“Ignobili sciacalli”: a Modena, il geometra Bonelli continua il suo sfogo, prendendo di mira Salvini e Vannacci.





Modena, Bonelli: “Per Salvini il dolore è un bancomat elettorale. Basta sciacallaggio (AgenParl) «Matteo Salvini torna a fare ciò che gli riesce meglio: trasformare una tragedia in un bancomat elettorale da cui prelevare consenso alimentando paura, tensione sociale e rabbia. Ancora una volta il dolore delle vittime diventa materia prima per la propaganda della destra. È uno sciacallaggio

politico indegno.»





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