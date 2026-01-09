​​


Il giovane Chuck e il cavallo morto

Emanuela B.
09/01/2026
Il giovane Chuck si trasferì in Montana e comprò un cavallo da un contadino per 100 dollari.
Il contadino gli promise di consegnarglielo il giorno dopo.



Il giorno seguente, il contadino arrivò e disse:
«Mi dispiace, ragazzo, ma ho una brutta notizia: il cavallo è morto.»

Chuck rispose:
«Va bene, allora ridammi i miei soldi.»

Il contadino replicò:
«Non posso, li ho già spesi.»

Chuck disse:
«Ok, allora portami comunque il cavallo morto.»

Il contadino, sorpreso, chiese:
«E che ci farai con un cavallo morto?»

Chuck rispose:
«Lo metterò in una lotteria.»

Il contadino scosse la testa:
«Non puoi fare una lotteria con un cavallo morto!»

Chuck sorrise:
«Certo che posso. Guarda e impara. Basta non dire a nessuno che è morto.»

Un mese dopo, il contadino incontrò di nuovo Chuck e gli chiese:
«E allora, che fine ha fatto quel cavallo morto?»

Chuck rispose:
«L’ho messo in lotteria. Ho venduto 500 biglietti a 2 dollari ciascuno e ho guadagnato un profitto netto di 898 dollari.»

Il contadino, stupito, domandò:
«Ma nessuno si è lamentato?»

Chuck rispose:
«Solo quello che ha vinto. Gli ho restituito i suoi 2 dollari.»

Il cavallo che risponde a “Thank God”

Un uomo di nome Jack entrò nella scuderia di John in cerca di un cavallo.

John, il proprietario, gli disse:
«Ascolta, ho proprio il cavallo che fa per te. Ma devi sapere che è stato addestrato da un tipo un po’ strano.
Per farlo partire devi gridare “Thank God!” e per fermarlo devi gridare “Heyhey!”»

Jack annuì:
«Va bene, posso provarlo?»

John acconsentì.

Pochi minuti dopo, Jack stava galoppando felice — il cavallo correva velocissimo!
Ma all’improvviso si accorse che davanti a lui c’era un dirupo che si avvicinava rapidamente.

«Stop!» urlò, ma il cavallo continuava a correre.
Poi si ricordò delle parole di John e gridò:
«HEYHEY!»

Il cavallo si fermò di colpo, a pochi centimetri dal precipizio.

Jack, senza fiato e con il cuore che batteva all’impazzata, guardò giù, poi alzò le mani al cielo e sospirò sollevato:
«Oh… Thank God!»

Il fantino spiritoso

Il proprietario di un cavallo da corsa era furioso per come l’animale aveva gareggiato.
Si rivolse al fantino e sbottò:
«Flaherty, non potevi correre più veloce?»

E il fantino rispose con un sorriso:
«Certo che potevo, ma sa com’è… dobbiamo restare sul cavallo!»



