la compratrice finale», rispose Lawson con voce tagliente. «Una donna facoltosa che non poteva avere figli e ha pagato sessantamila sterline in contanti per ottenere quei due neonati senza passare attraverso le trafile legali del sistema di affidamento nazionale.

I bambini provengono da una clinica privata di Leeds dove una giovane madre straniera senza documenti è morta di emorragia post-parto due giorni prima. Nessuno ha reclamato i corpi o i neonati, e Thorne è riuscito a farli sparire grazie alla complicità di un infermiere corrotto della sala parto». Chiusi gli occhi, sentendo le lacrime di rabbia premere contro le palpebre.

Ero stato il loro corriere inconsapevole, il tassello perfetto per garantire il passaggio sicuro dei piccoli senza dare nell’occhio. «Ma perché inscenare la lite nel parcheggio?», chiesi, riaprendo gli occhi e guardando l’ispettore. «Perché Thorne l’avrebbe abbandonata lì per poi denunciarmi due giorni dopo? Non ha alcun senso farsi notare dalla polizia se stai commettendo un traffico del genere».

Lawson accennò un sorriso amaro, privo di qualsiasi allegria. «Ha senso se qualcosa tra i due complici è andato storto all’ultimo secondo. E qui entra in gioco la perversione del piano di Thorne. Vede, Sophie-Vivian Ward ha deciso all’ultimo momento di raddoppiare il prezzo del suo silenzio. Sapeva che Lauren-Abigail Vane aveva i soldi pronti e ha minacciato Thorne di chiamare le autorità se non le avesse consegnato la metà esatta della somma prima della consegna dei bambini.

Thorne ha finto di cedere, l’ha portata all’ospedale con la scusa di verificare lo stato di salute di uno dei piccoli che respirava male, e poi le ha tolto la borsa con i suoi documenti e il telefono per toglierle ogni potere contrattuale». «L’ha lasciata lì come punizione?», domandai sconvolto. «Non solo come punizione, Daniel.

L’ha lasciata lì sapendo che lei avrebbe cercato disperatamente un modo per completare comunque la consegna e incassare la sua parte direttamente dalla compratrice. Ma Thorne non poteva rischiare di farsi pedinare dalla nostra squadra speciale che teneva d’occhio la sua vettura. Aveva bisogno di un vettore completamente pulito e insospettabile per trasferire i bambini dal parcheggio dell’ospedale fino alla casa sicura di Harehills.

Quando ha visto che lei, un medico in camice con tanto di tesserino visibile, si avvicinava alla panchina per offrirle aiuto, ha capito che il destino gli stava servendo su un piatto d’argento la copertura ideale. Ha aspettato che lei partisse, ci ha telefonato fingendosi un cittadino allarmato per la scomparsa della moglie instabile con i figli, e ha creato un diversivo perfetto per distogliere l’attenzione investigativa dalla transazione finanziaria in corso».

Il cinismo di quell’uomo superava ogni limite immaginabile. «E la denuncia formale contro di me? Perché venire stamattina dal primario con gli avvocati?». Lawson indicò il foglio di carta intestata che Henderson aveva mostrato poco prima. «Perché Sophie-Vivian Ward lo ha fregato di nuovo. Quella donna, una volta arrivata ad Harehills grazie a lei, ha preso i contanti da Lauren-Abigail Vane ed è scappata dal retro prima che Thorne potesse intercettarla.

Thorne è rimasto a mani vuote: senza i soldi e senza i bambini. A quel punto, in preda alla disperazione e convinto che Sophie-Vivian avesse un accordo segreto con lei per spartirsi il bottino, ha tentato la carta del ricatto istituzionale per costringere l’ospedale e la polizia a rintracciare Sophie-Vivian attraverso la sua testimonianza. Ha cercato di usare la giustizia come il suo cane da caccia personale».

Un silenzio pesante calò nella stanza per diversi istanti. Mi guardai le mani, ancora scosso dall’orrore di quella consapevolezza. «I bambini dove sono adesso, ispettore? Ditemi che stanno bene, vi prego». Lawson fece un respiro profondo e si rilassò leggermente sullo schienale della sedia. «Siamo intervenuti nell’abitazione di Harehills quarantacinque minuti fa, subito dopo che lei è stato convocato dal primario.

Lauren-Abigail Vane è in stato di fermo per acquisto illecito di minori e favoreggiamento. I gemelli sono stati portati d’urgenza al St James’s Hospital. Sono sani, ben nutriti e affidati alle cure pediatriche del reparto neonatale sotto stretta protezione giudiziaria. Se lei non avesse comprato quel latte artificiale l’altra notte, uno dei due, che soffriva di grave disidratazione, avrebbe rischiato la vita prima del nostro arrivo».

