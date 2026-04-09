Il mio ragazzo disse una sola frase guardando un vecchio video del mio passato… e in quel momento capii che forse l’uomo che mi chiamava “la donna più bella del mondo” non aveva mai davvero visto chi ero





Mi chiamo Natalie Brooks, ho ventiquattro anni e fino a due settimane fa avrei giurato che il mio ragazzo fosse la persona più gentile che avessi mai incontrato. Stavamo insieme da poco più di un anno, ci eravamo conosciuti a una convention letteraria a Chicago, e all’inizio sembrava una di quelle storie che capitano agli altri, mai a te. Io insegnavo in una scuola elementare nei sobborghi, lui, Ethan, stava completando il suo percorso per diventare professore di letteratura inglese, e passavamo ore a parlare di romanzi, poesia, bambini difficili, insegnanti terribili e sogni troppo grandi per gli stipendi che avevamo.





Ethan era il tipo di uomo che ricordava come prendevo il caffè, che mi mandava messaggi durante la ricreazione solo per chiedermi se la mia giornata stesse andando bene, che si fermava ad accarezzare ogni cane che vedeva per strada e che riusciva a trovare qualcosa di buono perfino nelle persone che io avrei evitato a vista. Non era solo dolce. Era attento. Delicato. Quasi disarmante. Ed è proprio per questo che quello che ha detto quella sera mi è entrato sotto pelle in un modo che non riesco ancora a spiegare.

Ci sono cose del mio passato di cui non parlo quasi mai. Non perché siano segreti scandalosi, ma perché mi ci è voluto troppo per sopravviverci e ancora di più per smettere di sentirmene definita. Per tutta l’adolescenza e buona parte dell’università ero la ragazza grossa. Non “un po’ in carne”, non “morbida”, non nessuna di quelle parole educate che la gente usa quando vuole fingere di non essere crudele. Ero quella che si notava subito per il corpo, prima ancora che per il volto, la voce o il nome.

Quando hai quel tipo di corpo da ragazza giovane, impari presto che le persone credono di avere il diritto di commentarti addosso. Le compagne di corso ti studiano come se fossi un monito. I ragazzi si sentono autorizzati a usarti come punchline. Perfino i professori, a volte, hanno quel mezzo secondo in più di esitazione quando ti guardano. Non è sempre violento in modo evidente. A volte è peggio. A volte è quotidiano. Sottile. Costante.

Durante il secondo anno al college successe qualcosa che mi spezzò definitivamente il modo in cui vedevo me stessa. Non racconto quasi mai i dettagli, non perché li abbia dimenticati, ma perché li ricordo fin troppo bene. Un gruppo di ragazze della mia residenza organizzò quello che doveva sembrare uno scherzo innocente durante una serata universitaria, ma che in realtà era solo un modo elegante per umiliarmi davanti a tutti. Ci fu un ragazzo coinvolto, risate, telefonini alzati, e quel tipo di silenzio che si crea quando una stanza piena di persone capisce che sta succedendo qualcosa di crudele ma nessuno vuole essere il primo a fermarlo.

Quella notte tornai in camera e mi guardai allo specchio per quasi un’ora. Non piansi subito. All’inizio provai solo vergogna. Poi rabbia. Poi una specie di freddo. Nei due anni successivi persi cento libbre. Ma non fu solo il mio corpo a cambiare. Cambiai il modo di vestirmi, il trucco, i capelli, il colore dei capelli, il modo di camminare, il modo di parlare, perfino il modo di occupare una stanza. Mi reinventai così a fondo che molte persone che mi conoscono oggi non riconoscerebbero nemmeno una mia fotografia di allora.

Ethan era una di quelle persone. Sapeva che avevo perso molto peso in passato, certo, ma non aveva mai visto foto, né video, né niente di concreto. Non era un argomento che portavo a tavola. Avevo costruito una vita in cui non avevo più bisogno di mostrare a tutti la versione di me che il mondo aveva trovato così facile da deridere. E per un anno intero, questo non era sembrato un problema.

La settimana scorsa è venuta a stare da me Lauren, la mia vecchia coinquilina del college. Era in città per un matrimonio e non la vedevo da mesi. Lauren è una di quelle amiche che hanno visto le tue peggiori stagioni e quindi non si impressionano più di niente: mi ha vista mangiare ramen alle due di notte sul pavimento del dormitorio, mi ha vista dopo lo scherzo, mi ha vista dimagrire, ammalarmi di ossessione, rimettermi in piedi, cambiare pelle. Sa cose di me che nessuno nella mia vita attuale conosce davvero.

