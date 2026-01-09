Un uomo è seduto al bancone di un bar, fissando il suo bicchiere.

Rimane così per mezz’ora, immobile.





Poco dopo, un grosso camionista, dall’aria da rissoso, si avvicina, prende il bicchiere dell’uomo e lo beve tutto d’un fiato.

Il poveretto scoppia a piangere.

Il camionista, confuso, dice:

«Dai, amico, stavo solo scherzando. Ti offro un altro da bere. Non sopporto vedere un uomo piangere.»

L’altro, tra le lacrime, risponde:

«No, non è per quello. Questo è il giorno peggiore della mia vita.

Prima mi sono addormentato e sono arrivato tardi in ufficio, e il mio capo, furioso, mi ha licenziato.

Quando sono uscito per prendere la macchina, ho scoperto che me l’avevano rubata.

La polizia ha detto che non può fare niente.

Ho preso un taxi per tornare a casa e, quando sono sceso, mi sono ricordato di aver lasciato il portafoglio e le carte di credito sul sedile. Il tassista è partito via.

Arrivo a casa e trovo mia moglie a letto con il giardiniere.

Così sono uscito e sono venuto qui, al bar.

E proprio mentre stavo pensando di mettere fine alla mia vita… tu sei arrivato e hai bevuto il mio veleno.»

Apprezzare la moglie

Bob andò a casa del suo amico Joe e rimase colpito da come Joe trattava la moglie.

Le diceva spesso quanto fosse bella, la elogiava per la cucina e la riempiva di abbracci e baci.

«Caspita,» disse Bob più tardi, «fai davvero un sacco di complimenti a tua moglie.»

Joe rispose:

«Ho iniziato ad apprezzarla di più circa sei mesi fa. Il nostro matrimonio è rinato, e non potremmo essere più felici.»

Ispirato, Bob tornò a casa, abbracciò la moglie, le disse quanto la amava e che voleva sapere tutto della sua giornata.

Ma lei scoppiò in lacrime.

«Tesoro,» disse Bob, «che succede?»

Lei rispose:

«È stata una giornata terribile! Stamattina Billy è caduto dalla bici e si è rotto una caviglia, poi si è rotta la lavatrice… e ora, per completare il disastro, torni a casa ubriaco!»

I tre ubriachi e la luna

Due ubriachi stanno camminando.

Uno dice all’altro:

«Che notte meravigliosa! Guarda la luna!»

L’altro lo guarda e risponde:

«Ti sbagli, quello non è la luna, è il sole.»

Cominciano a discutere animatamente, finché incontrano un terzo ubriaco.

«Ehi, amico,» gli chiedono, «puoi aiutarci a risolvere una disputa? Quella cosa nel cielo che brilla… è la luna o il sole?»

Il terzo guarda verso l’alto e dice:

«Scusate, non sono di queste parti.»

Bob e la bionda al bar

Bob entra in un bar sportivo verso le 9:58 di sera.

Si siede accanto a una bionda e guarda il televisore sopra il bancone.

Sta per iniziare il telegiornale delle 10.

La notizia mostra un uomo su un cornicione, pronto a buttarsi da un palazzo.

La bionda guarda Bob e chiede:

«Pensi che salterà?»

Bob risponde:

«Scommetto di sì.»

Lei replica:

«Io scommetto 20 dollari che non lo farà.»

Bob mette 20 dollari sul bancone:

«Affare fatto!»

Appena la donna posa i suoi soldi, l’uomo in TV si tuffa nel vuoto.

La bionda, triste ma onesta, porge a Bob i suoi 20 dollari:

«Giusto è giusto. Ecco i tuoi soldi.»

Bob scuote la testa e dice:

«Non posso accettarli. Ho già visto questa notizia al telegiornale delle cinque, sapevo che avrebbe saltato.»

La bionda sorride e risponde:

«Anch’io l’ho vista! Ma non pensavo che l’avrebbe rifatto!»

Bob prese i soldi.