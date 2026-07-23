Ornella Muti e Naike Rivelli richiedono la cittadinanza russa: “Siamo in parte russe. Desideriamo sentirci a casa”





Ornella Muti e Naike Rivelli, madre e figlia, hanno recentemente annunciato di aver presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. La loro decisione è stata motivata dal desiderio di riconnettersi con le loro radici e sentirsi a casa in un paese con cui hanno un legame profondo. Durante un’intervista con l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Naike Rivelli ha spiegato che la loro richiesta non è solo un atto formale, ma un modo per affermare la loro identità: “Vogliamo sentirci veramente a casa”.





La relazione tra la famiglia Muti e la Russia è storicamente significativa, con numerosi viaggi effettuati da parte di entrambe in questo paese. Naike, parlando della loro storia familiare, ha sottolineato l’importanza delle origini russe: “Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. Questo legame ha portato le due donne a documentare le loro esperienze in Russia attraverso foto e video sui social media, senza mai ricevere critiche dai loro follower.

Inoltre, Naike Rivelli ha voluto evidenziare il crescente affetto degli italiani nei confronti della cultura russa. Ha affermato che “molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese”, evidenziando come anche durante la pandemia di coronavirus i russi abbiano dimostrato sostegno nei confronti dell’Italia.

La questione della cittadinanza russa ha sollevato un certo dibattito, in particolare dopo che Naike ha condiviso un video su Instagram in cui esprime la sua soddisfazione per essere stata contattata dalla stampa russa. In questo video, ha voluto chiarire le critiche ricevute riguardo ai loro viaggi in Russia, affermando di aver avuto conversazioni dirette con giornalisti russi per chiarire la situazione.

D’altro canto, Ornella Muti ha sempre mantenuto rapporti istituzionali con la Russia, partecipando a eventi significativi come il Forum della Cooperazione di Kazan, dove è stata invitata come ospite d’onore. Durante questo evento, ha anche tenuto un discorso che ha suscitato attenzione mediatica. Naike, in merito all’evento, ha risposto alle critiche sollevate da Dagospia, un noto sito di gossip italiano, difendendo la madre e il loro legame con la Russia.

Nel suo video, Naike Rivelli si è rivolta direttamente al direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, sottolineando l’importanza della loro eredità russa: “Roberto, visto che ce l’hai tanto con la mamma Ornella e la sua cara Russia, mia madre ha una madre russa che oggi non c’è più, la mia nonnina. Noi siamo mezze russe, non lo sapevi. Allora ti vorrei dire una cosa, noi abbiamo una famiglia in Russia. […] io e mia madre andremo in Russia sempre, perché abbiamo la famiglia lì. Ok?”.

La richiesta di cittadinanza da parte di Muti e Rivelli riflette non solo un desiderio personale di appartenenza, ma anche una volontà di costruire ponti culturali tra l’Italia e la Russia. Le due donne sembrano voler affrontare le polemiche con determinazione, affermando il loro diritto di esplorare e abbracciare le proprie origini senza timore di giudizio.

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