Quella singola frase allentò il nodo d’acciaio che mi stringeva il petto, ma la rabbia non accennava a diminuire. «E Sophie-Vivian Ward? Quella donna che fingeva di essere una madre disperata sul marciapiede?». «I nostri colleghi l’hanno fermata alla stazione ferroviaria di Leeds mentre tentava di salire su un treno diretto a Newcastle con venticinquemila sterline nascoste nella fodera della valigia», disse Lawson, alzandosi dal tavolo.

«Ha già confessato tutto. Ha ammesso che lei, dottore, non sapeva assolutamente nulla dell’accordo clandestino e che l’ha semplicemente manipolata con la sua pietà. La denuncia di Reid-Derek Thorne è stata stracciata dieci minuti fa, sostituita da un mandato d’arresto in carcere preventivo per tratta di esseri umani, estorsione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Entrambi marciranno dietro le sbarre per parecchi anni». Uscimmo dalla stanza degli interrogatori nel corridoio affollato della centrale. L’aria era densa di fumo stantio, carte da sbrigare e voci concitate di agenti al telefono. In fondo al corridoio, seduto su una panca di ferro con i polsi stretti dalle manette di sicurezza, c’era Reid-Derek Thorne.

Lo riconobbi immediatamente dalla cicatrice sulla fronte. Aveva lo sguardo basso, la giacca di pelle rovinata e un’espressione di cupo risentimento stampata sulla faccia non rasata. Quando sentì i miei passi avvicinarsi, alzò gli occhi grigiastri verso di me con un ghigno sprezzante. Mi fermai a un passo da lui, ignorando la mano cauta di Lawson che mi toccava il gomito per invitarmi a proseguire.

Fissai quell’uomo dritto nelle pupille, sentendo tutta la stanchezza di due giorni di incubo concentrarsi in un unico momento di lucidità tagliente. «Li hai lasciati sul cemento gelido», dissi con voce bassa e controllata, senza urlare, senza tradire la minima esitazione. «Avevano sei giorni di vita, non erano nemmeno in grado di tenere gli occhi aperti e tu li hai trattati come merce di scambio in una valigia di seconda mano».

Thorne sputò a terra vicino alla punta delle mie scarpe, stringendo i denti. «Fatti gli affari tuoi, dottorino della mutua. Ti sei fatto fregare da una tossica per fare il samaritano del cazzo. Non hai capito niente di come gira il mondo vero là fuori». Non risposi alla sua provocazione. Rimasi a guardarlo mentre distoglieva lo sguardo per primo, incapace di sostenere il peso di quel silenzio fermo, fino a quando un agente di scorta lo afferrò per

la spalla trascinandolo bruscamente verso le celle di sicurezza sotterranee. Uscii dalla stazione di polizia sotto una pioggia che cominciava a diradarsi, lasciando spazio a un cielo plumbeo tipico dei pomeriggi autunnali inglesi. L’aria fresca mi schiaffeggiò il volto, ripulendomi finalmente dalla puzza di disinfettante dell’ospedale e dal fumo stantio di quella caserma. Il dottor Henderson mi stava aspettando vicino alla sua berlina nera, appoggiato alla portiera con un bicchiere di carta fumante tra le mani.

Mi porse il caffè caldo senza proferire una sola parola di circostanza. Presi il bicchiere, sentendo il calore attraversare la plastica e scaldarmi i polpastrelli ancora intorpiditi. «La direzione sanitaria ha ritirato ogni minaccia di sospensione cautelare, Daniel», disse a bassa voce, guardando il traffico lento lungo l’incrocio stradale. «Lawson ha inoltrato una relazione dettagliata in cui chiarisce che il tuo intervento ha garantito la sopravvivenza immediata dei neonati prima dell’arresto dell’intera banda.

Sei completamente pulito dal punto di vista disciplinare e professionale». «Non mi interessa della sospensione, Sean», risposi, bevendo un piccolo sorso di quel caffè amaro che sapeva di stanchezza pura. «Pensavo davvero di aver salvato una famiglia che stava crollando a pezzi per una lite stupida. Ci ho creduto fino all’ultimo secondo, anche mentre le porgevo i pannolini fuori da quella farmacia illuminata a giorno».

«Hai fatto quello che fa un medico degno di questo nome quando vede due neonati che soffrono per strada», disse il primario, posandomi una mano pesante sulla spalla con una franchezza che non gli avevo mai sentito usare prima d’ora. «Non hai sbagliato ad avere pietà, Daniel. Hanno sbagliato loro a pensare che la tua onestà fosse una debolezza da poter calpestare impunemente per i loro sporchi affari sporchi di fango».

Ci avviammo insieme verso la sua auto per tornare all’ospedale. Mancavano poche ore all’inizio del mio turno notturno successivo, e sapevo che le corsie sarebbero state piene di nuove emergenze, feriti e persone sole in cerca di aiuto. Mentre salivo sul sedile del passeggero, lanciai un ultimo sguardo alla strada trafficata, promettendo a me stesso che non avrei mai permesso alla crudeltà di quella trappola di cancellare la mia prontezza ad aprire una portiera per salvare una vita.



