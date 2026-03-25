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I miei figli mi hanno usata come babysitter gratis quando sono andata in pensione un giorno ho chiuso la porta in faccia a loro e me ne sono andata

Emanuela B.
25/03/2026
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I miei figli hanno trasformato la mia casa in un asilo gratuito finché il giorno in cui finalmente ho detto basta e me ne sono andata senza avvertire



Mamma non lavori più
Hai tutto il tempo del mondo
Che problema c’è a guardare i bambini per qualche ora

Quella frase mi ha rubato lentamente la pace

Mi chiamo Marta
Ho 66 anni e ho passato trent anni a lavorare alle poste guadagnandomi il diritto a una pensione tranquilla
Sognavo di dormire fino a tardi occuparmi del mio giardino e leggere i libri che avevo messo da parte negli anni

Ma i miei figli Javier e Lucía avevano altre idee

Nel momento in cui sono andata in pensione la mia casa ha smesso di essere il mio santuario ed è diventata parte della loro routine
Javier si presentava presto la mattina lasciando i suoi figli prima del lavoro solo per un po
Lucía invece arrivava più tardi stressata dal lavoro lasciando suo figlio così poteva rilassarsi o incontrare amici

Quello che era iniziato come un favore si è trasformato in un obbligo quotidiano
Hanno smesso di chiedere se potevo
Arrivavano e basta con borse pannolini e istruzioni sui pasti

Amo profondamente i miei nipoti ma il mio corpo non ha più la forza di una giovane donna
Mi faceva male la schiena le mie piante hanno iniziato a morire e la mia casa era sempre piena di giocattoli e briciole

Il vero problema non erano i bambini

Era il senso di diritto dei miei figli

Avevo un appuntamento dal medico un martedì per controllare il cuore
Gliel’ho detto con una settimana di anticipo

Hanno detto che avrebbero provato a organizzare qualcosa

Ma quella mattina Javier è arrivato lo stesso

Tua sorella non può farcela e io ho una riunione importante
Ci vorrà solo un momento mamma
Portali con te
Ha detto mettendomi il bambino in braccio prima di correre via

Ho dovuto annullare l’appuntamento perché non riuscivo a gestire due bambini piccoli in una sala d’attesa piena di persone malate
Quel giorno ho pianto per la frustrazione
La mia salute non era importante
La loro comodità sì

Un venerdì mi hanno promesso che sarebbero venuti a prendere i bambini alle sei di sera

Sono diventate le otto

Poi le dieci

Poi mezzanotte

Non rispondevano al telefono
I bambini si sono addormentati sul mio divano piangendo perché gli mancavano i genitori

Sono arrivati finalmente alle due del mattino ridendo e con l’odore di alcol addosso

Oh mamma non esagerare
Avevamo bisogno di una pausa
Con te stanno bene
Ha detto Lucía prendendo sua figlia che dormiva senza nemmeno ringraziarmi

La parte più scioccante era che nonostante tutto quello che facevo gratis mi criticavano comunque

Un giorno Lucía mi ha rimproverata per aver dato al bambino pane con marmellata

Lo sai che non può mangiare zucchero
Gli stai rovinando la dieta
Se devi occupartene fallo come si deve
Ha detto con arroganza

Pagavo i loro pasti e pulivo i loro disastri

Eppure mi trattavano come una dipendente

Javier si è persino lamentato che casa mia odorava troppo di disinfettante e ha detto che faceva male ai bambini

Mi sentivo invisibile

Non Marta la donna che ha lavorato per decenni

Non la madre che li ha cresciuti

Solo la nonna che esisteva per risolvere i loro problemi

Il momento finale è arrivato quando ho sentito Javier dire al telefono

Non preoccuparti del viaggio nel weekend
Mia madre non ha niente da fare
Si occuperà lei dei bambini

Quel weekend quando sono arrivati con le valigie non ho detto nulla
Ho sorriso ho preso le borse e gli ho augurato buon viaggio
Se ne sono andati felici pensando che fosse tutto sistemato

Ma non sapevano che avevo già deciso

Quello stesso pomeriggio ho chiamato una vicina di cui mi fidavo

Poi ho prenotato un viaggio

Ho preparato la valigia non con pannolini o giocattoli ma con vestiti scarpe da camminata e crema solare

Ho pulito casa ho chiuso tutto a chiave e ho scelto qualcosa di nuovo

Me stessa

Lunedì mattina prima che arrivasse Javier ero già in un taxi diretta all’aeroporto

Ho lasciato un biglietto sulla porta

Sono andata a godermi la mia pensione
I bambini sono una vostra responsabilità non mia
Tornerò quando imparerò a dire di no

Sono andati nel panico

Hanno perso lavoro

Hanno annullato piani

Hanno pagato babysitter costose

Per la prima volta hanno capito il valore di quello che stavo facendo

Ho passato due mesi al mare

Camminando

Riposando

Vivendo

Libera

Quando sono tornata mi hanno aspettata in aeroporto con fiori e facce stanche
Mi dispiace mamma
Ha detto Javier
Ci siamo dimenticati quanto sia dura

Non se lo sono dimenticati
Ho risposto con calma
Era solo più facile non vederlo

Ora vedo ancora i miei nipoti

Due volte a settimana

Perché lo scelgo io

La mia casa è di nuovo tranquilla piena di fiori di pace e di qualcosa che avevo perso

Il controllo sul mio tempo

Perché i nonni hanno già cresciuto i loro figli

Adesso

Tocca a loro



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