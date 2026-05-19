Il meme “Corpo maschile ideale” mostra che anche gli uomini sono insicuri riguardo al proprio corpo

Ultimamente su Internet si è diffuso un meme che richiama una tendenza tacita tra gli uomini della generazione Y. La tendenza illusoria di cui parlo è l’insicurezza del maschio millenario riguardo al suo corpo. Il podcaster Steven Crowder, che è…

Il podcaster Steven Crowder, attualmente citato dai media come un “portavoce conservatore” (e una volta chiamato Amy Schumer una femminista grassa) ha pubblicato un tweet del lottatore russo di MMA Fedor Vladimirovich Emelianeko in piedi con pantaloncini da combattimento accanto ad alcuni kettlebell. Ha insistito sul fatto che il fisico del combattente è rappresentativo del corpo maschile ideale.

Nonostante il tweet sia stato pubblicato più di sette mesi fa, il Twitter-verse ha appena iniziato a discuterne, rilasciando confutazioni umoristiche su ciò che loro credo sia il corpo maschile ideale.

Pertanto, un meme di tendenza ha fatto il giro — uno che ha reso l’ambito Catalogo dei momenti di Twitter.

Come vedrete, le foto pubblicate in risposta a Crowder mostrano in realtà l’opposto dell'”ideale maschile”, prendendo in giro l’argomento con immagini di ogni genere, da Grimace in costume da pappone a Jeff Goldblum nei panni di un minotauro.

Ma mentre tutti noi prendiamo in giro l’argomento trasformandolo in un meme sovrappopolato, la verità è questa: il concetto di un corpo maschile ideale è un catalizzatore di insicurezza negli uomini della generazione Y.

Infatti, alcune ricerche dalla Central YMCA e dalla Succeed Foundation suggeriscono che gli uomini potrebbero effettivamente esserlo di più insicuri del loro aspetto piuttosto che donne. Le insicurezze più grandi sono la pancia da birra, il seno maschile e i capelli diradati.

Secondo la ricerca, il 30 percento degli uomini ha sentito qualcuno riferirsi negativamente alla propria “pancia da birra”, il 19 percento è stato descritto come “paffuto” e un altro 19 percento ha affermato di aver sentito altri parlare del proprio “seno maschile”

Oltre a ciò, essere troppo magri era un’altra preoccupazione, poiché siamo stati influenzati dagli adoni rappresentati in TV e in altri vari media, proprio come hanno fatto le donne con corpi incredibilmente formosi.

Pertanto, ben il 63% ritiene di non essere abbastanza muscoloso per essere considerato attraente.

Allo stesso modo, il 38% degli uomini ha affermato che rinuncerebbe a un anno della propria vita in cambio di un corpo perfetto. Questa percentuale è risultata significativamente più alta negli uomini rispetto alle donne.

Ma questa non è una competizione tra i quali il genere è più insicuro. È ridicolo. In realtà è esattamente il contrario. Il punto qui è che le donne non sono sole a sentirsi come si sentono.

Ma questa non è una competizione tra i quali il genere è più insicuro. È ridicolo.

Un altro studio pubblicato proprio questo mese amplifica questo punto.

I ricercatori dell’Università del Nord Texas hanno recentemente scoperto che gli uomini sono maggiormente a rischio di abbassamento dell’autostima durante l’uso Esca, che è il primo studio del suo genere a raggiungere un simile risultato, considerando che è ampiamente noto che le donne sono spesso le vittime in situazioni di incontri online (molestie, foto di cazzi, ecc).

Il punto qui è che le donne non sono sole a sentirsi come si sentono.

La ricerca, che ha intervistato 1.044 studentesse e 273 studenti universitari, ha rilevato che mentre i resoconti degli utenti di Tinder “autostima” erano relativamente uguali tra i sessi (ad eccezione di una minore autostima maschile), i ricercatori ritengono che Tinder potrebbe livellare il appuntamenti condizioni di parità in termini di sfruttamento.

“Per quanto riguarda l’autostima, gli uomini avevano un’autostima significativamente più bassa se erano utenti di Tinder”, ha affermato Strubel, professore associato dello studio. “Quando pensi alle conseguenze negative, di solito pensi alle donne, ma gli uomini sono altrettanto suscettibili.”

La ricerca ha anche scoperto che una minore autostima maschile può derivare da emotivamente vulnerabile posizione a cui sono sottoposti molti uomini su Tinder e la capacità delle donne di discernere potenziali corrispondenze.

Sempre più uomini usano Tinder e rapporti passati mostrano che gli uomini hanno tre volte più probabilità di scorrere verso destra, aprendoli a esperienze più dannose come essere rifiutati, anche fantasma.

In ogni caso, chiamiamola con il suo nome: nessuno di noi è completamente felice del proprio corpo.

Come qualcuno che una volta lavorava per un fitness rivista e ho visto modelle di fitness entrare e uscire dalle nostre porte per servizi fotografici, lasciatemi dire che nessuno di questi fisici scolpiti è lontanamente raggiungibile a meno che non gli dedichiate la vostra vita (e non mangiate altro che pollo bollito, una manciata di riso al vapore, broccoli e senape, il che è disgustoso).

Ci sarà sempre qualcuno di cui sei invidioso. Qualcuno sulla spiaggia che è un po’ più magro o ha i glutei più sodi.

Smettiamola di classificare la questione come maschile o femminile e restiamo invece uniti.

Quindi smettiamola di categorizzare la questione come maschile o femminile e restiamo uniti e ammettiamo che, certo, avere la corporatura ideale sarebbe bello, ma anche puntare su ali e bucce di patate è una buona idea.