Stasera in TV mercoledì 28 ottobre 2026, la guida ai programmi





Una panoramica completa dei palinsesti televisivi in onda mercoledì 28 ottobre 2026, tra varietà, attualità, musica, film d’avventura e approfondimenti storici.





La programmazione televisiva di mercoledì 28 ottobre 2026 offre un panorama variegato di intrattenimento, Informazione, musica e Cinema, distribuito sui canali principali del digitale terrestre e delle piattaforme satellitari. Su Rai 1 l’appuntamento è fissato per le ore 21:30 con la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, il popolare varietà musicale condotto da Carlo Conti che entra in una fase cruciale della competizione.

I concorrenti in gara sono chiamati a dimostrare i progressi ottenuti attraverso settimane di preparazione, trasformandosi in celebri artisti della musica italiana o internazionale per riprodurre voce, movimenti e presenza scenica. La complessa preparazione di ogni performance coinvolge vocal coach, truccatori, costumisti e coreografi, mentre le esibizioni vengono valutate da una giuria e la classifica assume un peso sempre maggiore nella corsa verso la fase conclusiva del programma. Accanto alle imitazioni trovano spazio momenti comici, confronti e commenti, preceduti dai consueti appuntamenti con Cinque Minuti e Affari Tuoi e seguiti in seconda serata da Porta a Porta con Bruno Vespa.

Canale 5 dedica invece la prima serata alle ore 21:20 alla musica con Il Volo – Uno per tutti, lo spettacolo musicale che vede protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. L’evento musicale ripercorre i brani che hanno segnato il successo internazionale del trio, spaziando dalla tradizione melodica italiana alle interpretazioni più conosciute dei tre artisti e alternando momenti di grande intensità vocale a passaggi più intimi per celebrare un percorso artistico fondato sul connubio tra canto lirico e musica popolare contemporanea.

La serata si inserisce nella proposta di intrattenimento della rete e viene preceduta dalla trasmissione La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Il pubblico di Canale 5 può così godere di un grande evento dal vivo registrato in una delle location storico artistiche più affascinanti d’Italia, confermando l’attenzione della rete ammiraglia Mediaset per la grande musica d’autore e per le esibizioni dei suoi interpreti più amati dal pubblico televisivo nazionale e internazionale.

Nel settore dell’approfondimento giornalistico e culturale, Rai 2 trasmette alle ore 21:20 Patù, la passione delle idee, il programma condotto da Roberto Inciocchi e dedicato al racconto di storie, esperienze, progetti e protagonisti capaci di interpretare le trasformazioni della società contemporanea, del lavoro, della cultura e dell’innovazione. Attraverso interviste e testimonianze, la trasmissione valorizza il confronto tra generazioni e sensibilità differenti, preceduta da TG2 Post e seguita a tarda sera da La Domenica Sportiva.

Su Rai 3, alle ore 21:15, torna Chi l’ha visto? Con Federica Sciarelli, che propone nuovi appelli, testimonianze e aggiornamenti sui principali casi di scomparsa e sulle vicende giudiziarie ancora aperte, tra cui il caso della morte di Liliana Resinovich a distanza di cinque anni, segnato da una nuova perizia che segnala la presenza di DNA maschile sui jeans e su uno dei sacchi neri che avvolgevano i piedi della donna. La trasmissione si avvia verso la conclusione con l’appuntamento successivo di TG3 Linea Notte.

Rete 4 conferma alle ore 21:30 il consueto appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer che propone interviste, ospiti e confronti sulle notizie principali della settimana. Su Italia 1 alle ore 21:27 trova spazio il Cinema con The Lost City, commedia d’avventura diretta da Aaron Nee e Adam Nee che vede nel cast Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

La trama segue le vicende di Loretta Sage, scrittrice di romanzi romantici ambientati in luoghi esotici che viene rapita da un eccentrico miliardario convinto che la donna possa aiutarlo a individuare un antico tesoro nascosto. Nel tentativo di salvarla interviene Alan, modello che presta il volto all’eroe delle copertine e che si ritrova coinvolto in una movimentata avventura nella giungla insieme alla scrittrice, prima che la seconda serata proponga la pellicola Nudi e felici. La programmazione cinematografica della rete giovane Mediaset garantisce dunque una serata all’insegna del divertimento, dell’azione e dei volti più celebri di Hollywood.

