Il mio ragazzo ha finto di essere morto per farmi un “regalo”





Per tre giorni sono rimasta chiusa in quel monolocale che un tempo mi sembrava un nido e che ora puzzava di tradimento e di candeggina usata per pulire le macchie sul pavimento. Julian non si è più fatto vedere, ma il suo silenzio era più rumoroso di qualsiasi urlo. Mi mandava messaggi a intermittenza, un misto di insulti e finte preoccupazioni, chiedendomi se avessi già prenotato un posto in una clinica psichiatrica. Diceva che lo stavo “traumatizzando” con il mio silenzio e che la sua salute mentale stava soffrendo a causa della mia instabilità. Era la tecnica del gaslighting portata alle estreme conseguenze: lui commette un crimine e finge di morire, ma la colpevole sono io perché ho sofferto troppo.





Il quarto giorno, Mrs. Gable è venuta a trovarmi. Era distrutta, invecchiata di dieci anni in meno di una settimana. Si è seduta al mio tavolo della cucina, lo stesso dove Julian ridacchiava con le sue ciambelle, e mi ha preso le mani. “Sienna, devi andartene,” mi ha sussurrato con una voce che tremava per la vergogna. Mi ha raccontato che Julian non aveva solo urtato un palo quella notte. Era stato fermato dalla polizia, ma era riuscito a convincere il suo amico a scambiarsi di posto sul sedile del guidatore prima che gli agenti arrivassero. Lo scherzo della morte serviva anche a creare un alibi emotivo con me, per assicurarsi che io non facessi domande sulle discrepanze del suo racconto.

Mentre lei parlava, ho provato un senso di gelo assoluto. Julian non era solo un fidanzato immaturo; era un uomo che calcolava ogni mossa per proteggere se stesso, calpestando chiunque gli stesse intorno. Ho guardato Mrs. Gable e le ho chiesto come avesse potuto permettergli di usare il suo telefono per dirmi che era morto. Lei è scoppiata in lacrime, confessandomi che Julian le aveva detto che era un gioco che avevamo inventato noi due, una sorta di “test di fiducia” per la nostra futura convivenza. Lui aveva mentito a sua madre su di me, per poter mentire a me su di lui.

In quel momento, qualcosa si è sbloccato dentro di me. La vergogna per la mia ricaduta nell’autolesionismo non è sparita, ma è stata affiancata da una consapevolezza cristallina: io non ero la carnefice, ero la vittima di un predatore emotivo. Ho ringraziato Mrs. Gable e le ho chiesto di aiutarmi a fare le valigie. Mentre infilavo i miei vestiti nei borsoni, ho trovato una vecchia foto di noi due a un concerto. Sembravamo felici, ma ora, guardando meglio lo sguardo di Julian, vedevo solo la vacuità di qualcuno che non ha mai imparato cosa significhi davvero amare.

Ho bloccato il numero di Julian su ogni piattaforma. Ho cancellato i miei profili social per evitare i suoi attacchi e quelli dei suoi amici, che avevano iniziato a tempestarmi di messaggi dicendo che ero una “drama queen” e che Julian meritava di meglio. Mi sono trasferita temporaneamente da una zia in un’altra città, portando con me solo l’essenziale e la mia voglia di guarire. Ho intensificato le sedute di terapia, non perché fossi la “pazza” che Julian descriveva, ma perché avevo bisogno di capire come avessi potuto permettere a un uomo simile di entrare così a fondo nelle mie difese.

Due settimane dopo il mio trasferimento, Julian ha provato un ultimo, disperato assalto. Si è presentato a casa di mia zia, chiedendo di parlarmi. Non lo abbiamo fatto entrare. È rimasto in giardino per ore, urlando che mi amava, che il suo scherzo era un gesto di disperazione perché aveva paura di perdermi. Poi, quando ha capito che le lacrime non funzionavano, è tornato il mostro. Ha iniziato a urlare che ero una “fallita”, che avrei passato la vita a tagliarmi perché nessuno mi avrebbe mai voluta. È stato allora che mia zia ha chiamato la polizia. Vedere Julian scortato via dagli agenti è stato il momento più catartico della mia vita.

Ho sporto denuncia per molestie e ho fornito alla polizia gli screenshot di tutti i messaggi che mi aveva inviato, inclusi quelli in cui ammetteva di aver guidato ubriaco e di aver manipolato il rapporto dell’incidente. Non so se finirà in prigione, ma so che ora c’è una traccia ufficiale della sua vera natura. Mrs. Gable ha testimoniato contro di lui, un atto di coraggio che le è costato il rapporto con il figlio, ma che ha salvato la sua anima. Abbiamo pianto insieme in tribunale, due donne distrutte dallo stesso narcisista che cercavano di rimettere insieme i pezzi.

Oggi, a sei mesi di distanza, posso dire di essere finalmente libera. Le cicatrici sul mio braccio si stanno schiarendo, ma quelle che porto dentro sono ancora lì, a ricordarmi che la fiducia è un dono prezioso che non va concesso a chiunque. Ho imparato che essere “sensibili” o “fragili” non è una colpa, è un modo di essere che richiede protezione, non derisione. Julian pensava che la mia storia mi rendesse debole, una facile preda da manipolare con sensi di colpa e giochi mentali. Non sapeva che chi è caduto all’inferno e ne è uscito ha una forza che lui non potrà mai nemmeno sognare.

Sto continuando la terapia e ho iniziato a fare volontariato in un centro per giovani che combattono contro l’autolesionismo. Racconto loro la mia storia, non come un monito, ma come una prova che si può sopravvivere anche al tradimento più atroce. Quando guardo allo specchio, non vedo più la ragazza spaventata sul pavimento della cucina. Vedo Sienna, una donna di ventuno anni che ha scelto di vivere nonostante qualcuno abbia cercato di convincerla che la sua vita era uno scherzo. Julian voleva “regalarmi” il sollievo della sua sopravvivenza; io mi sono regalata la libertà della sua assenza.

E per quanto riguarda Mrs. Gable, ci sentiamo ancora. Ogni tanto mi manda un messaggio per dirmi che sta bene e che è orgogliosa di me. È l’unico legame che ho mantenuto con quel passato, un ponte costruito sulla verità che Julian ha cercato così disperatamente di distruggere. La mia vita non è perfetta, ho ancora giorni bui in cui il desiderio di farmi del male torna a sussurrare nell’orecchio, ma ora so come rispondere. Rispondo con la verità. Rispondo con il respiro. Rispondo sapendo che nessuna bugia, per quanto ben orchestrata, potrà mai più spegnere la luce che ho faticosamente riacceso dentro di me.

Visualizzazioni: 4



