Ho venduto il cane di mia figliastra per pagare l’apparecchio a mia figlia — ma la vendetta di mio marito mi ha lasciata distrutta





Sono sposata con Luke da nove anni.

Io sono casalinga, lui è sempre stato l’unico a portare il pane a casa.





Ho una figlia da una relazione precedente — suo padre non è mai stato presente.

E aiuto a crescere anche la figlia di Luke, che ha undici anni, nata dal suo primo matrimonio.

Sua madre è morta alcuni anni fa.

Anche se le bambine hanno un’età simile, non hanno mai legato davvero.

Ma c’è una cosa a cui mia figliastra è profondamente legata: il suo Labrador nero.

Quel cane è tutto per lei.

Recentemente, l’ortodontista ha detto che mia figlia aveva bisogno dell’apparecchio per correggere la dentatura.

Quando ne ho parlato con Luke, lui ha liquidato la questione dicendo:

“Ho spese più urgenti del sorriso di tua figlia!”

Con il mutuo della casa ancora da finire di pagare, sapevo che non mi avrebbe aiutata.

Così ho preso una decisione terribile.

Ho venduto di nascosto il cane di mia figliastra.

Il suo mantenimento costava molto, e con le difficoltà economiche, mi sono convinta che fosse una scelta “pratica”.

Con quei soldi, ho pagato l’apparecchio a mia figlia.

Quando mia figliastra l’ha scoperto, è crollata.

Ha pianto per ore.

Luke non ha detto una parola.

Non mi ha neppure guardata.

La mattina dopo, ho sentito mia figlia piangere disperata nella sua stanza.

Sono corsa da lei e sono rimasta paralizzata: metà delle sue cose erano sparite.

Giochi, bambole, vestiti, scarpe — tutto sparito.

Poi ho scoperto che Luke aveva messo tutto in vendita online.

Ha detto che, se sua figlia aveva dovuto perdere la cosa che amava di più, allora anche mia figlia doveva farlo.

Da allora non ci parliamo più.

Io volevo solo dare priorità alla salute di mia figlia.

So di aver fatto un errore.

Ma non sono una cattiva persona.

Cosa dovrei fare adesso?



