Il mio fidanzato mi ha fatto la proposta dopo appena 4 mesi di frequentazione

Quando ho scoperto il perché mi sono cedute le ginocchia
Pensavo di aver finalmente ritrovato l amore finché mia figlia non ha sentito il mio fidanzato dire
Il mio piano funzionerà presto
Non l ho affrontato
L ho seguito invece
E quello che ho scoperto mi ha fatto capire che l uomo che stavo per sposare aveva nascosto intenzioni pericolose
Mio marito è morto mentre ero incinta del nostro primo figlio
Per i quattro anni successivi c eravamo solo io e mia figlia Diana
Le nostre mattine erano piene di fiocchi d avena calzini spaiati e cartoni animati che urlavano in sottofondo mentre preparavo i pranzi e rispondevo alle email di lavoro dal telefono
Quella era la nostra vita calma e gestibile
Un po solitaria se mi permettevo di pensarci troppo a lungo
Innamorarmi di nuovo non ha mai fatto parte del mio piano
Poi uno sconosciuto mi ha rovesciato un intero bicchiere di caffè lungo la manica
Il bar vicino al mio ufficio era affollato
Le persone erano spalla a spalla in fila qualcuno parlava ad alta voce in vivavoce e io avevo disperatamente bisogno di un latte al caramello per sopravvivere a una revisione del budget che già temevo
Avevo appena preso la mia bevanda quando qualcuno mi ha urtato il braccio
Il caffè caldo è schizzato sul polso sulla camicetta e sulla borsa
Oh mio Dio disse un uomo
Mi dispiace tantissimo
Ha preso subito dei tovaglioli e ha iniziato a tamponarmi la manica
Va bene ho detto
Comprerò solo una camicetta nuova andando al lavoro
Lui ha fatto una smorfia
Sei sicura
Sembra una camicia davvero bella
Ho guardato la seta azzurra pallida
Era una camicetta davvero bella
Lui ha gemuto
Almeno lasciami rimediare
Avrei dovuto rifiutare
Avevo mia figlia che mi aspettava all asilo
La mia vita non aveva spazio per uomini affascinanti che non sanno tenere un caffè
Invece mi sono sentita dire
Puoi comprarmi un caffè di ricambio
Lui ha sorriso come se gli avessi fatto un regalo
Fatto
Dopo quello continuava a comparire
All inizio sembrava una coincidenza
Si è presentato nello stesso bar due giorni dopo
Poi al parco vicino all asilo di Diana
Poi fuori dalla libreria quel sabato
A un certo punto la coincidenza è diventata intenzione
Mi ha chiesto il numero e lo ha davvero usato
Jack mandava foto divertenti del supermercato
Diceva cose come
Stavo pensando a quello che hai detto
E in qualche modo non sembrava mai preparato
La prima volta che Jack è venuto a casa si è legato a Diana con una facilità tale da lasciarmi senza parole
Dopo quello era semplicemente lì
Costruiva fortini di coperte con lei
Faceva finti tea party come se ci credesse davvero
Lavava i piatti senza che glielo chiedessi
Mi massaggiava le spalle perché pensava che sembrassi tesa
A volte sembrava che non stesse solo conoscendo me
Si stava inserendo nella mia vita
Quella sensazione diventava più forte con il tempo soprattutto quando mi rendevo conto di quanto poco rivelasse di se stesso
Una sera eravamo seduti sui gradini dietro casa dopo che Diana era andata a letto
Lui mi teneva con un braccio e io ho detto
Non parli mai davvero del tuo lavoro
Lui ha fatto spallucce
Non c è molto da dire
Consulenza
Che tipo
Quella noiosa
Quella che guadagna meno di te ha detto guardando verso casa mia
Chiaramente
Mi sono girata verso di lui
A me non importa
E lo intendevo davvero
Ho pensato che fosse imbarazzato o che stesse cercando di prevenire un giudizio
