Il finale di The Whale: analisi del significato e delle scelte narrative





The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky con Brendan Fraser come protagonista, si conclude con un epilogo intenso e carico di significato. Nelle ultime scene, il destino di Charlie, insegnante afflitto da gravi problemi di salute, si compie in modo simbolico, offrendo agli spettatori una conclusione emozionante e aperta all’interpretazione.





Un finale emblematico

Dopo aver chiesto alla figlia Ellie di leggere ancora una volta il vecchio tema su Moby-Dick, Charlie trova la forza di alzarsi e camminare verso di lei. In quell’istante viene avvolto da una luce bianca abbagliante e il film, per un attimo, ritorna al ricordo di una spiaggia del passato. Questa scelta visiva rappresenta il culmine del percorso emotivo del protagonista e non un semplice evento realistico.

La conclusione, pur confermando la morte di Charlie, la trasfigura in un momento di liberazione e riconciliazione. Brendan Fraser, interprete del protagonista, ha sottolineato come questo gesto finale simboleggi lo sforzo estremo di Charlie per raggiungere davvero la figlia. Secondo lo sceneggiatore Samuel D. Hunter, la scena può essere letta anche come una sorta di apoteosi, lasciando così spazio a interpretazioni sia spirituali che simboliche.

Il ruolo del tema su Moby-Dick

Il compito scritto su Moby-Dick costituisce il filo narrativo che attraversa tutta la vicenda. Per Charlie, questo tema è la prova che Ellie, nonostante la rabbia e i comportamenti autodistruttivi, mantiene una profonda sincerità. Il testo diventa quindi un ponte tra padre e figlia, un segno di speranza nell’umanità e nella capacità di riscatto di Ellie.

Durante la lettura finale, Ellie si lascia coinvolgere emotivamente, segnando una svolta nel loro rapporto.

Nonostante il passato difficile e le ferite dell’abbandono, Charlie riesce a conquistare un momento autentico di connessione con la figlia.

Simbolismo della luce bianca e del ricordo

La luce bianca che invade l’inquadratura non va interpretata come un semplice evento fisico. Aronofsky interrompe volutamente il realismo per mettere in evidenza la trasformazione interiore di Charlie: nonostante la sconfitta fisica, il protagonista arriva finalmente a una forma di pace. Il ricordo della spiaggia richiama un tempo felice, precedente alla frattura famigliare, mentre Charlie rivede idealmente la figlia ancora bambina.

Le ragioni della scelta di Charlie

Uno dei punti chiave del film è la decisione di Charlie di non ricorrere alle cure mediche, nonostante le insistenze dell’amica Liz. La sua scelta nasce dalla convinzione che la fine sia vicina e dal desiderio di assicurare a Ellie una sicurezza economica. Aronofsky rappresenta questa decisione come un atto di autodistruzione, privo di intenti terapeutici alternativi.

Differenze tra film e opera teatrale

The Whale ha origine dalla pièce teatrale omonima di Samuel D. Hunter, che ha anche scritto la sceneggiatura del film. Sebbene la conclusione conservi il fulcro dell’opera originale, il regista arricchisce la narrazione con la potente immagine della spiaggia, rafforzando il rimando al passato e al rapporto tra Charlie ed Ellie. L’adattamento cinematografico, presentato da A24, rimane fedele alla visione originale, ritraendo Charlie come un uomo emarginato in cerca di redenzione e riconciliazione familiare.

Il film affronta tematiche universali come la perdita, il perdono e la lotta per la dignità personale, offrendo spunti di riflessione anche al pubblico italiano, spesso sensibile alle dinamiche familiari e ai grandi drammi umani rappresentati dal cinema contemporaneo.

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