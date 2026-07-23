Il cane si sente male in spiaggia per il caldo e i suoi padroni scappano: muore tra le braccia di altri bagnanti.





Un episodio tragico ha avuto luogo domenica 19 luglio a Cala di Forno, una località nel Parco della Maremma, in provincia di Grosseto. Un cane, colpito da un malore a causa delle elevate temperature, è morto mentre i suoi padroni lo hanno lasciato con degli estranei per cercare aiuto. L’accaduto ha suscitato l’indignazione di molti testimoni presenti sulla spiaggia, e ha portato l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) a presentare un esposto alla procura di Grosseto.





Secondo le ricostruzioni, i due proprietari del cane avevano ignorato il divieto di portare animali in spiaggia, decidendo di trascorrere la giornata al mare. Con l’aumento delle temperature, il cane ha iniziato a mostrare segni di sofferenza. Diverse persone presenti sulla spiaggia si sono accorte della situazione e hanno notato che l’animale appariva “chiaramente disidratato, in forte sofferenza e in preda a quello che sembrava essere un colpo di calore”, come riportato da una testimone al quotidiano La Nazione.

In un tentativo di risolvere la situazione, i padroni del cane hanno chiesto ad alcuni bagnanti se potevano prendersi cura dell’animale mentre loro andavano a prendere dell’acqua e contattare un veterinario. Tuttavia, i due non sono mai tornati. I testimoni hanno interpretato il loro comportamento come una fuga, lasciando il cane abbandonato e in difficoltà.

Nel tentativo di soccorrere l’animale, i bagnanti hanno cercato di fornire assistenza, ma il cane ha subito tre crisi convulsive e, purtroppo, è deceduto poco dopo. L’indifferenza dei proprietari ha sollevato molte domande tra i presenti, che si sono chiesti come fosse possibile abbandonare un animale in tali circostanze.

L’Aidaa ha deciso di intervenire formalmente, presentando un esposto alla procura di Grosseto per identificare i proprietari del cane e chiedere che vengano presi provvedimenti nei loro confronti. L’associazione ha sottolineato la gravità dell’accaduto e ha invitato le autorità competenti a vigilare sul rispetto delle norme riguardanti la presenza di animali in spiaggia, soprattutto durante le giornate calde.

La morte del cane ha riacceso il dibattito su come gli animali domestici debbano essere trattati e sulla responsabilità dei proprietari. La questione del benessere degli animali è diventata sempre più centrale nell’opinione pubblica, con molte persone che chiedono interventi più severi contro coloro che non rispettano le norme di sicurezza.

In questo caso specifico, la mancanza di attenzione e responsabilità da parte dei proprietari ha avuto conseguenze fatali per l’animale. Gli esperti avvertono che durante le ondate di caldo estivo, è fondamentale prestare attenzione ai segnali di sofferenza degli animali domestici e garantire che siano adeguatamente idratati e protetti dal calore.

L’episodio ha colpito non solo i testimoni presenti sulla spiaggia, ma ha anche suscitato una reazione sui social media, dove molti utenti hanno espresso la loro indignazione per il comportamento dei proprietari. La comunità locale si è unita nel condannare l’abbandono del cane e nel chiedere maggiore sensibilizzazione riguardo alla cura degli animali durante l’estate.

Visualizzazioni: 19



