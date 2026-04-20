Ho scoperto cosa la mia collega pensava davvero di me quando un quaderno è caduto dalla sua scrivania





Le settimane successive furono strane. L’ufficio continuava a funzionare come sempre: riunioni, email, scadenze. Ma per me l’atmosfera era diversa. Ogni volta che guardavo Monica, non vedevo più la collega simpatica con cui ridevo durante la pausa pranzo.





Vedevo qualcuno che osservava le persone come se stesse raccogliendo dati per un archivio segreto. All’inizio pensai di affrontarla direttamente. Avevo mille frasi pronte nella testa: domande, accuse, spiegazioni. Ma qualcosa mi fermò.

Forse era il timore di peggiorare le cose. Forse era semplice curiosità. Volevo capire perché qualcuno avrebbe dovuto scrivere cose del genere su tutti quelli che lo circondavano. Nel frattempo il mio quaderno era diventato una specie di rituale serale.

Ogni sera scrivevo qualche pagina. All’inizio erano pensieri confusi: rabbia, delusione, incredulità. Ma col passare dei giorni le parole cambiarono. Iniziai a riflettere su quanto fosse facile giudicare gli altri quando non si conosce davvero la loro storia.

Mi resi conto che anche io, in passato, avevo fatto supposizioni su persone che poi si erano rivelate completamente diverse. Un pomeriggio, mentre stavo lavorando a una presentazione, vidi Monica alzarsi dalla scrivania e uscire per una telefonata.

Per un secondo pensai di ignorare tutto. Ma poi mi ritrovai davanti al suo cassetto aperto. Il quaderno era lì. Non so esattamente perché lo presi. Forse volevo solo capire se quella frase su di me fosse un’eccezione o parte di qualcosa di più grande. Sfogliai alcune pagine.

C’erano decine di nomi. Accanto a ciascuno brevi commenti: sospetti, impressioni, a volte anche piccole paure. Alcuni erano sorprendentemente gentili. Altri molto duri. Ma una cosa era chiara: Monica osservava il mondo come se si aspettasse sempre di essere tradita.

Rimisi il quaderno al suo posto e tornai alla mia scrivania con una sensazione nuova. Non era più rabbia. Era comprensione, anche se non completa.

Qualche giorno dopo successe qualcosa che cambiò definitivamente la situazione. Il nostro responsabile Ravi chiamò Monica nel suo ufficio. La conversazione durò quasi un’ora. Quando uscì, i suoi occhi erano rossi. Non disse nulla a nessuno.

Raccolse alcune cose dalla scrivania e uscì dall’ufficio prima del solito. Il lunedì successivo HR mandò un’email: Monica aveva dato le dimissioni per motivi personali. L’ufficio rimase in silenzio per qualche giorno.

Le persone parlavano a bassa voce, cercando di capire cosa fosse successo. Io non dissi nulla. Non raccontai a nessuno del quaderno. Pensavo che la storia fosse finita lì. Ma circa una settimana dopo trovai una lettera sulla mia scrivania.

Era scritta a mano. “Gina, immagino che tu abbia visto il quaderno. All’inizio ero arrabbiata quando Ravi mi ha mostrato alcune pagine. Poi ho capito che quel quaderno era il riflesso di tutte le mie paure. Scrivere giudizi sugli altri era più facile che affrontare le mie insicurezze.

Ho iniziato terapia. Forse era necessario arrivare a questo punto per capire che stavo costruendo muri ovunque. Per quello che vale, mi dispiace per quello che ho scritto su di te.” Lessi quella lettera più volte. Non provai la soddisfazione che pensavo avrei provato.

Provai qualcosa di più complesso: una specie di tristezza tranquilla. I mesi passarono e l’ufficio trovò un nuovo equilibrio. Una nuova collega arrivò al posto di Monica. Si chiamava Mei. Era molto diversa: parlava poco ma ascoltava molto.

Un giorno, durante la pausa pranzo, mi disse una frase che rimase con me a lungo: “Le persone che osservano troppo gli altri di solito stanno cercando di non guardare se stesse.” Quella frase riassumeva perfettamente tutta la storia.

Il mio quaderno, nel frattempo, era diventato qualcosa di importante. Non era più solo uno sfogo. Era uno spazio per riflettere. Invece di scrivere giudizi sugli altri, scrivevo domande su me stessa.

Che tipo di persona voglio essere? Come posso costruire relazioni più sincere? Come si riconosce la fiducia vera? Un anno dopo, una nuova stagista entrò in ufficio. Era nervosa e timida. Durante la pausa caffè mi disse: “Sei la prima persona qui che mi ha fatto sentire tranquilla.”

Quelle parole mi colpirono più di qualsiasi cosa fosse successa con Monica. Perché mi fecero capire che, nonostante tutto, non avevo smesso di essere gentile con le persone. E forse era proprio questa la lezione più importante di tutta la storia.

La fiducia può rompersi. Le amicizie possono deludere. Ma non bisogna lasciare che la paura trasformi il modo in cui trattiamo gli altri. A volte le persone che sembrano più diffidenti stanno semplicemente cercando di proteggersi da ferite che nessuno vede. E a volte basta un piccolo momento di verità per cambiare completamente la direzione di una vita. Anche se fa male. Soprattutto se fa male.





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