«I ragazzi sono un peso»: poi trovai quel foglio nella borsa





La firma in calce a quel bonifico di cinquantamila euro non apparteneva a Dirk e nemmeno a una sconosciuta di nome Els. Era la calligrafia minuta, spigolosa e inconfondibile di mia madre, Rachel-Claire. Rimasi immobile a fissare quel tratto nero su fondo bianco, sentendo il pavimento oscillare sotto le suole delle scarpe. Mia madre era morta quattordici mesi prima in una clinica di Gand, lasciando un testamento che destinava la totalità dei suoi risparmi a un fondo vincolato





per il futuro dei nipoti, affidato temporaneamente alla gestione congiunta mia e di mio marito fino alla maggiore età di Nora-Marissa. Dirk abbassò lo sguardo sul foglio, poi alzò gli occhi verso di me. La spavalderia con cui mi aveva liquidata davanti alla porta d’ingresso svanì all’istante, sostituita da un pallore cereo che gli scavò le guance.

Non disse una parola per diversi secondi. Il ventilatore a soffitto dell’ufficio continuava a girare con un ronzio monotono, spezzando l’aria densa della stanza chiusa. «Cosa ci fa la firma di mia madre su una disposizione di pagamento datata dieci giorni fa?», chiesi, mantenendo la voce talmente bassa da sembrare un sussurro minaccioso. «Mia madre è sepolta da più di un anno, Dirk.

Tu hai detto ai ragazzi che te ne andavi perché non volevi più il peso della famiglia, perché eri stanco di fare il padre. Eri stanco di noi, o avevi fretta di scappare prima che la banca scoprisse che stavi svuotando l’eredità dei tuoi figli?» Dirk fece un passo indietro, andando a sbattere contro il bordo della pesante scrivania di metallo.

Portò una mano alla bocca, stringendosi le labbra con le dita come se cercasse di riordinare i pensieri. «Naomi-Marissa, ascoltami. Non è quello che sembra. Stai saltando a conclusioni assurde senza sapere come stanno le cose sul lavoro.» «Non osare mentirmi ancora», dissi avanzando di un passo. «Els Van de Velde non è la tua amante, vero?

È il cognome da nubile della direttrice dell’agenzia di pratiche successorie che ha seguito il lascito di mia madre. La signora Van de Velde, quella che mi diceva sempre che i fondi erano bloccati per controlli fiscali statali. Voi due avete falsificato le deleghe di gestione sfruttando le vecchie firme depositate per svuotare il conto vincolato prima che Ruben compisse diciotto anni.»

Dirk scosse la testa con forza, ma i suoi occhi si muovevano a scatti verso la porta aperta alle mie spalle, come se valutasse una via di fuga. «L’azienda era con l’acqua alla gola, Naomi-Marissa! Tuo fratello Koen aveva lasciato un buco di ottantamila euro nei bilanci prima che lo mandassi via l’anno scorso! Se non avessi coperto quegli scoperti con il denaro del fondo, la dogana avrebbe sequestrato i camion e io sarei finito in bancarotta fraudolenta!

Ho fatto tutto per proteggere il nostro tenore di vita!» «Tuo fratello non ha lasciato alcun buco», risposi con ferocia, ricordando le lacrime di Koen quando era stato cacciato dall’azienda di famiglia senza una spiegazione credibile, accusato ingiustamente di negligenza contabile. «Sei stato tu a falsificare i registri per farlo cacciare dai soci, perché Koen non avrebbe mai permesso di toccare il conto vincolato dei ragazzi.

Tu non hai protetto la famiglia. Ti sei tenuto il fondo per pagare i debiti che hai accumulato con le scommesse clandestine al porto, quelli di cui parlavi sempre a mezza voce al telefono quando credevi che dormissi!» Dirk deglutì a fatica, la gola secca. La sua maschera di rispettabilità si stava sgretolando pezzo dopo pezzo, lasciando emergere l’uomo disperato e meschino che aveva pianificato l’abbandono della propria casa per sottrarsi alle proprie responsabilità legali.

Credeva che facendosi odiare come marito e padre egoista avrebbe allontanato ogni sospetto sulle finanze, facendomi credere che la nostra rovina fosse solo una conseguenza dolorosa di un divorzio unilaterale. «Se vai alla polizia finisco in prigione, Naomi-Marissa», disse con tono supplichevole, allungando le mani verso di me con un gesto di resa che mi diede la nausea.

