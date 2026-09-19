Il Grande Fratello Vip 2026 è iniziato con tensioni e nomination, e per Carmen Di Pietro la situazione si complica già nel corso della prima puntata.





La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha riaperto le porte della Casa, riprendendo idealmente da dove si era interrotta l’ultima edizione. Con ingressi, battute e concorrenti ancora in fase di adattamento ai meccanismi del reality, il programma ha subito messo in evidenza alcuni dei suoi protagonisti. La vincitrice della scorsa edizione, Alessandra Mussolini, è tornata a far visita ai nuovi partecipanti, portando con sé lo spirito vivace che l’aveva caratterizzata durante la sua avventura.





Alessandra Mussolini ha accolto i concorrenti con il suo consueto stile irriverente, mescolando momenti divertenti a ricordi della sua esperienza, che si era conclusa solo pochi mesi fa con la vittoria. Tra le interazioni più memorabili, spicca quella con Carmen Di Pietro, che ha cercato di entrare nella Casa ma è stata accolta con un gesto inaspettato: Mussolini le ha riattaccato in faccia, creando una gag che ha riportato alla mente l’atmosfera dell’edizione precedente.

Dopo i momenti leggeri, è giunto il momento di affrontare uno degli aspetti più seri del Grande Fratello: le nomination. Nella parte finale della prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, si sono delineati i primi equilibri tra i concorrenti, con scelte che potrebbero avere un impatto significativo sulla loro convivenza.

I quattro concorrenti dell’Open House hanno scelto di nominare Carmen Di Pietro, mentre Giulia Provvedi ha indicato Federica Morello. Gli altri sei concorrenti, tra cui Marina La Rosa, Giancarlo Danto, Megan Ria, Valeria Marini, Moreno Morello e Simone Annicchiarico, sono stati poi chiamati a esprimere le loro preferenze.

Simone Annicchiarico è apparso piuttosto disorientato dai meccanismi del reality, in particolare dalle nomination palesi. Dopo aver ricevuto un voto da Carmen Di Pietro, ha scelto di nominare Giancarlo Danto. Anche Megan Ria ha optato per lo stesso nome. Al contrario, Marina La Rosa ha nominato Moreno Morello, giustificando la sua scelta con una critica al suo accento, che ha definito troppo “del Nord”. Anche Valeria Marini ha votato per Moreno Morello, il quale ha ricambiato il favore scegliendo proprio la showgirl. Infine, Giancarlo Danto ha nominato Simone Annicchiarico in modo segreto.

Alla conclusione delle votazioni, il primo verdetto ha rivelato i nominati: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. Questi quattro concorrenti inaugurano ufficialmente la fase competitiva del reality, e la presenza di Carmen, entrata come protagonista, ora la colloca tra i nominati, in una posizione di vulnerabilità.

La prima serata ha quindi gettato le basi per le dinamiche che caratterizzeranno il Grande Fratello Vip 2026 nelle prossime settimane. Per i diciotto VIP, la vera convivenza deve ancora entrare nel vivo: ci si aspetta nuovi ingressi, la formazione di alleanze e, inevitabilmente, l’emergere di tensioni e conflitti.

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