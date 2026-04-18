Ho rotto il cassetto della scrivania di mio marito cercando il nostro certificato di matrimonio e dentro ho trovato un doppio fondo con un contratto firmato sei mesi prima di conoscerlo. Pensavo di avere un matrimonio perfetto, invece avevo vissuto cinque anni dentro una vita scritta da altri.





Rimisi tutto dentro come potei.





La busta. Le pagine. Il pannello. Il cassetto, storto e ridicolo, che non rientrava più bene ma da fuori sembrava almeno vagamente appoggiato al suo posto. Mi lavai le mani perché mi sembravano sporche, anche se avevo toccato solo carta. Quando scesi in cucina, Davide stava già aprendo i contenitori sul tavolo, con quel sorriso stanco e gentile che fino a quel pomeriggio mi aveva sempre calmata.

“Stai bene?” mi chiese subito. “Sei pallida.”

“Mal di testa,” risposi.

Mi sedetti davanti al Pad Thai e improvvisamente mi sembrò di vedere tutto in doppio. Non il cibo, non la stanza. Lui.

Ogni gesto diventò sospetto.

Quando mi disse che si era ricordato di prendere anche gli involtini primavera “perché so che sono i tuoi preferiti”, pensai: era nel contratto anche questo? Quando mi chiese se volevo che facesse lui i piatti, vidi una clausola invisibile sulle “attenzioni domestiche periodiche”. Quando mi toccò la spalla passando dietro la mia sedia, il mio corpo si irrigidì come se mi avesse sfiorata uno sconosciuto.

Quella notte rimasi sveglia mentre lui dormiva accanto a me.

Il suo braccio, che per anni era stato il posto dove andavo a rifugiarmi quando avevo paura o non riuscivo a rallentare la testa, adesso mi sembrava la propaggine di una menzogna. Guardavo il soffitto e cercavo disperatamente un punto fermo nella memoria. Qualcosa che fosse mio, nostro, reale. Ma ogni ricordo iniziava a deformarsi.

La pioggia.

La ruota bucata.

Il primo appuntamento.

La proposta.

Il modo in cui mio padre aveva detto: “Lo sapevo che era quello giusto.”

Non era intuizione.

Era selezione.

Il giorno dopo andai da mio padre per il brunch della domenica.

Lo guardai mentre mi apriva la porta con il suo solito abbraccio perfetto, l’odore di dopobarba costoso, il tono affettuoso.

“Come sta la mia ragazza preferita?”

Feci uno sforzo enorme per non tirargli in faccia il vassoio di brioche.

“Bene,” dissi. “Davide è meraviglioso, come sempre.”

Lui sorrise.

“Ho sempre saputo che era perfetto per te.”

Quella frase, detta così, quasi con orgoglio, mi entrò nello stomaco come un coltello.

Tornata a casa, iniziai a scavare davvero.

E quello che trovai sul passato di Davide mi fece capire che il contratto non era stato un colpo di follia. Era una strategia vecchia, ordinata, finanziata e controllata da molto tempo.

Perché Davide non era solo mio marito.

Era stato, anni prima, anche un dipendente di mio padre.

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