«I ragazzi non avranno più un padre, perderemo la reputazione, la casa verrà pignorata per risarcire i creditori. Possiamo sistemare la cosa. Els ha preparato un piano di rientro in cinque anni. Restituisco tutto, te lo giuro sui ragazzi. Ti lascio la casa, firmo qualsiasi accordo per l’affido, ma non distruggermi.» «Non giurare sui ragazzi, non ne hai il diritto», dissi freddamente.

«Hai guardato in faccia tuo figlio mezz’ora fa, sapendo che gli stavi rubando i soldi che sua nonna gli aveva lasciato per studiare, e gli hai fatto credere che la colpa fosse della sua esistenza, del peso che rappresentava per te. Gli hai fatto credere di essere un peso per coprire i tuoi imbrogli da quattro soldi.»

Presi il mio smartphone dalla tasca della giacca. Dirk fece un balzo in avanti per afferrarmi il polso, ma fui più rapida: arretrai verso il pianerottolo esterno, dove la luce fredda del lampione illuminava il cortile deserto dell’azienda. Con un dito sbloccai lo schermo e mostrai la schermata della chiamata in corso. La conversazione non era con la polizia, ma con il commissario capo Hendrikx, un vecchio amico di mio padre che da mesi teneva d’occhio i movimenti

finanziari sospetti della zona portuale su mia richiesta discreta. «Ho sentito abbastanza, Naomi-Marissa», disse la voce metallica di Hendrikx attraverso l’altoparlante del telefono. «Siamo già nel piazzale con due pattuglie. Resta ferma lì dove sei.» Dirk si bloccò all’istante sulla soglia dell’ufficio. Il rumore dei motori diesel che entravano a fari spenti dai cancelli principali riempì il silenzio della notte industriale.

Due auto con le insegne della polizia locale si fermarono ai piedi della scala di metallo, i fari che illuminavano le lamiere ondulate dei magazzini circostanti. Dirk guardò giù, poi guardò me, con le spalle curve e le braccia che pendevano inerti lungo i fianchi. Non c’era più traccia dell’uomo arrogante che aveva gettato le chiavi di casa nella ciotola dell’ingresso.

«Perché lo hai fatto?», mormorò con un filo di voce, quasi a se stesso. «Potevamo dividerci senza distruggere tutto.» «Perché io mi occupo dei miei figli, Dirk. È quello che fanno i genitori», risposi mentre gli agenti salivano i primi gradini della scala con passo pesante. «Tu volevi la tua libertà, adesso avrai tutto il tempo per godertela da solo.»

Scesi la scala lasciando che i poliziotti superassero la mia posizione per entrare nell’ufficio. Hendrikx mi fece un cenno rassicurante con la testa, prendendo in consegna la cartellina verde con le prove dei trasferimenti illeciti e della falsificazione documentale. Non mi voltai indietro a guardare mentre gli agenti facevano scattare i fermi metallici attorno ai polsi di Dirk.

Salii sulla mia auto e avviai il motore. Le mani non mi tremavano più. Guidai lentamente attraverso le strade buie che portavano verso il centro di Anversa, lasciandomi alle spalle le gru del porto e il fumo delle raffinerie. Quando infilai la chiave nella toppa della porta di casa, la casa era silenziosa ma calda.

Ruben era ancora sveglio, seduto sul divano con i libri aperti sul tavolino basso. «Mamma? Tutto bene?», chiese alzando lo sguardo stanco dai compiti. Mi tolsi il cappotto, lo appesi con cura all’attaccapanni ed entrai in soggiorno. Mi sedetti accanto a lui sul divano, passandogli una mano tra i capelli con una calma che non provavo da anni.

«Tutto bene, Ruben. Papà non tornerà a vivere qui, ma noi non abbiamo perso nulla di ciò che conta. Domani mattina faremo colazione insieme e penseremo alla tua iscrizione, come avevamo promesso.» Ruben mi guardò per un attimo, poi annuì senza fare domande ulteriori, percependo la solidità del terreno sotto i nostri piedi. La verità era stata dura da strappare via, ma la nostra famiglia non era stata spezzata: si era semplicemente liberata di una menzogna che durava da vent’anni.



