Il conto degli anni in Parlamento di Maurizio Gasparri: la cifra finale







I comici Luca e Paolo, da tempo impegnati in un acceso dibattito sui social media con il senatore Maurizio Gasparri, hanno deciso di esaminare attentamente la sua situazione finanziaria. È un dato di fatto che lo sosteniamo economicamente sin dal 1992. Di seguito, un’analisi dettagliata dei suoi guadagni nel corso di 34 anni.









Nel 2024, il quotidiano online Money.it ha condotto un’analisi approfondita sul reddito di Maurizio Gasparri, figura di spicco e di lunga data del centrodestra italiano.

La notorietà di Gasparri, sia positiva che negativa, è cresciuta significativamente durante il suo mandato come Ministro delle Comunicazioni nel governo Berlusconi, dal 2001 al 2005. In tale periodo, ha promosso la legge Gasparri, che ha introdotto il testo unico della radiotelevisione, suscitando dibattiti accesi.

Dopo aver iniziato la sua carriera politica nel Movimento Sociale Italiano e successivamente in Alleanza Nazionale, Gasparri è attualmente uno dei principali esponenti di Forza Italia, avendo ricoperto anche la carica di Vicepresidente del Senato.

Di seguito si riporta una panoramica della biografia, dello stipendio e delle dichiarazioni dei redditi di Maurizio Gasparri, che sono state oggetto di un articolo del Fatto Quotidiano riguardante la sua pensione da giornalista, percepita dopo nove anni di servizio e ventotto di aspettativa.

Maurizio Gasparri è uno dei politici più longevi del panorama politico italiano contemporaneo. È entrato in Parlamento per la prima volta nel 1992 come deputato e da allora è stato costantemente riconfermato in tutte le legislature successive.

Attualmente ricopre la carica di senatore e, in qualità di tale, percepisce un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto delle imposte, l’importo netto è di 5.304,89 euro, a cui si aggiungono una diaria di 3.500 euro, un rimborso per le spese di mandato di 4.180 euro e un rimborso forfettario mensile di 1.650 euro per telefoni e trasporti. Effettuando un rapido calcolo, escludendo eventuali indennità di funzione, lo stipendio mensile ammonta a 14.634,89 euro.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019, Gasparri ha dichiarato un reddito complessivo di 125.035 euro, cifra inferiore rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, che riportava un reddito complessivo di 142.027 euro.

Nella sua ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno fiscale 2022, il Senatore Maurizio Gasparri ha dichiarato un reddito complessivo di 262.277 euro, un importo superiore rispetto agli anni precedenti.

Considerata la sua lunga carriera parlamentare, il Senatore Gasparri avrà diritto alla pensione da parlamentare. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, attualmente percepisce una pensione da giornalista, maturata dopo nove anni di servizio presso il Secolo d’Italia e ventotto anni di aspettativa.

Interrogato sulla questione, il Senatore Gasparri ha dichiarato: “A una certa età e con una certa anzianità si va in pensione; non si tratta di una notizia rilevante. L’intera procedura si è svolta nel pieno rispetto delle normative e delle regole vigenti, senza alcuna irregolarità”.



