I medici rivelano cosa succede quando mangi uova al mattino





Le uova sono tra gli alimenti più completi che esistano: economiche, versatili, ricche di proteine di alta qualità, vitamine e grassi benefici. Per anni sono state accusate ingiustamente di “fare male al colesterolo”, ma oggi la ricerca le considera un alimento nutriente e valido nella maggior parte delle diete equilibrate.





Tuttavia, c’è un errore molto comune che può ridurre i benefici delle uova — e non riguarda l’uovo in sé, ma come viene cucinato.

Il “grande errore” nella cottura delle uova

Cuocere le uova a temperature troppo alte — fino a bruciarle o seccarle eccessivamente — può:

Ridurre alcune vitamine sensibili al calore

Ossidare in parte i grassi del tuorlo

Rendere le proteine più difficili da digerire

Formare composti irritanti se l’alimento viene bruciato

Quando il bordo dell’albume diventa scuro o croccante e il tuorlo assume una tonalità grigio-verdastra (tipica delle uova sode troppo cotte), significa che la cottura è stata eccessiva.

L’uovo rimane commestibile, ma perde parte del suo valore nutrizionale.

Perché il tuorlo è così importante

Il tuorlo non è il “nemico”. È la parte più ricca dal punto di vista nutrizionale.

Contiene:

Colina (fondamentale per cervello e memoria)

(fondamentale per cervello e memoria) Vitamina D

Vitamina A

Luteina e zeaxantina (antiossidanti utili per la vista)

(antiossidanti utili per la vista) Grassi sani necessari all’assorbimento di vitamine liposolubili

Quando il tuorlo viene cotto troppo a lungo, alcune di queste sostanze si degradano.

Cosa succede nel corpo con cotture eccessive

Se si consumano regolarmente uova:

Fritte ad altissima temperatura

Con parti bruciate

Sempre abbinate a cibi ultra-processati (salsicce, bacon, fritti)

si può favorire:

Maggiore stress ossidativo

Digestione più lenta

Maggiore apporto di grassi ossidati

Molte persone che dicono:

“Le uova mi restano pesanti”

“Mi danno acidità”

spesso non reagiscono all’uovo in sé, ma al modo in cui è stato cucinato.

Il modo più salutare di mangiare le uova

Le modalità di cottura più equilibrate sono quelle delicate:

✔ Albume ben cotto

✔ Tuorlo morbido o leggermente cremoso

Ad esempio:

Uovo alla coque (6–7 minuti)

In camicia (poached)

Strapazzato a fuoco basso

In padella antiaderente senza bruciare

Bollito senza prolungare eccessivamente i tempi

Queste tecniche aiutano a preservare:

Le vitamine

I grassi buoni

La digeribilità

L’effetto saziante e protettivo per il metabolismo

Consigli pratici

Evita temperature troppo alte

Non bruciare albume o tuorlo

Non consumarle sempre abbinate a carni processate

Abbinale a verdure (spinaci, pomodori, zucchine)

Preferisci uova fresche e di buona qualità

In conclusione

L’uovo non è il problema.

È uno degli alimenti più nutrienti disponibili, se consumato con equilibrio. La differenza tra alimento protettivo e potenzialmente infiammatorio spesso sta nella cottura e nel contesto della dieta, non nell’uovo stesso.

Come per molti cibi, non è cosa mangi — ma come lo prepari e con cosa lo accompagni — a fare la vera differenza.