Dopo cena eravamo tutti e tre nel mio appartamento. Io stavo sparecchiando in cucina mentre loro parlavano in salotto. Ethan, incuriosito come sempre da ogni dettaglio del mio passato universitario, le faceva una domanda dietro l’altra. Lauren rideva e raccontava episodi che avevo quasi dimenticato: le feste ridicole del campus, la nostra dipendenza dal caffè annacquato delle macchinette, le notti passate a studiare e a imparare coreografie assurde invece di dormire. A un certo punto menzionò una gara di danza che avevamo vinto all’inizio del secondo anno.

Ethan si illuminò subito. “Aspetta, voi due avete vinto una gara di danza?”

Lauren rise. “Sì, contro ogni previsione. Credo di avere ancora il video.”

Se avessi saputo cosa stava per succedere, sarei uscita dalla cucina immediatamente. Invece rimasi lì a sciacquare piatti, con l’acqua calda sulle mani, sentendo il suono della loro conversazione e il rumore del pollice di Lauren che scorreva tra vecchi video sul telefono. Poi la sentii dire: “Eccolo.”

Uscii proprio mentre stavano guardando lo schermo.

Ricordo quel momento con una nitidezza quasi crudele. La luce del soggiorno era bassa. Ethan era seduto sul divano, piegato in avanti, il telefono di Lauren tra le mani. Sullo schermo c’era il palco, le luci blu, i costumi scintillanti, e io, in una versione di me che nessuno da anni nominava ad alta voce. Non servivano spiegazioni. Bastava guardare.

Poi il suo viso cambiò.

Non fu un’espressione neutra. Non fu confusione. Non fu stupore. Fu qualcosa di più istintivo, più violento. La sua bocca si contrasse come se avesse avuto davanti qualcosa di sgradevole. E con una voce bassa, quasi automatica, disse: “Quella accanto al gobbo?”

La stanza si svuotò d’aria.

Lauren alzò subito gli occhi su di me con una faccia che non dimenticherò mai, un misto di orrore e protezione, come se volesse fisicamente fermare la frase prima che mi raggiungesse. Gli strappò quasi il telefono dalle mani. “No,” disse secca. Troppo tardi.

Io ero ferma accanto al tavolo, con ancora un piatto bagnato tra le dita. Sentii il sangue ritirarsi dalla faccia. Per un secondo nessuno parlò. Poi posai il piatto nel lavandino e dissi, con una calma che non rispecchiava minimamente quello che avevo dentro: “Il gobbo ero io.”

Ethan si voltò verso di me così in fretta che quasi fece cadere il telefono. “Natalie— no, aspetta, io non— non lo sapevo.”

Lauren si alzò in piedi. “Ethan…”

Ma lui era già pallido. “Giuro che non sapevo fossi tu. Io non parlerei mai di te in quel modo.”

Lo guardai e mi sentii fare a pezzi da una lucidità spaventosa. “L’hai appena fatto.”

Lui si alzò, allungando una mano verso di me. Io indietreggiai subito. “Per favore, lasciami spiegare.”

“Non c’è niente da spiegare.” La mia voce tremò appena solo sull’ultima parola. “Vattene stanotte. Ho bisogno di stare da sola.”

“Nat, ti prego…”

“Ethan, vai.”

Lui continuava a scusarsi, sempre più distrutto, come se il suono della propria voce lo disgustasse quasi quanto aveva disgustato me la sua frase. Alla fine prese la giacca e uscì, ma continuava a voltarsi verso di me dalla porta come se sperasse che cambiassi idea all’ultimo secondo. Lauren restò immobile per qualche secondo, poi si avvicinò piano. “Mi dispiace,” sussurrò. “Non pensavo… non pensavo avrebbe reagito così.”

Annuii soltanto. Non avevo ancora pianto. Non davanti a lei. Non davanti a nessuno. Ma appena rimasi sola in camera, con la porta chiusa e il silenzio finalmente addosso, mi crollò tutto addosso insieme. Piangevo per la frase, sì, ma non solo. Piangevo per la ragazza che ero stata, per tutto quello che aveva passato, per il fatto che un uomo che mi baciava come se fossi un miracolo avesse avuto quell’espressione guardando una vecchia versione di me. Piangevo perché all’improvviso non sapevo più se il suo amore mi appartenesse davvero o solo nella forma giusta.

