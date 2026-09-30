Il Giovane Montalbano: la serie non avrà una terza stagione, la Rai conferma lo stop definitivo





Il giovane Montalbano non tornerà con una terza stagione. La popolare fiction trasmessa su Rai 1 si ferma ufficialmente ai dodici episodi delle prime due stagioni, mettendo fine alle speranze dei fan che avevano seguito con entusiasmo sia le repliche estive sia la fruizione on-demand su RaiPlay. Dai vertici di Viale Mazzini arriva infatti una conferma: al momento non è prevista la realizzazione di nuove puntate.





Il successo delle repliche e l’interesse rinnovato del pubblico

L’interesse rinnovato attorno alla serie era nato proprio in seguito alla riproposta degli episodi, che nelle repliche su Rai 1 e nelle visualizzazioni su RaiPlay hanno riconfermato la popolarità del giovane commissario Salvo Montalbano. Più di 3 milioni di telespettatori hanno scelto di riscoprire le indagini ambientate trent’anni fa, con picchi di ascolto estivi vicino al 20% di share. Un risultato di rilievo che aveva alimentato speculazioni su una possibile nuova stagione.

Perché non ci sarà una terza stagione: le ragioni dello stop

Il giovane Montalbano nasce come alternativa alla celebre serie con Luca Zingaretti, ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e ambientata tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Nonostante il successo, la produzione ritiene la narrazione compiuta e preferisce non proseguire.

Tre i motivi principali che hanno portato a questa decisione:

La scomparsa di Camilleri e del regista Alberto Sironi : Il fortissimo legame con i creatori originali rappresenta un ostacolo insormontabile. Dopo la morte di entrambi nel 2019, la direzione editoriale ha scelto di non alterare l’equilibrio della serie.

: Il fortissimo legame con i creatori originali rappresenta un ostacolo insormontabile. Dopo la morte di entrambi nel 2019, la direzione editoriale ha scelto di non alterare l’equilibrio della serie. Il caso Riccardino : L’ultimo romanzo di Camilleri, “Riccardino”, non è stato adattato per la TV proprio a causa della scomparsa dell’autore e del regista. Un’eventuale ripresa della saga partirebbe da questo testo e coinvolgerebbe la serie madre, non il prequel.

: L’ultimo romanzo di Camilleri, “Riccardino”, non è stato adattato per la TV proprio a causa della scomparsa dell’autore e del regista. Un’eventuale ripresa della saga partirebbe da questo testo e coinvolgerebbe la serie madre, non il prequel. L’età del cast: Oggi Michele Riondino e Sarah Felberbaum non rispecchiano più i giovani protagonisti degli inizi. Continuare su questa linea non rientra nelle strategie produttive della Rai, particolarmente attenta alla coerenza anagrafica nei ruoli.

Un patrimonio da preservare

Nonostante l’ottima resa delle repliche, la Rai privilegia la tutela della qualità e dell’identità originale della fiction. La replica rimane la strada scelta: il rischio di episodi aggiuntivi che non siano all’altezza delle aspettative è giudicato troppo alto, soprattutto dopo anni dalla chiusura della produzione.

Significativo il dato d’ascolto dell’estate 2026, con le repliche su Rai 1 che hanno sfiorato nuovamente il 20% di share. La serie continua a essere molto vista anche su RaiPlay, dove entrambe le stagioni restano disponibili integralmente.

Informazioni utili per gli spettatori

Due stagioni : la serie conta complessivamente 12 episodi trasmessi fra il 2012 e il 2015.

: la serie conta complessivamente 12 episodi trasmessi fra il 2012 e il 2015. Dove vedere Il giovane Montalbano? Gli episodi sono facilmente recuperabili sia in replica televisiva che in streaming tramite RaiPlay, insieme agli episodi della versione classica con Zingaretti.

Gli episodi sono facilmente recuperabili sia in replica televisiva che in streaming tramite RaiPlay, insieme agli episodi della versione classica con Zingaretti. Motivi della chiusura: La fine della collaborazione con Camilleri e Sironi, la mancata trasposizione di “Riccardino” e l’attuale età del cast.

Per chi desidera approfondire il percorso dell’attore protagonista, è disponibile materiale informativo su Michele Riondino che ha dato volto e intensità al giovane Montalbano. Inoltre, guide dedicate permettono anche di scoprire i luoghi della fiction, come Vigàta, il borgo immaginario siciliano dove sono ambientate le storie.

“La scelta editoriale è chiara: mantenere intatto il valore della serie, evitando produzioni che potrebbero scalfirne il patrimonio narrativo e artistico.”

FAQ – Domande frequenti su Il giovane Montalbano

Ci sarà una terza stagione? No, la Rai ha confermato lo stop definitivo alla produzione di nuovi episodi.

No, la Rai ha confermato lo stop definitivo alla produzione di nuovi episodi. Quante stagioni e quanti episodi ci sono? Due stagioni per un totale di 12 episodi.

Due stagioni per un totale di 12 episodi. Perché la fiction si è fermata? Per la scomparsa di Camilleri e Sironi, il mancato adattamento di “Riccardino” e l’età degli interpreti principali.

Per la scomparsa di Camilleri e Sironi, il mancato adattamento di “Riccardino” e l’età degli interpreti principali. Dove vedere la serie? Sui canali Rai in replica e in streaming su RaiPlay.

Il giovane Montalbano si conferma una delle serie più apprezzate della televisione italiana, capace di catalizzare ancora oggi l’attenzione del pubblico pur senza nuovi episodi all’orizzonte. Un modello di successo che la Rai preferisce valorizzare attraverso la riproposizione, piuttosto che rischiare con continuazioni al di fuori del solco originario voluto da Camilleri.

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