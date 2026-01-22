Iacchetti pronto per Striscia la Notizia: “Sul Tapiro Antonio Ricci mantiene il segreto. Morandi? Già chiarito anni fa”





A 69 anni, Enzo Iacchetti è pronto a intraprendere una delle sfide più emozionanti della sua carriera: il debutto di Striscia la Notizia in prima serata. In una recente intervista, il conduttore ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, affermando: “Siamo euforici, è come se fossimo dei vecchi trentenni.” Insieme a Ezio Greggio, Iacchetti si appresta a presentare un’edizione ricca di novità e sorprese.





Questa nuova stagione di Striscia promette un mix di elementi innovativi. Iacchetti ha dichiarato: “C’è di tutto, intelligenza artificiale, acrobazie, orchestra dal vivo, sei veline. Non c’è niente che ci accomuna agli altri anni.” La freschezza del format è evidente, e i conduttori stessi non sono al corrente di tutti i dettagli: “Il Tapiro ce lo dirà all’ultimo minuto, Antonio ha paura che noi sveliamo.”

Il conduttore ha anche affrontato la questione della sua recente popolarità, legata a un episodio controverso avvenuto durante un’intervista con Bianca Berlinguer, dove ha avuto una lite con Eyal Mizrahi. A tal proposito, Iacchetti ha ricevuto supporto dalla sua squadra: “Antonio mi ha difeso dopo lo sbrocco, mi ha dato gioia.” Ha poi sottolineato che la sua posizione sulla Palestina rimane ferma, ricordando come Striscia abbia sempre affrontato temi delicati: “Striscia viene dal Drive-In dove si parlava già di Palestina con battute fortissime.”

In merito al debutto, Iacchetti ha espresso la sua eccitazione: “Siamo molto eccitati. È uno show completo con notizie, con inviati nuovi, tra l’altro scoop pazzeschi.” Ha aggiunto che l’atmosfera sarà completamente diversa, pur mantenendo l’essenza di Striscia: “È sempre Striscia la Notizia, ma non c’è niente, a parte forse la scrivania, che ci accomuna agli altri anni.”

L’idea di un’edizione rinnovata è stata ben accolta, e Iacchetti ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento per il futuro del programma. “Antonio ha detto che un’Italia senza Striscia è inimmaginabile, e sono d’accordo.” Il sottotitolo di questa 38esima edizione, “la voce della presenza,” riflette l’impegno del programma a rimanere rilevante e attuale.

Un’altra novità attesa è l’inserimento di Maria De Filippi, che contribuirà a un servizio sorprendente. Iacchetti ha anticipato: “Farà un servizio su cui la gente si stupirà, perché fatto da Maria.” Sarà affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, promettendo momenti di grande intrattenimento.

Riguardo al primo Tapiro della stagione, Iacchetti ha rivelato che il segreto sarà mantenuto fino all’ultimo momento. “Non ci dice neanche questo. Non ci dice nulla. Sappiamo che c’è un Tapiro ma non sappiamo a chi andrà.” La segretezza è un elemento caratteristico di Antonio Ricci, il quale ha deciso di mantenere il mistero anche per i conduttori.

Iacchetti ha anche accennato a un’interessante collaborazione con Roberta Bruzzone, che condurrà un’interrogazione a lui e a Greggio. “È bello che anche lei si adegui allo spirito ironico di Striscia.” Inoltre, l’ospite speciale della serata sarà Alex Del Piero, con la partecipazione di altri volti noti come Jimmy Ghione e Militello.

Questa edizione segna un ritorno per Iacchetti dopo le polemiche legate a Bianca Berlinguer. Ha confermato che il suo attivismo continuerà a essere presente nel programma: “C’erano delle battute fortissime pro Palestina.” Ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto da Ricci, che ha preso una posizione chiara a suo favore.

Infine, Iacchetti ha commentato la sua recente interazione con Gianni Morandi, sottolineando l’importanza del gesto: “Ci siamo rivisti sul finale del programma dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni, e ci siam stretti la mano.” Questa stretta di mano simboleggia un legame di pace e amicizia, che Iacchetti spera possa continuare.

Con tutte queste novità e un’atmosfera di rinnovamento, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata si preannuncia come un evento da non perdere, promettendo di intrattenere e sorprendere il pubblico italiano.