La mattina dopo, mentre correvo nel parco come faccio ogni giorno, lo vidi da lontano.

Era fermo vicino al sentiero con un bicchiere di caffè in mano, un mazzo di fiori nell’altra, gli occhi rossi come se non avesse dormito. Appena mi avvicinai, fece un passo avanti. “Natalie, per favore.”

Rallentai, ma non mi fermai del tutto.

“Mi dispiace,” disse con la voce spezzata. “Mi dispiace da morire. Sei la ragazza più bella che conosca.”

Lo guardai appena. “Tieni i fiori.”

“Ti amo.”

Quelle due parole, dette in quel momento, mi fecero più male del resto.

Continuai a correre, e lui rimase lì immobile mentre mi allontanavo. E fu in quel preciso istante, con il fiato corto e il cuore ancora più corto, che capii che il problema non era solo quello che aveva detto. Il problema era che non riuscivo più a capire se quando mi guardava vedesse me… oppure solo la versione di me che il suo desiderio riusciva ad accettare.

Per la settimana successiva, Ethan provò a rimediare in tutti i modi che conosceva. Messaggi lunghi. Scuse sussurrate. Cene lasciate davanti alla porta. Una pazienza quasi disperata. E io odiavo il fatto che questo rendesse tutto ancora più complicato, perché sarebbe stato molto più semplice se fosse stato un mostro. Ma non lo era. Era un bravo ragazzo che aveva detto una cosa orribile, e a volte sono proprio queste le ferite più difficili da sistemare, perché non hai un cattivo chiaro da odiare, solo qualcuno che ami e che ha toccato il posto sbagliato dentro di te.

Io non gli urlavo, non facevo scenate, non lo insultavo. Semplicemente mi ritraevo. Quando mi toccava, il mio corpo si irrigidiva prima ancora che la mia mente decidesse come reagire. Quando mi diceva che ero bella, sentivo una voce fredda nella testa sussurrare: “Sì, adesso.” E quella voce era diventata così forte che non riuscivo più a spegnerla.

Poi la situazione peggiorò. Senza dirmelo, Ethan chiese consiglio a uno dei nostri amici in comune, convinto forse che qualcuno potesse aiutarlo a capire come sistemare le cose. Quell’amico trovò una mia vecchia foto sull’Instagram di una conoscente del college. Non so chi l’abbia mandata per primo, so solo che nel giro di poche ore quella foto era stata condivisa nella nostra chat di gruppo. Il mio telefono iniziò a vibrare senza sosta: messaggi, giustificazioni, opinioni non richieste, persone che mi dicevano che Ethan non poteva sapere, che la sua reazione era “umana”, che io sapevo bene quale fosse il suo tipo di ragazza.

Pensavo che il suo tipo fossi io.

Quando glielo dissi, Ethan scoppiò. Non contro di me. Contro sé stesso. Lo vidi piangere davvero per la prima volta, con le spalle curve e il respiro spezzato, mentre continuava a ripetere: “Non volevo questo. Non volevo che ti vedessero così. Non volevo perderti.” Eppure, mentre lo guardavo crollare nel mio soggiorno, una domanda continuava a martellarmi in testa, sempre la stessa, sempre più feroce: se quella sera Lauren non gli avesse detto niente… avrebbe continuato a guardarmi con amore sapendo che un tempo non sarei mai stata il tipo di donna che avrebbe scelto?

Lui alzò gli occhi pieni di lacrime e disse una frase che mi si incastrò nel petto come un uncino.

“Lo so che non mi guardi più come se mi amassi.”

E per la prima volta non seppi mentire.

Non risposi subito quando Ethan disse quella frase. Restammo fermi uno davanti all’altra nel mio appartamento, il mio soggiorno invaso dalla luce opaca del tardo pomeriggio, la chat del telefono ancora piena di notifiche mute sul tavolino, il bouquet ormai appassito che lui mi aveva lasciato due giorni prima ancora abbandonato vicino alla porta. Aveva le mani strette così forte che le nocche erano bianche. Io, invece, le braccia lungo i fianchi, rigida come se anche il minimo movimento potesse farmi crollare.

“La ami ancora?” mi chiese a bassa voce.

