Il giorno delle nozze sussurrai al mio sposo: “Sono rovinata, in bancarotta”, solo per scoprire se amava me o la mia fortuna. Il suo viso si contorse: “Adesso non vali più niente. Non ti sposo.” Poi entrò mio fratello.

Il suo impero crollò non perché io o la mia famiglia avessimo cospirato per distruggerlo, ma perché era costruito sulle stesse fondamenta marce della sua relazione con me — apparenza senza sostanza, credibilità presa in prestito invece che guadagnata, debiti nascosti dietro una facciata levigata. Gli investitori che si ritirarono lo fecero perché scoprirono la verità su di lui, la stessa verità che io avevo scoperto in quella sala della sposa. Il suo consiglio di amministrazione pretese risposte perché le proiezioni gonfiate e gli affari avventati non potevano reggere all’esame una volta che qualcuno aveva cominciato a guardare davvero. Ethan aveva passato anni a costruire un castello di carte, e il giorno del nostro matrimonio non aveva fatto altro che soffiarci sopra lui stesso.