The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo: come finisce, trama, cast e finale spiegato

Prima o poi mi sposo, la trama completa del film

Mary Fiore è una professionista affermata, estremamente precisa e capace di organizzare cerimonie senza lasciare nulla al caso. Il suo obiettivo è diventare socia dell’agenzia per la quale lavora, un traguardo che potrebbe finalmente arrivare grazie a un incarico prestigioso: il matrimonio di Fran Donolly, erede di una famiglia molto facoltosa.

Sul piano sentimentale, invece, Mary è single e non sembra particolarmente interessata a cambiare la situazione.

Suo padre Salvatore, preoccupato per la solitudine della figlia, cerca continuamente di presentarle possibili pretendenti. Tra questi c’è Massimo, un vecchio conoscente di famiglia di origini italiane che manifesta immediatamente un grande interesse nei suoi confronti.

Mary, tuttavia, non sembra ricambiare il sentimento.

Un giorno, mentre cammina per San Francisco, rischia di essere travolta da un cassonetto finito fuori controllo dopo un incidente stradale.

A salvarla interviene un uomo affascinante: Steve Edison, un pediatra che la accompagna in ospedale.

L’incontro sembra l’inizio di una storia romantica.

Mary scopre che Steve è il futuro marito di Fran

Dopo il salvataggio, Mary e Steve trascorrono insieme una serata durante una proiezione cinematografica all’aperto.

Tra i due nasce immediatamente una forte attrazione. Ballano insieme e sembrano sul punto di baciarsi, ma un improvviso temporale interrompe il momento.

Mary torna a casa convinta di aver finalmente incontrato qualcuno di speciale.

Pochi giorni dopo, però, arriva una scoperta sconvolgente.

Durante un appuntamento professionale, Fran le presenta il proprio fidanzato, chiamato familiarmente Eddie.

Si tratta proprio di Steve.

Mary comprende così che l’uomo del quale si sta innamorando è lo sposo del matrimonio più importante della sua carriera.

La situazione diventa ancora più complicata perché anche Steve sembra provare qualcosa per lei.

Nonostante la delusione, Mary decide di rispettare i propri impegni e continuare a organizzare le nozze.

Perché Mary decide di sposare Massimo?

Nel frattempo, Massimo continua a corteggiare Mary con grande determinazione.

Il padre della protagonista incoraggia la relazione, raccontandole anche un particolare sorprendente del proprio passato: il matrimonio con sua madre era stato inizialmente combinato, ma con il tempo si era trasformato in un rapporto d’amore autentico.

Mary comincia quindi a chiedersi se una relazione possa funzionare anche senza una passione immediata.

A complicare ulteriormente le cose interviene Steve.

Durante i preparativi del matrimonio, i due trascorrono sempre più tempo insieme e finiscono per conoscersi meglio.

Mary gli racconta anche la dolorosa conclusione della precedente relazione con Keith, l’uomo che avrebbe dovuto sposare e che aveva scoperto mentre la tradiva con un’altra donna.

Steve la consola e successivamente le confessa di provare dei sentimenti per lei.

Mary, però, lo respinge.

Non vuole tradire la fiducia di Fran e non intende diventare la causa della rottura di un matrimonio.

Quando Massimo le chiede ufficialmente di sposarlo, decide quindi di accettare.

È una scelta dettata soprattutto dal desiderio di trovare stabilità e convincersi che l’amore possa arrivare anche in un secondo momento.

The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo: come finisce?

Attenzione: da questo punto vengono svelati tutti i colpi di scena del finale.

La parte conclusiva del film si svolge proprio nel giorno in cui dovrebbero essere celebrati due matrimoni.

Da una parte ci sono Steve e Fran, dall’altra Mary e Massimo.

La wedding planner lascia alla collega Penny il compito di coordinare la cerimonia della ricca cliente e si prepara a raggiungere il municipio per sposare Massimo.

Ma entrambi i matrimoni stanno per saltare.

Steve sposa Fran oppure annulla il matrimonio?

Poco prima della cerimonia, Steve chiede a Fran di parlare in privato.

L’uomo vuole sapere se entrambi siano davvero convinti di compiere il passo giusto.

Fran, finalmente, ammette di non essere più sicura di amare Steve.

La loro relazione si è trasformata progressivamente in un’abitudine e nessuno dei due sembra realmente desiderare quel matrimonio.

Steve e Fran decidono quindi di annullare le nozze.

La separazione avviene senza una grande lite: entrambi comprendono che sposarsi soltanto perché tutto è già stato organizzato sarebbe un errore.