La sua espressione si è addolcita
Lo so
Mi ha baciato la fronte e ho lasciato perdere
Ho lasciato perdere molte cose
Risposte vaghe sulle relazioni passate
La mancanza di una famiglia
La sua infanzia
Dopo quattro mesi mi ha chiesto di sposarlo durante una cena al ristorante
L ho guardato
L uomo che era entrato con delicatezza nella vita che avevo ricostruito dal dolore e dalla routine
E ho detto sì
Per la prima volta dopo anni ho creduto che potevo avere tutto
Il mio lavoro
Mia figlia
Un bravo uomo
Una seconda possibilità che non sembrava un tradimento della vita che avevo perso
La festa di fidanzamento era piccola
Qualche amico un po di famiglia e cibo sparso su ogni superficie della casa
Ero in cucina a tagliare la frutta quando Diana è entrata di corsa stringendo il suo coniglio di peluche
Mamma
Ho sorriso
Ehi che c è
Il suo viso era serio in quel modo che solo i bambini sanno avere
Mamma Jack ha detto che il suo piano funzionerà presto
Deve solo aspettare il matrimonio
Mamma che cosa succederà al tuo matrimonio
Il coltello si è fermato nella mia mano
Tesoro dove lo hai sentito
Lei ha stretto più forte il coniglio
Sono entrata a prendere Bunbun e Jack era nell altra stanza che parlava al telefono
La stanza è sembrata improvvisamente immobile
Cos altro ha detto
Lei ha aggrottato la fronte pensando
Non lo so
Sembrava arrabbiato
Va bene
Grazie per avermelo detto
Lei è sembrata sollevata
Posso avere le fragole adesso
Sì tesoro
Ne ha presa una ed è scappata via
Mi sono detta che doveva aver capito male
Il piano poteva significare qualunque cosa
Una sorpresa
Il lavoro
Qualcosa di innocuo
Ma quelle parole restavano
Probabilmente non era niente
Ma se non lo era dovevo saperlo
Per i giorni successivi non ho detto niente
Mi sono comportata normalmente aspettando il momento giusto per scoprire la verità
Quando è arrivato non ho esitato
Una mattina Jack si è alzato prima del solito e ha detto che doveva andare in ufficio
Grande riunione ha detto
Il suo lavoro era per lo più da remoto
Ci andava raramente
Forse era il mio sospetto ma nel momento in cui lo ha detto ho capito che stava mentendo
Ho premuto le dita sulla tempia
Credo di avere un emicrania
Forse mi metto in malattia
Lui si è chinato e mi ha baciato la fronte
Vai a sdraiarti
Rimettiti
Ho aspettato trenta secondi dopo che è andato via in auto
Poi l ho seguito
Non è andato in un ufficio
Invece ha parcheggiato in un bar ai margini della città
Ho guardato dal finestrino mentre si sedeva con una donna
Mi sono inclinata in avanti cercando di vedere il suo viso
Poi lei si è avvicinata
Oh mio Dio ho sussurrato
L ho riconosciuta
L avevo vista una volta in vecchie foto sul suo telefono
Laura
La sua ex moglie
Era finita male mi aveva detto allora con il viso teso dall emozione
E io avevo lasciato perdere pensando che il dolore fosse ancora fresco
Ora guardandoli incontrarsi di nascosto mi sentivo stupida
All inizio sembrava ovvio
Mi stava tradendo
Ma più guardavo meno quella spiegazione sembrava giusta
Non sorridevano
Non si toccavano
Stavano litigando
Dopo trenta minuti Laura si è alzata di scatto ha detto qualcosa che gli ha fatto irrigidire la mascella e se n è andata
D impulso l ho seguita
Se stava litigando con lui forse mi avrebbe detto la verità sul suo piano
Lei ha guidato fino a un modesto complesso di appartamenti dall altra parte della città
Prima che potessi ripensarci ho bussato