La7 punta sulla divulgazione storica alle ore 21:15 con una nuova puntata di Una giornata particolare condotta da Aldo Cazzullo, interamente dedicata alla figura di Spartaco e alla celebre rivolta di schiavi contro la Repubblica romana, analizzando il contesto sociale e politico dell’epoca prima di cedere la Linea a Barbero Risponde. Sul fronte dell’intrattenimento tematico, TV8 propone alle ore 21:40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti con una puntata ambientata nel Modenese, mentre Nove manda in onda alle ore 21:30 Il tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio e i suoi ospiti, dedicando la serata all’intrattenimento, alla conversazione informale e alla comicità.

Tra le altre proposte televisive della prima serata figurano il thriller fantascientifico Redux Redux su Rai 4, in cui una madre attraversa universi paralleli alla ricerca della figlia, e il programma di divulgazione scientifica Noos – Esplorazioni trasmesso da Rai 5. L’offerta complessiva della serata del mercoledì offre agli spettatori la possibilità di scegliere tra diverse opzioni editoriali, spaziando dai grandi show di intrattenimento musicale alle inchieste giornalistiche, dai film d’azione e commedia fino agli approfondimenti di carattere storico e culturale programmati dalle reti generaliste e dai canali digitali.

I canali specializzati e le piattaforme a pagamento arricchiscono ulteriormente il quadro con una serie di pellicole cinematografiche e produzioni dedicate. Su Rai Movie viene trasmessa la pellicola Sfida senza regole, mentre il canale 20 propone Die Hard – Vivere o morire e Iris punta sul titolo State of Play. La programmazione cinematografica prosegue con TwentySeven che trasmette Una notte da leoni 2, mentre Cine34 propone Altrimenti ci arrabbiamo!, Celebre opera interpretata dalla coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill.

La7Cinema sceglie invece The Illusionist – L’illusionista, La5 punta sulla commedia romantica L’amore non va in vacanza e Italia 2 propone l’horror Annabelle 2: Creation. Tra i titoli di maggiore originalità figurano le proposte cinematografiche di prima serata e seconda serata, capaci di intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo orientato verso il Cinema d’autore, il brivido e l’avventura. Il panorama complessivo della televisione italiana per questa giornata conferma la centralità dei palinsesti tradizionali arricchiti da contenuti tematici.

Passando all’offerta cinematografica di Sky Cinema per la giornata di mercoledì 28 ottobre 2026, Sky Cinema Uno propone alle ore 21:15 Swiped, il film biografico dedicato a Whitney Wolfe Herd, figura di rilievo nell’imprenditoria tecnologica per il contributo offerto nella creazione di applicazioni per incontri e per la fondazione di Bumble. La stessa emittente trasmette alle ore 23:10 La guerra dei mondi, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise nei panni di un padre separato impegnato a proteggere i propri figli nel contesto di una devastante invasione aliena.

Sky Cinema Due inserisce nel palinsesto delle ore 21:15 L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, thriller di spionaggio diretto e interpretato con la presenza di Colin Firth e Matthew Macfadyen, incentrato sulle complesse manovre organizzate l’intelligence britannica durante la Seconda guerra mondiale per ingannare i nazisti. Sky Cinema Collection programma alle ore 21:15 Scream 7, settimo capitolo della celebre saga horror che riporta al centro della narrazione la minaccia di Ghostface attraverso nuovi omicidi e legami profondi con gli eventi del passato.

Sky Cinema Family riserva la prima serata delle ore 21:00 al film d’avventura Viaggio al centro della Terra, con protagonisti Brendan Fraser e Josh Hutcherson impegnati in una straordinaria discesa nelle profondità del pianeta. Infine, Sky Cinema Action trasmette alle ore 21:00 American Assassin, thriller con Dylan O’Brien e Michael Keaton incentrato sulle vicende di un giovane che, dopo aver perso la fidanzata in un attentato terroristico, viene reclutato dalla CIA per affrontare pericolose missioni ad alto rischio operativo.

La complessità dell’offerta televisiva complessiva garantisce una copertura capillare per ogni fascia di pubblico, confermando l’importanza strategica della programmazione del mercoledì sera sia per le reti in chiaro sia per quelle satellitari. La varietà dei generi proposti, che spaziano dall’Informazione rigorosa all’intrattenimento leggero, Risponde alle differenti esigenze degli spettatori italiani nella data di riferimento stabilita per i palinsesti considerati. Ogni emittente schiera i suoi titoli di punta per conquistare l’attenzione del pubblico in una serata particolarmente ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di televisione e Cinema.

