Il drammatico retroscena dei genitori di Carlomagno: solo ora emerge che la madre, per vergogna, portava una parrucca





Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della consorte Federica Torzullo, avvenuto il 9 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, sono stati rinvenuti deceduti per impiccagione nella loro residenza sita in via Tevere 25, nei pressi della cittadina. Il doppio suicidio, verificatosi il 24 gennaio, rappresenta l’epilogo tragico di una famiglia coinvolta in uno scandalo mediatico.





In seguito alla confessione del figlio, la coppia ha tentato di evitare l’attenzione pubblica mantenendo un profilo basso: Pasquale è scomparso dalla circolazione, mentre Maria, ex agente di polizia e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, ha cercato di celarsi in pubblico indossando occhiali scuri e parrucca per eludere gli sguardi e i giornalisti che assediavano la loro abitazione.

Secondo quanto riportato da Repubblica, negli ultimi giorni apparivano come due individui isolati, schiacciati dalla vergogna e dalla pressione mediatica e sociale. Maria aveva accompagnato Claudio in caserma il 9 gennaio per denunciare la scomparsa di Federica, successivamente lo aveva ospitato dopo il sequestro della loro residenza.

Il 18 gennaio, con il ritrovamento del corpo sepolto nei pressi dell’azienda di famiglia di Pasquale (impresa di scavi), ha inviato un messaggio di scuse ai consuoceri Torzullo: “Scusate per quello che ha fatto nostro figlio”.

Pochi giorni dopo si è dimessa dall’incarico di assessora, giustificando la decisione con l’epilogo della vicenda del figlio, tuttavia la lettera non è stata resa pubblica nonostante le richieste di accesso agli atti.

L’ondata di insulti sui social media non si è interrotta: commenti del tipo “Hai generato un pezzo di m…” hanno continuato a colpire Maria. Sul piano giudiziario persistono dei dubbi: il furgone di Pasquale è stato ripreso sotto casa del figlio alle 7:08 del 9 gennaio, durante la commissione del delitto; ha citofonato più volte senza ricevere risposta, allontanandosi alle 7:17. Gli investigatori si adopereranno per chiarire questo punto e fornire una conclusione a questa tragica vicenda.