Ci misi qualche secondo a capire cosa intendesse. Poi capii. Non stava parlando di un’altra persona. Stava parlando della versione di me che era esistita prima. Di quella ragazza che aveva faticato, sudato, sofferto, si era nascosta, si era trasformata, e che ora all’improvviso sembrava essere tornata nella stanza insieme a noi.

“La amo abbastanza da sapere cosa le è costato sopravvivere,” risposi.

Lui chiuse gli occhi.

Quello fu l’inizio della conversazione che avrebbe potuto salvarci o finirci definitivamente.

Ethan non cercò di interrompermi. Forse perché aveva finalmente capito che scusarsi in continuazione non stava aggiustando niente. O forse perché aveva paura di sentire davvero quello che avevo dentro e aveva capito che stavolta non avrebbe potuto evitarlo. Io andai in cucina, mi versai un bicchiere d’acqua che non bevvi, tornai in salotto e rimasi in piedi davanti a lui.

“Vuoi sapere perché non riesco più a guardarti allo stesso modo?” gli chiesi.

Lui annuì piano.

“Perché non mi ha ferita solo la parola. Mi ha ferita il riflesso. L’istinto.” Lo guardai dritto negli occhi. “Tu non sapevi che quella ragazza fossi io, e per un secondo hai lasciato uscire la verità più veloce del pensiero. Non hai detto ‘chi è?’, non hai detto ‘non la riconosco’, non hai detto ‘sei tu?’. Hai provato disgusto. L’ho visto sulla tua faccia prima ancora di sentire la frase.”

Lui inspirò in modo tremante. “Lo so.”

“No, Ethan. Tu sai di aver sbagliato. Ma non so se hai capito che cosa si è rotto.”

Si sedette lentamente sul bordo del divano, come se le gambe non lo reggessero. “Allora spiegamelo. Anche se mi farà male. Spiegamelo.”

Quella richiesta mi fece quasi più effetto delle scuse. Perché non era una difesa. Non era “non intendevo questo”, non era “non sono così”, non era “mi hai frainteso”. Era, finalmente, una resa.

Così gli raccontai tutto.

Gli parlai del college in un modo in cui non l’avevo mai fatto con nessuno al di fuori di Lauren. Gli raccontai dello scherzo, delle risate, del ragazzo che si era avvicinato a me a una festa solo per farmi credere che gli piacessi davvero, e delle sue amiche che ridevano già sapendo come sarebbe andata a finire. Gli raccontai della camminata verso il dormitorio con il trucco colato e il telefono pieno di notifiche che non osavo aprire. Gli raccontai di come avevo smesso di mangiare per rabbia, poi avevo ricominciato ad allenarmi per vendetta, e poi a un certo punto non avevo più capito dove finisse la disciplina e dove iniziasse il disprezzo verso me stessa.

Lui non parlò.

Gli raccontai di come avevo cambiato i capelli, i vestiti, le espressioni del viso, il modo di sedermi, di come avevo imparato a sorridere solo in certi angoli perché quelli erano i lati del mio viso che mi facevano sentire più accettabile. Gli raccontai della prima volta che un uomo mi aveva guardata in modo diverso dopo la perdita di peso, e di quanto fosse stato soddisfacente e umiliante allo stesso tempo, perché una parte di me aveva pensato: quindi era davvero questo. Non ero io a essere invisibile. Era il mio corpo a rendermi sacrificabile.

Quando finii, in casa c’era un silenzio quasi irreale.

Ethan aveva le mani sul viso. Non piangeva in modo teatrale. Piangeva come fanno le persone quando capiscono di essere entrate per sbaglio nel punto più sacro della ferita di qualcuno.

“Non posso cancellare quello che ho fatto,” disse infine. “Ma ti giuro che non pensavo quelle cose di te. Non di te.”

Scossi la testa. “Questo è il punto. Le pensavi di una donna finché non sapevi che ero io. E adesso io devo convivere con il fatto che il tuo amore ha fatto eccezione solo quando ha riconosciuto il mio volto.”

Lui sussultò come se gli avessi dato uno schiaffo. E forse, in un certo senso, era così.

“Ho sempre saputo che ti piacciono le ragazze in forma,” continuai. “Non sono stupida. Le tue ex, le attrici che trovi bellissime, le donne che noti per strada… l’ho visto. Non mi ha mai ferita, perché pensavo che io fossi la prova che una connessione reale andasse oltre un tipo estetico. Ma adesso non so più se credevo una cosa vera o solo una cosa comoda.”

