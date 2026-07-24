La mia collega racconta a tutti che faccio sesso in ufficio con mio marito





ecca ha posato il caffè con una mano che tremava visibilmente. «Elena, ti prego di credermi, pensavo fosse divertente. Thomas e io scherzavamo sempre su tutto, e quando ho saputo che eri sua moglie, ho pensato che aveste lo stesso senso dell’umorismo. Volevo solo essere tua amica, volevo che pensassi che fossi una collega con cui si può ridere. Mi sento una stupida, una completa idiota.» Le lacrime hanno iniziato a rigarle le guance, distruggendo quella maschera di sicurezza che aveva indossato fino a quel momento. Mi sono sentita improvvisamente in colpa, ma sapevo che non potevo arretrare. La professionalità non è una questione di sentimenti, è una questione di confini.





«Becca, ascoltami,» ho detto, porgendole un fazzoletto. «Io non voglio che tu ti senta male, voglio solo che tu capisca che qui siamo in un ambiente diverso dal dipartimento di Thomas. Lui lavora nelle vendite, lì l’atmosfera è più rilassata, più aggressiva. Io lavoro nelle analisi finanziarie di alto livello. Se i miei clienti pensano che io sia poco seria, perdono fiducia in me e l’azienda perde milioni. Le tue battute non sono solo battute, sono proiettili che colpiscono il mio bersaglio professionale.» Lei annuiva freneticamente, pulendosi il viso. Sembrava una bambina colta a rubare le marmellate, non una donna di trent’anni.

Quello che Becca mi ha confessato nei minuti successivi mi ha dato una prospettiva completamente nuova. Mi ha raccontato che nel suo precedente ufficio veniva spesso ignorata o esclusa dalle cene aziendali perché considerata “troppo tranquilla”. Quando aveva iniziato a fare battute più spinte con Thomas e il suo gruppo, aveva finalmente ricevuto attenzione e approvazione. Thomas, essendo un uomo solido e sicuro di sé, non si era mai offeso e aveva sempre risposto a tono, alimentando involontariamente l’idea di Becca che quello fosse il “passaporto” per l’accettazione sociale. Quando è arrivata nel mio ufficio, ha cercato di replicare lo stesso schema, non capendo che le dinamiche di genere e di gerarchia rendevano quelle stesse battute tossiche per me.

Ci siamo promesse che le cose sarebbero cambiate. Le ho suggerito di trovare altri argomenti di conversazione, magari interessi comuni che non riguardassero il mio letto o Thomas. Abbiamo scoperto che entrambe seguiamo freneticamente la stagione di hockey e che siamo fan di squadre rivali. È stato un piccolo spiraglio di luce. «Usa questo per scherzare,» le ho detto con un sorriso. «Prendimi in giro perché la mia squadra ha perso, ma lascia stare Thomas quando siamo in ufficio.»

Ma la prova del nove è arrivata poche ore dopo. Thomas è venuto nel mio edificio per consegnare dei documenti urgenti. Si è fermato davanti alla mia scrivania proprio mentre Becca passava con dei faldoni. Ho sentito il respiro bloccarmi in gola. Thomas era teso, pronto a ricevere l’ennesima provocazione. Becca si è fermata, ha guardato Thomas, poi ha guardato me. C’è stato un secondo di tensione elettrica, di quelle che si sentono prima di un fulmine. Poi, Becca ha sorriso in modo quasi timido. «Ehi Thomas, ho visto che i tuoi Kraken hanno preso una bella batosta ieri sera. Elena mi ha detto che oggi sei di cattivo umore per questo, quindi meglio che ti lasci i documenti e te ne vada subito.» Thomas è rimasto sbalordito. Mi ha guardata con un sopracciglio alzato, ha sorriso a Becca e ha risposto: «Touché, Becca. Ma ci rifaremo la prossima settimana». È stata la prima interazione normale, umana e professionale tra noi tre in due mesi.