Lei ha aperto la porta a metà e si è bloccata
Non dovresti essere qui
Ha cercato di chiuderla
Ho premuto la mano contro la porta
Ti ho vista con Jack
So che sta pianificando qualcosa e tu sei coinvolta
Laura ha fatto una smorfia
Non lo sono
Gli ho detto che il suo piano è stupido che lui
Si è fermata poi ha sospirato forte
Va bene entra
Il suo appartamento era piccolo e spoglio
Mi sono girata verso di lei
Che cosa sta succedendo
Che cosa sta facendo
Laura ha riso corto e amaro
Essere Jack
Prendere la via più facile
Che cosa significa
Mi deve dei soldi
Tanti
Debiti del nostro matrimonio
Sto cercando di recuperare da più di un anno
Avvocati avvisi piani di pagamento tutto
La sua soluzione sei tu
Che cosa
Laura mi ha guardata negli occhi
Hai un buon lavoro
Una bella casa
Buon credito
Stabilità
Una vita già costruita
Lui ti sposa e quello diventa suo
Mi si è seccata la gola
E giusto perché tu lo sappia ha aggiunto
Gli ho detto che sposare i soldi non è una soluzione
Gli ho detto di trovare un lavoro e ripagarmi come si deve
Scusa ho detto
Lui ha un lavoro
Lei mi ha guardata con qualcosa vicino alla pietà
No non ce l ha
È stato licenziato per aver usato male i fondi dell azienda quando eravamo sposati
Da allora ha solo vagato
Non è vero
Lui lavora
Dove
Facendo cosa mi ha chiesto
Come si chiama il suo capo
Con chi lavora
Qual è la parte peggiore della sua giornata
Non avevo risposte
Laura ha tirato fuori un mucchio di carte da un cassetto e me ne ha consegnata una
Avviso finale di richiesta ha detto
Mi ha incontrata oggi per chiedere altro tempo
Ha detto
Una volta che mi sposo le cose saranno diverse
Volevo credere che stesse mentendo
Ma vedere il suo nome sul documento ha fatto andare tutto al suo posto
Dopo un lungo silenzio ho detto
Vieni al matrimonio
Che cosa
Lo sposi ancora
Vieni soltanto se vuoi i tuoi soldi
Sono uscita sapendo esattamente come gestire il piano di Jack
Il giorno del matrimonio la chiesa era piena
Quando le porte si sono aperte tutti si sono girati a guardarmi
All altare Jack mi ha preso le mani
Sei incredibile ha sussurrato
Ho sorriso
Sembrava sicuro di sé e questo era esattamente ciò di cui avevo bisogno
L officiate ha iniziato
Cari amati siamo riuniti qui oggi
Aspettate per favore
Mi sono girata verso la mia testimone
Lei mi ha dato la busta
L ho aperta e ho tirato fuori il documento
Il viso di Jack ha perso colore
Tu non mi ami
Devi dei soldi alla tua ex moglie e pensavi che sposarmi avrebbe risolto questo ho detto
Un sussulto ha riecheggiato nella stanza
Jack ha scosso la testa
È falso
Dove lo hai preso
Ho guardato verso il fondo
Laura
Le teste si sono girate
Laura si è alzata
Uno shock si è diffuso tra gli invitati
Ti ho visto con lei il giorno in cui hai chiesto altro tempo ho detto
L ho seguita
Mi ha detto tutto
Non è
Lui si è girato verso Laura
Hai rovinato tutto
Lei è andata avanti
Ti ho detto di trovarti un lavoro Jack
Pensavi che questo sarebbe stato più facile
Mi sono sfilata l anello e l ho messo nella sua tasca
Poi mi sono rivolta alla sala
Questo matrimonio è annullato
Sono scesa e ho preso in braccio Diana
Mamma
Era quello il piano
Ho espirato piano
Sì tesoro
Ma ora va tutto bene
E lo era
Perché l unica persona che contava davvero era al sicuro tra le mie braccia
Forse avrei ritrovato l amore
Ma la prossima volta non mi sarei lasciata incantare o ingannare così facilmente
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