Ethan si alzò e fece un passo verso di me, ma si fermò appena vide il mio corpo irrigidirsi. Quella distanza che si creò tra noi era minima, forse un metro, ma sembrò enorme.

“Allora cosa vuoi che faccia?” chiese. “Dimmi che cosa ti serve.”

Ci pensai davvero. Non volevo punirlo. Non volevo umiliarlo. Non volevo trascinare la questione per settimane solo per vederlo soffrire. Ma nemmeno volevo correre ad abbracciarlo solo perché stava male e io ero abituata a essere quella accomodante.

“Prima di tutto,” dissi, “smettila di cercare di convincermi che non è stato grave. Anche indirettamente. Niente più ‘non sapevo’, niente più ‘non intendevo’, niente più regali, niente più scene nel parco, niente più amici coinvolti.”

Lui annuì subito.

“Secondo: non voglio che questa cosa venga trasformata in una discussione di gruppo sul mio corpo. Non voglio che nessuno veda altre mie foto. Non voglio essere oggetto di dibattito.”

“Lo sistemerò,” disse con voce roca. “Subito.”

“Terzo: se davvero vuoi capire, allora devi accettare che il danno non è solo nel commento. È nel fatto che adesso io mi chiedo se mi avresti desiderata anche allora. E se la risposta è no, devi accettare che per me questo cambia il significato di tutto.”

La mascella gli tremò. “Non so come rispondere a questa domanda senza sembrare ancora peggio.”

“Prova con la verità.”

Lui guardò il pavimento per molto tempo. Così a lungo che a un certo punto pensai non avrebbe risposto. Poi alzò gli occhi, pieni di vergogna.

“Probabilmente no,” disse.

Quella frase mi trafisse, ma nello stesso istante fece anche qualcosa di diverso: spazzò via l’ultima nebbia.

Perché ecco lì la verità. Crudele. Imperfetta. Umana. Ma vera.

Non mi aveva amata in modo superficiale per un anno intero. Non stava fingendo il rapporto che avevamo. Però il suo desiderio, la sua attrazione iniziale, il tipo di donna che avrebbe notato entrando in una stanza… quello probabilmente non avrebbe incluso la me di allora. E io dovevo decidere se questo fosse un limite umano accettabile o una ferita incompatibile con il modo in cui avevo bisogno di essere amata.

“Grazie per non aver mentito,” dissi piano.

Lui sembrò quasi sorpreso.

“Ma capisci perché questo per me è enorme?”

“Sì,” sussurrò. “Adesso sì.”

Quella sera non ci lasciammo. Ma non facemmo nemmeno pace.

Gli chiesi due settimane di distanza vera. Niente visite, niente telefonate improvvise, solo un messaggio al giorno al massimo e solo per questioni pratiche o per dirmi sinceramente come stesse, senza pressioni su di me. Volevo spazio per capire se la mia ferita era una reazione momentanea o la rivelazione di qualcosa che non sarei più riuscita a ignorare.

Durante quelle due settimane andai avanti come in apnea. Lavoravo. Correvo. Leggevo. Fingevo normalità con i miei colleghi. Ma dentro, ogni cosa girava attorno alla stessa domanda: voglio davvero stare con qualcuno sapendo che una parte di lui avrebbe guardato la ragazza che ero e l’avrebbe trovata repellente?

Parlai con Lauren una sera per più di tre ore. Eravamo in videochiamata, lei sul letto del suo appartamento a Milwaukee, io sul pavimento del soggiorno con una coperta sulle gambe.

“Posso dirti una cosa cattiva?” mi chiese.

“Tu le dici sempre.”

“Non è cattiva. È solo scomoda. Il problema non è che lui abbia un tipo. Quasi tutti lo hanno. Il problema è che per te il tuo vecchio corpo non è una semplice fase estetica. È il luogo dove sei stata ferita di più. Quindi la sua reazione non ha toccato il tuo ego. Ha toccato la tua storia.”

Rimasi zitta.

Lei continuò: “Tu non stai chiedendo se lui trovi attraenti tutti i tipi di corpi. Stai chiedendo se può amare senza disprezzare quello che ti ha fatta diventare quella che sei.”

Quella frase rimase con me per giorni.

