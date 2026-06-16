Ho visto la mia CEO prendere il sole. Mi ha chiesto: “Ti piace la vista?” Io ho risposto: “Tu.”





Poi, tutto cambiò.





Un giorno, la porta del tetto si aprì, e non era Victoria.

Era Richard.

Il vicepresidente dell’azienda. Il nemico giurato di Victoria. L’uomo che aveva passato gli ultimi dieci anni a cercare di distruggerla.

“Che bello vedervi qui,” disse, con un sorriso velenoso. “La nostra amata CEO e la sua… assistente.”

“Richard,” disse Victoria, alzandosi. “Cosa vuoi?”

“Voglio solo capire,” rispose lui, avvicinandosi. “Cosa c’è tra voi due? Perché la nostra leader passa così tanto tempo con una semplice impiegata?”

“Questo non sono affari tuoi,” dissi, alzandomi.

“Ah, la piccola ha voce,” rise lui. “Interessante.”

“Richard, esci,” disse Victoria, la voce fredda. “Ora.”

“Esco, esco,” disse lui, alzando le mani. “Ma voglio che tu sappia: la gente parla. I dipendenti vedono. E il consiglio d’amministrazione… il consiglio sarà molto interessato a sapere che la loro CEO passa le giornate sul tetto con una delle sue impiegate.”

Uscì ridendo.

Parte Quarta: L’Escalation

I giorni successivi furono un incubo.

Le voci cominciarono a diffondersi. Sussurri nei corridoi. Occhiate alzate. Sguardi di giudizio.

“È vero che sei la nuova fidanzata di Victoria?”

“Ti ha dato un aumento?”

“È così che si arriva in alto?”

Non rispondevo. Ma ogni parola era un pugnale al cuore.

Victoria era più fredda. Più distante. Più chiusa.

“Non possiamo vederci più,” mi disse un giorno.

“Cosa?”

“Richard ha minacciato di portare tutto davanti al consiglio. Se la gente scopre cosa c’è tra noi, perderò tutto. Il mio lavoro. La mia reputazione. La mia vita.”

“E quindi?”

“E quindi dobbiamo finirla.”

“Victoria…”

“Per favore. Capiscilo. Non è colpa tua. Ma non posso permettermi di perdere tutto.”

Parte Quinta: Il Confronto

La sera dopo, salii sul tetto.

Lei era lì. In piedi vicino al bordo, che guardava il tramonto.

“Sei venuta,” disse, senza voltarsi.

“Non posso lasciarti andare così.”

“Non hai scelta.”

“Allora dammi una ragione. Dammi una ragione per andare via.”

Lei si voltò. I suoi occhi erano pieni di lacrime.

“Perché ti amo,” disse. “E amare qualcuno significa proteggerlo. E io non posso proteggerti se resto con te.”

“Non ho bisogno di essere protetta.”

“Lo so. Ma ho bisogno di proteggerti. Perché sei tutto ciò che ho.”

Parte Sesta: La Decisione

Il giorno dopo, mi dimisi.

Non dissi niente a Victoria. Non le dissi che stavo andando via. Non le dissi che lo facevo per lei.

Le lasciai una lettera sulla sua scrivania.

“Victoria,

Non voglio che tu perda tutto. Non voglio essere la ragione della tua rovina. Ti amo. E amarti significa lasciarti andare.

Non cercarmi. Non chiamarmi. Vivi la tua vita. E sii felice.

Con tutto il mio amore,

Sophia.”

Misi la lettera sulla sua scrivania. Presi le mie cose. E uscii dall’edificio per l’ultima volta.

Parte Settima: Il Colpo di Scena

Un mese dopo, ricevetti una telefonata.

Era Richard.

“Sophia,” disse, la voce tesa. “Devi venire in ufficio.”

“Perché?”

“Victoria… ha avuto un incidente. È in ospedale.”

Arrivai in ospedale in lacrime.

Victoria era in terapia intensiva. Un incidente d’auto. Era grave.

Mi sedetti accanto al suo letto. Presi la sua mano.

“Non lasciarmi,” sussurrai. “Ti prego. Non lasciarmi.”

Lei aprì gli occhi. Mi guardò.

“Sei tornata,” disse, con voce debole.

“Sono tornata. E non me ne andrò mai più.”

“Anche se questo significa perdere tutto?”

“Anche se questo significa perdere tutto.”

Epilogo

Victoria guarì.

Ma non tornò al lavoro.

Si dimise. Vendette le sue quote. E si ritirò in una casa al mare.

“Non voglio più combattere,” mi disse. “Voglio solo vivere. Con te.”

E così, siamo andate via insieme.

Non abbiamo mai guardato indietro.

A volte, il momento più bello arriva quando sei disposta a perdere tutto per amore.

E io ero disposta.

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