Fran decide persino di partire da sola per il viaggio che avrebbe dovuto essere la loro luna di miele.

Steve, ormai libero, scopre da Penny che Mary sta per sposare Massimo e decide di raggiungerla.

Mary e Massimo si sposano?

Anche il secondo matrimonio viene annullato.

Mary arriva al municipio insieme a Massimo, apparentemente determinata a iniziare una nuova vita.

Suo padre Salvatore, però, comprende che la figlia non sta facendo ciò che desidera veramente.

L’uomo si rende conto di averla spinta verso una relazione che rispecchia soprattutto le proprie aspettative.

Massimo, dal canto suo, dimostra di conoscere Mary molto meglio di quanto lei immaginasse.

Capisce che la donna è innamorata di Steve e che sposarla significherebbe condannare entrambi a una relazione priva di un sentimento reciproco.

Massimo decide quindi di rinunciare al matrimonio.

Mary è nuovamente single, ma questa volta ha finalmente la possibilità di scegliere senza sentirsi obbligata a soddisfare le aspettative degli altri.

Mary e Steve finiscono insieme?

Sì, il film termina con Mary e Steve che si ritrovano e si baciano.

Quando Steve arriva al municipio scopre che il matrimonio è già stato annullato.

Massimo e Salvatore gli spiegano cosa è accaduto e lo incoraggiano a cercare Mary.

Il pediatra raggiunge quindi il parco dove viene organizzata una nuova proiezione cinematografica all’aperto.

È lo stesso luogo nel quale lui e Mary avevano trascorso la loro prima serata romantica.

Steve la trova tra il pubblico e le chiede di ballare.

I due riprendono idealmente il momento interrotto dalla pioggia durante il loro primo appuntamento.

Questa volta, però, nulla impedisce loro di avvicinarsi.

Mary e Steve si baciano, scegliendo finalmente di vivere la propria storia d’amore.

Il film non mostra un successivo matrimonio tra i protagonisti, ma il finale lascia chiaramente intendere che abbiano deciso di iniziare una relazione.

Il significato del finale di Prima o poi mi sposo

Il finale della commedia ruota intorno a un paradosso: Mary è capace di organizzare perfettamente la felicità degli altri, ma cerca di pianificare anche i propri sentimenti.

Per gran parte della storia considera il matrimonio un obiettivo da raggiungere attraverso decisioni razionali, dimenticando che una relazione non può essere costruita soltanto sulla convenienza.

Massimo rappresenta la sicurezza e la stabilità. Steve, invece, è un sentimento inatteso che Mary cerca inutilmente di reprimere.

Anche Fran deve affrontare una consapevolezza simile: un matrimonio già organizzato non rappresenta necessariamente la scelta giusta.

Il ritorno al cinema all’aperto nell’ultima scena chiude simbolicamente il cerchio, riportando Mary e Steve nel luogo in cui avevano cominciato a innamorarsi.

Cast di The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

Il film riunisce due celebri protagonisti della commedia romantica americana: Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Attore Personaggio Jennifer Lopez Mary Fiore Matthew McConaughey Steve Edison Bridgette Wilson-Sampras Fran Donolly Justin Chambers Massimo Judy Greer Penny Alex Rocco Salvatore Fiore Kathy Najimy Geri Joanna Gleason Signora Donolly Charles Kimbrough Signor Donolly Kevin Pollak Dottor John Dojny

La regia è di Adam Shankman, mentre la sceneggiatura è firmata da Pamela Falk e Michael Ellis.

Il film è uscito nel 2001 e ha una durata di circa 103 minuti.

Dove è stato girato Prima o poi mi sposo?

La storia è ambientata a San Francisco, città che diventa uno degli elementi più riconoscibili della commedia.

Le riprese sono state realizzate in diverse località della California, utilizzando ambientazioni urbane, parchi e residenze storiche.

Tra le location più importanti troviamo San Francisco, Woodside e la celebre Filoli Estate, una residenza storica circondata da giardini situata nella contea di San Mateo.

Alcune sequenze sono state realizzate anche presso la Huntington Library di San Marino, nell’area di Los Angeles.

I paesaggi californiani contribuiscono a creare l’atmosfera romantica del film, soprattutto durante le scene dedicate ai preparativi delle nozze e agli incontri tra Mary e Steve.

Prima o poi mi sposo: quando va in onda su TV8?

The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo è in programmazione lunedì 28 settembre 2026 alle 21:40 su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

La commedia racconta una storia sentimentale dal finale positivo, nella quale due matrimoni vengono annullati proprio per permettere ai protagonisti di comprendere ciò che desiderano realmente.