Alla fine delle due settimane incontrai Ethan in una caffetteria tranquilla vicino al lago, un posto neutrale dove nessuno dei due avesse il vantaggio emotivo dell’ambiente dell’altro. Era dimagrito un po’, o forse era solo più stanco. Quando mi vide entrare si alzò in piedi, ma non cercò di abbracciarmi. Questo, stranamente, mi aiutò.

Parlammo per quasi due ore.

Mi disse che aveva iniziato a vedere una terapeuta del campus perché si era reso conto che la sua reazione non era stata solo una “brutta frase”, ma il riflesso di un giudizio corporeo che non aveva mai messo davvero in discussione. Mi disse che si vergognava non solo per avermi ferita, ma per aver scoperto qualcosa di sé che non gli piaceva affatto. Mi disse che non pretendeva perdono, né una risposta immediata, ma che voleva diventare una persona capace di non avere quella reazione, indipendentemente da noi.

Fu la prima cosa che disse da giorni che mi sembrò orientata alla responsabilità e non alla paura di perdermi.

Poi mi guardò e aggiunse: “Non posso prometterti che guarirai in fretta. Posso solo prometterti che non ti chiederò di farlo per farmi stare meglio.”

Anche quella frase mi colpì.

Ci pensai a lungo. Poi gli dissi la verità più sincera che avevo: “Io ti amo ancora. Ma in questo momento il mio corpo non si sente al sicuro con te come prima.”

Lui annuì, e questa volta non cercò di contestarlo.

“Quindi,” continuai, “se andiamo avanti, non sarà tornando a come eravamo. Sarà costruendo qualcosa di nuovo. Più lento. Più onesto. E se a un certo punto mi accorgo che non ci riesco, dovrai accettarlo.”

“Lo accetterò,” disse.

Non tornammo subito insieme nel senso pieno del termine. Per circa due mesi ci vedemmo in modo diverso. Passeggiate. Caffè. Niente notti insieme. Niente automatismi affettivi. Niente “tutto bene?” detto solo per sorvolare. Parlavamo molto di più e ci toccavamo molto meno. Ed era strano, a volte frustrante, ma necessario.

In quel periodo successe anche un’altra cosa importante. Ethan scrisse personalmente ai nostri amici chiedendo di cancellare ogni mia vecchia foto, di non parlarne più e di non trasformare la mia storia in un caso sociale da commentare. Due di loro si scusarono davvero. Uno no, e smise semplicemente di frequentarci. Non mi importò.

Una domenica pomeriggio, circa tre mesi dopo quella sera, eravamo nel mio appartamento a sistemare una libreria nuova. Avevamo appena finito e ci sedemmo sul pavimento tra i libri ancora impilati. Io ero stanca, con i capelli legati male e una vecchia felpa enorme addosso, niente trucco, niente controllo. Ethan mi guardò e poi abbassò subito gli occhi, come se avesse paura che io interpretassi male qualunque espressione.

“Puoi guardarmi,” gli dissi.

Lui esitò. “Voglio farlo nel modo giusto.”

Quella risposta, così semplice, mi fece capire quanto lavoro ci fosse stato davvero in quei mesi.

“Allora guardami,” ripetei.

Lo fece. Nessuna tensione. Nessuna performance. Solo presenza.

E per la prima volta da allora, il mio corpo non si irrigidì.

Non fu un finale perfetto. Non diventai improvvisamente immune. Ci sono ancora giorni in cui una foto vecchia, un camerino, una frase detta male da qualcuno mi fanno tornare addosso ombre che credevo superate. E so che una parte di me ricorderà sempre il modo in cui la sua faccia si contrasse davanti a quello schermo.

Ma so anche questo: l’amore vero non si misura da chi non sbaglia mai. Si misura da cosa succede dopo che la verità ti costringe a vedere qualcosa di brutto — nell’altro, in te stesso, nella storia che avete raccontato fin lì — e decidi comunque di affrontarlo senza mentire.

Ethan ha detto una frase che non potrò dimenticare.

Io, però, ho smesso di chiedermi se il mio valore viva soltanto nella versione di me che il mondo trova più facile amare.

Perché la verità più importante che ho imparato da tutta questa storia non riguarda lui.

Riguarda me.

Se qualcuno mi ama davvero, deve capire che non sta amando solo il corpo che ho adesso, il volto che porto oggi, o la donna che sono diventata dopo essere stata accettata.

Sta amando anche la ragazza che il mondo aveva deciso di guardare con disprezzo.

E se non riesce a farlo, allora non mi ha ancora amata abbastanza.

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