Nei giorni successivi, ho notato un cambiamento incredibile. Becca non solo ha smesso con le battute, ma ha iniziato a fare qualcosa che non le avevo chiesto, ma che ha apprezzato immensamente. Ogni volta che si trovava a parlare con Henderson o con il mio capo, trovava il modo di sottolineare la precisione dei miei rapporti o la mia dedizione al lavoro. Era come se stesse cercando di riparare attivamente il danno alla mia reputazione, pezzo dopo pezzo, parola dopo parola. Il caffè che mi ha portato il pomeriggio successivo, con un post-it che diceva semplicemente “Scusa ancora, Elena”, è stato il più buono che avessi mai bevuto in quel parco uffici.

Tuttavia, la storia ha avuto un ultimo colpo di coda. Alcuni commentatori sui miei post social, a cui avevo chiesto consiglio in forma anonima, erano convinti che Becca avesse una cotta segreta per mio marito o per me, o che stesse cercando di bullizzarmi deliberatamente. Ho dovuto riflettere a lungo su questo. È facile vedere il male ovunque, specialmente in un ambiente competitivo. Ma guardando Becca oggi, mentre ride con gli altri colleghi parlando di hockey o di serie TV, vedo solo una persona che ha imparato una lezione preziosa. La solitudine può spingere le persone a fare cose assurde per essere notate, e a volte la soluzione non è un reclamo alle Risorse Umane, ma una conversazione onesta tra adulti.

Certo, se le cose fossero andate diversamente, se lei avesse reagito con aggressività o avesse continuato a mancarmi di rispetto, sarei andata dritta dal responsabile HR con le registrazioni e i testimoni. Bisogna sempre essere pronti a difendere il proprio terreno. Ma sono felice di averle dato una possibilità. Oggi, il mio ufficio è un posto più sereno. Henderson è tornato a salutarmi con rispetto nel corridoio e il mio capo mi ha assegnato un nuovo progetto internazionale, un segno che la “nebbia” creata dalle battute di Becca si è finalmente diradata.

Per quanto riguarda Thomas, ora ride della situazione. Dice che la “nuova Becca” è molto più gestibile. A volte, quando torniamo a casa insieme la sera, ci guardiamo e ridiamo pensando a quanto sia assurda la vita in ufficio. Abbiamo imparato che la nostra forza come coppia sta anche nella nostra capacità di gestire le interferenze esterne con calma e fermezza. Non abbiamo più paura di essere visti insieme nel parcheggio; Thomas non deve più scappare come un ladro appena chiudo la portiera. Siamo Elena e Thomas, professionisti che condividono la vita, non una barzelletta da corridoio.

Ho imparato anche io qualcosa da Becca. Ho imparato che la professionalità non significa essere freddi o distaccati, ma saper impostare i termini del proprio rispetto. Non bisogna mai avere paura di dire «questo non mi sta bene». Spesso, le persone che ci circondano stanno solo aspettando che qualcuno mostri loro dove si trova il confine. Becca l’ha trovato, e grazie a questo, abbiamo trovato un modo per essere colleghe, forse anche amiche, e certamente persone migliori.

Il mio consiglio per chiunque si trovi in una situazione simile? Parlate. Non sussurrate alle spalle, non accumulate risentimento finché non esplodete. Prendete la persona in disparte, siate gentili ma fermi come una roccia. Mostrate le conseguenze, non solo i sentimenti. La maggior parte delle persone non vuole essere il cattivo della storia di qualcun altro; ha solo bisogno di una bussola per capire dove sta andando. E se la bussola non funziona, beh, allora è il momento di chiamare i rinforzi. Ma per me, questa volta, un ombrello colorato e una conversazione in una sala break sono bastati a cambiare tutto.

Oggi Elena non è più “quella che Thomas porta a letto in ufficio”. Elena è la consulente senior che ha appena chiuso il contratto più importante dell’anno. E Becca è quella che, dalla scrivania accanto, le ha fatto il pollice in su prima di chiederle se ha visto i risultati dell’hockey. La normalità non è mai stata così preziosa. E il rispetto, una volta riguadagnato, ha un sapore molto più dolce di qualsiasi vendetta. Thomas mi aspetta nel parcheggio tra dieci minuti. Scenderò le scale con calma, saluterò Henderson con un cenno del capo e salirò in macchina con l’uomo che amo, sapendo che nessuno oserà più dire una sola parola fuori posto. La mia storia è finalmente tornata ad essere solo mia.

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