Continuando l’analisi dettagliata di questa ricca giornata televisiva, occorre sottolineare come l’offerta complessiva della serata del mercoledì riesca a coprire ogni genere di preferenza espressa dal pubblico generalista e specializzato. Il panorama dei canali in chiaro, infatti, non si esaurisce con le reti principali ma si estende a una fitta rete di proposte tematiche che garantiscono una scelta ponderata e diversificata per milioni di telespettatori sintonizzati davanti al piccolo schermo in questa specifica data autunnale.

I canali del digitale terrestre propongono infatti una serie di alternative di grande interesse, capaci di attrarre sia gli appassionati di intrattenimento puro sia coloro che cercano momenti di riflessione culturale e sociale. La presenza di programmi storici e di format consolidati dimostra la solidità dei palinsesti televisivi nazionali, che continuano a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’Informazione quotidiana e per il tempo libero del pubblico italiano in tutte le sue diverse fasce d’età e preferenze di visione.

Parallelamente, l’offerta delle piattaforme satellitari e delle pay TV amplia ulteriormente gli orizzonti della fruizione mediatica, offrendo pellicole cinematografiche di prima visione, grandi classici restaurati e produzioni seriali di altissimo livello qualitativo. Questa combinazione tra televisione generalista tradizionale e canali tematici a pagamento crea un ecosistema informativo e di intrattenimento estremamente competitivo e dinamico, in grado di soddisfare pienamente la domanda di contenuti sempre nuovi e stimolanti da parte degli utenti televisivi.

La cura riposta nella costruzione dei palinsesti evidenzia la centralità della fascia oraria serale come momento clou della programmazione televisiva giornaliera, in cui le diverse reti giocano le proprie carte migliori per conquistare i vertici degli ascolti auditel. Dalle grandi produzioni di intrattenimento leggero alle inchieste giornalistiche più scottanti, passando per i film d’autore e i grandi blockbuster hollywoodiani, la serata televisiva si conferma uno specchio fedele delle tendenze culturali e dei gusti del pubblico contemporaneo nel nostro Paese.

In questo contesto, la guida ai programmi costituisce uno strumento indispensabile per orientarsi tra centinaia di opzioni disponibili sui vari canali, aiutando gli spettatori a pianificare la propria serata televisiva in base alle proprie passioni e curiosità personali. L’attenzione meticolosa dedicata ai dettagli di ogni singola trasmissione, dai conduttori agli ospiti, dalle trame dei film alle anticipazioni sui contenuti delle inchieste, riflette la complessità e la ricchezza dell’offerta televisiva complessiva analizzata in questa dettagliata panoramica giornaliera dei palinsesti.

La programmazione televisiva nel suo complesso dimostra una notevole capacità di rinnovamento e di adattamento alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e frammentato, capace di passare agevolmente dai grandi show corali dell’ammiraglia Rai ai talk show politici di Rete 4, dalle inchieste di cronaca di Rai 3 alle proposte cinematografiche di Italia 1 e delle reti tematiche specializzate. Questa pluralità di voci e di linguaggi televisivi arricchisce il panorama culturale nazionale, offrendo chiavi di lettura sempre differenti sulla realtà contemporanea e sul passato storico del nostro Paese.

Nel dettaglio dei singoli appuntamenti, la serata si sviluppa attraverso una sequenza temporale ben definita che prende il via subito dopo i consueti access prime time, momenti in cui le reti tentano di fidelizzare il pubblico con quiz, rubriche di approfondimento e brevi pillole informative. Da quel momento in poi, l’offerta si dirama in mille rivoli differenti, consentendo a chiunque di trovare il programma ideale per trascorrere la prima serata e la successiva seconda serata all’insegna del relax, dello svago o dell’approfondimento giornalistico e culturale.

Il quadro complessivo che emerge da questa analisi dettagliata dei palinsesti conferma dunque la vitalità del settore televisivo italiano, capace di coniugare la tradizione del grande varietà con l’innovazione tecnologica e narrativa delle piattaforme digitali e satellitari. La giornata in esame rimarrà impressa come un momento di grande fermento creativo e di eccezionale ricchezza contenutistica per l’intero settore della televisione nazionale e per tutti gli appassionati che seguono regolarmente gli sviluppi della programmazione televisiva quotidiana.

Concludendo questa ampia disamina della guida TV, appare evidente come ogni singolo canale abbia recitato un ruolo ben preciso nella costruzione di un’offerta complessiva equilibrata, capace di coprire ogni possibile segmento di pubblico con proposte mirate e di alta qualità. L’appuntamento con la televisione resta dunque un rito collettivo irrinunciabile, capace di unire milioni di spettatori attraverso le emozioni, le storie e le immagini trasmesse dai piccoli schermi di tutta Italia in questa memorabile serata di programmazione.



