Il figlio del miliardario era stato cieco per anni fino a quando una bambina tirò fuori qualcosa dal suo occhio che nessuno riusciva a spiegare





Per dodici anni Lucas Bennett aveva vissuto nell oscurità





I medici non avevano mai trovato una ragione

Suo padre Jonathan Bennett un potente miliardario della tecnologia aveva speso una fortuna cercando risposte

Fece volare Lucas da specialisti d élite in Svizzera pagò procedure sperimentali e consultò perfino guaritori spirituali provenienti da parti remote del mondo

Ogni diagnosi finiva allo stesso modo

Inspiegabile incurabile cecità

Col tempo Jonathan accettò lentamente la crudele realtà

Il suo unico figlio il futuro erede del suo impero da miliardi di dollari sarebbe cresciuto circondato dalla ricchezza che non avrebbe mai potuto sperimentare davvero

Lucas imparò a orientarsi nella vita attraverso il suono e la memoria

La musica divenne il suo mondo

Ogni pomeriggio sedeva nel giardino accanto al grande pianoforte e suonava melodie che poteva sentire ma non vedere mai

Poi un pomeriggio strano tutto cambiò

Una ragazza sgattaiolò oltre i cancelli della villa

I suoi vestiti erano consumati e polverosi e i suoi capelli erano arruffati dal vento

Il quartiere la conosceva come Lily una ragazza silenziosa che a volte chiedeva da mangiare vicino all incrocio lungo la strada

Le guardie di sicurezza la notarono subito

Ehi non puoi stare qui gridò uno di loro

Stavano per accompagnarla fuori quando Lucas alzò una mano

Aspetta disse con calma

Non poteva vederla ma sentì qualcosa di diverso nella sua presenza qualcosa di insolito che disturbava il ritmo tranquillo del suo mondo

Lily si avvicinò lentamente a lui

Non chiese soldi

Invece fissò dritto nei suoi occhi fuori fuoco e disse con semplice onestà

I tuoi occhi non sono rotti c è qualcosa dentro di loro

Jonathan Bennett che stava guardando dalla terrazza si irrigidì per l irritazione

Qualcosa dentro i suoi occhi

La ragazza sembrava avere a malapena dieci anni

Credeva davvero di sapere più dei migliori neurologi del mondo

È ridicolo borbottò Jonathan

Ma Lucas allungò dolcemente la mano e prese quella di Lily

Lasciale provare disse

Lily appoggiò le sue piccole dita sulle sue guance

La sua espressione divenne stranamente concentrata come se stesse studiando qualcosa di invisibile

Poi sollevò la palpebra di Lucas

La voce di Jonathan tuonò attraverso il giardino

Fermati subito lì

Ma Lily si mosse in fretta

Con un movimento attento fece scivolare la sua unghia sotto l angolo dell occhio di Lucas

Poi tirò fuori qualcosa

Non era una lacrima

Non era polvere

Era qualcosa di vivo

Una piccola creatura nera non più grande di un unghia giaceva dimenandosi al centro del suo palmo

Il suo guscio brillava con un riflesso oleoso e il suo corpo si contorceva come se reagisse alla luce

Jonathan impallidì

Che cosa è quello

Le guardie rimasero immobili

Lucas non poteva vederlo ma all improvviso si premette una mano sulla fronte

Mi sento strano sussurrò

Come se qualcosa si fosse appena mosso dentro la mia testa

La creatura emise un suono debole e acuto

Poi cadde dal palmo di Lily sul pavimento di marmo

Non schiacciatela avvertì Lily in fretta

Se ci mettete il piede sopra ne usciranno altre

Il respiro di Jonathan si bloccò

Altre

Lucas afferrò all improvviso l altro occhio

Questo brucia disse

Come se la luce stesse cercando di farsi strada

Il cuore di Jonathan martellava

Se c era stata una creatura

poteva essercene un altra

Questa volta non fermò la ragazza

Lily ripeté con delicatezza lo stesso movimento

Un secondo parassita nero scivolò fuori dall occhio di Lucas

Questo era più grande

Per un momento rimase fermo nella sua mano

Poi da qualche parte dentro il muro della villa vicino al pianoforte echeggiò un suono strano di fruscio

Morbido bagnato che si moltiplicava

Seguì l odore metallico e marcio

Jonathan premette la mano contro il muro

Qualcosa dentro si stava muovendo

Si stanno nascondendo lì dentro disse Lily piano

Il miliardario ordinò subito alle sue guardie di portare degli attrezzi

Nel giro di pochi minuti il muro dietro il pianoforte fu squarciato

Dentro lo spazio vuoto scoprirono qualcosa di orribile

Decine delle stesse piccole creature si aggrappavano all isolante e al legno strisciando una sopra l altra come un ombra vivente

Ma al centro del nido c era qualcosa di inaspettato

Un piccolo carillon di legno

Jonathan lo riconobbe all istante

Era appartenuto alla madre di Lucas

Era morta dodici anni prima in quello che tutti credevano fosse un tragico incidente d auto lo stesso giorno in cui Lucas perse improvvisamente la vista

Jonathan aveva sempre creduto che la scatola fosse andata perduta durante il trasloco nella nuova casa

Ma era lì

Nascosta dentro il muro

Dentro il carillon c era una fotografia

Il giovane Lucas che sorrideva accanto a sua madre

Sul retro della foto c erano parole scritte a mano in fretta

Lucas ha visto cosa è successo non so come proteggerlo se Jonathan lo scopre tutto sarà distrutto

La stanza cadde nel silenzio

Lucas si premette le mani sulle tempie

Le immagini tornarono di colpo nella sua mente

L auto non è stato un incidente sussurrò

Qualcuno ci ha inseguiti

In quel momento un uomo uscì da un corridoio di servizio nascosto dietro il muro rotto

Era Mark Dalton un ex ingegnere che Jonathan aveva licenziato anni prima

Alzò una pistola

La ragazza ha rovinato tutto ringhiò

Scoppiò il caos

La sicurezza lo placcò prima che potesse scappare

Sotto interrogatorio la verità venne fuori

Mark stava rubando milioni dall azienda di Jonathan

La madre di Lucas lo aveva scoperto

Durante uno scontro sulla strada Mark inseguì la sua auto causando l incidente che la uccise

Il giovane Lucas aveva visto tutto

Gli strani parassiti avevano fatto qualcosa di inaspettato

Non avevano causato la cecità

Avevano bloccato il ricordo traumatico seppellendolo in profondità nella sua mente

Quando Lily li rimosse i ricordi tornarono e tornò anche la vista di Lucas

Lentamente cominciarono ad apparire delle forme

Luce

Colore

Sfocato all inizio poi più chiaro

Il primo volto che Lucas vide davvero dopo dodici anni fu quello di Lily

Perché mi hai aiutato chiese

Lei si asciugò gli occhi e scrollò le spalle

So che cosa si prova a stare nell oscurità

Jonathan le offrì di darle dei soldi una casa qualsiasi cosa volesse

Ma Lily scosse la testa

Non mi servono i tuoi soldi disse piano

Si voltò verso Lucas un ultima volta

Promettimi solo una cosa

Che cosa

Che non ti nasconderai più dalla verità

Lucas annuì

Perché quel giorno capì qualcosa che nessun medico aveva mai spiegato

Il peggior tipo di cecità non è quando i tuoi occhi smettono di vedere

È quando la paura ti fa rifiutare di guardare



