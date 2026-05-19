“Ignobili sciacalli”: a Modena, il geometra Bonelli continua il suo sfogo, prendendo di mira Salvini e Vannacci.

Modena, Bonelli: “Per Salvini il dolore è un bancomat elettorale. Basta sciacallaggio (AgenParl) «Matteo Salvini torna a fare ciò che gli riesce meglio: trasformare una tragedia in un bancomat elettorale da cui prelevare consenso alimentando paura, tensione sociale e rabbia. Ancora una volta il dolore delle vittime diventa materia prima per la propaganda della destra. È uno sciacallaggio
politico indegno.»
Auto sulla folla a #Modena, #Bonelli: #Salvini e #Vannacci trasformano cronaca in bancomat elettorale pic.twitter.com/Sx03M8qxwP
— Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) May 18, 2026
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