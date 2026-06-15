Il mio ragazzo transgender è morto. I suoi genitori me l’hanno detto dopo due giorni. Poi ho trovato la sua lettera





Non ho dormito per tre giorni. Il mio corpo è stanco ma la mente non si spegne. Ogni volta che chiudo gli occhi vedo Elliott. Non quello dell’ultimo anno, magro, pallido, con le occhiaie profonde. Vedo quello dei primi tempi. Quello che mi portò al lago, quello che rubò una barca a remi e poi non sapeva come tornare indietro. Quello che rideva così forte che i pescatori ci hanno urlato contro.





Elliott prima che i suoi genitori lo distruggessero.

Ho provato a cercare il rapporto della polizia. Ho chiamato l’ospedale. Ho chiamato il medico legale. Nessuno mi ha risposto. Non sono familiare. Non ho diritti. Per la legge, io sono nessuno.

L’unica cosa che ho è la sua lettera.

Sua madre me l’ha mandata ieri. Non so perché. Forse per crudeltà. Forse perché voleva che soffrissi. Forse perché Elliott aveva scritto qualcosa su di lei e voleva che lo leggessi.

La lettera è datata tre giorni prima della sua morte. Era seduto nella sua stanza, probabilmente con i suoi genitori che litigavano al piano di sotto. E ha scritto.

“Se stai leggendo questo, sono morto. Non voglio che tu sia triste. Voglio che tu sia arrabbiato. Perché io non volevo morire. Volevo solo smettere di soffrire. C’è differenza.

I miei genitori dicono che mi amano. Ma l’amore non ti fa sentire sbagliato ogni giorno. L’amore non ti chiama con un nome che non è tuo. L’amore non ti dice che stai rovinando la famiglia perché vuoi essere te stesso.

Sono stanco, amore. Stanco di lottare. Stanco di nascondermi. Stanco di sentire qualcosa crescere dentro di me che non ho mai chiesto.

L’unico momento in cui sono stato davvero felice è stato con te. Al lago. Quando hai rubato quella barca. Ricordi? Avevo paura di cadere in acqua. Tu mi hai detto ‘non ti lascio cadere’. E non mi hai lasciato cadere.

Ma ora sono caduto. E non è colpa tua.

È colpa loro.

Se puoi, dillo a qualcuno. Racconta la mia storia. Non perché io sia speciale. Ma perché nessun altro debba finire così.

Ti amo. Ti amerò anche dopo la morte, se esiste. Se non esiste, allora ti ho amato abbastanza per durare una vita intera.

Elliott.”

Ho letto la lettera quaranta volte. Forse cinquanta. Non so più contare.

Poi ho fatto una cosa che forse non avrei dovuto fare. Ho pubblicato la lettera sui social. Con il nome di Elliott. Con la sua foto. Con la data della sua morte.

Non l’ho fatto per vendetta. L’ho fatto perché volevo che il mondo sapesse. Perché se i suoi genitori volevano un funerale privato, volevano nascondere la verità, volevano che Elliott morisse due volte — una nel corpo e una nella memoria — allora io non glielo avrei permesso.

Il post è diventato virale in poche ore.

Centinaia di commenti. Migliaia di condivisioni. Persone che non conoscevano Elliott ma che piangevano per lui. Persone transgender che scrivevano “io sono ancora vivo, ma potrei essere stato io”. Genitori che scrivevano “non farò mai questo a mio figlio”.

Poi sono arrivate le telefonate.

Sua madre. Suo padre. Suoi zii. Persone che non mi avevano mai cagato.

“Togli quella foto.”

“Togli quella lettera.”

“Stai rovinando la memoria di nostra figlia.”

“Non era un lui. Era una lei. Smettila di mentire.”

Non ho tolto niente.

Ho aggiunto un’altra foto. Quella di Elliott sorridente. Quella in cui ha i capelli corti per la prima volta e sembra così felice che quasi non lo riconosci.

“Questo è Elliott”, ho scritto. “È morto perché voi non lo avete mai accettato. Non venitemi a dire come devo ricordarlo.”

Il giorno del funerale non ci sono andato. Non potevo. Sarei stato respinto alla porta. Ma qualcuno che conoscevo è andato. Ha filmato di nascosto.

Nel video, il prete chiama Elliott con il suo nome morto. I genitori piangono. Dicono “la nostra cara figlia”. Dicono “era così bella”. Dicono “Dio l’ha chiamata a sé”.

Nessuno dice che era transgender. Nessuno dice che era depresso. Nessuno dice che i suoi genitori gli hanno reso la vita un inferno.

Nessuno dice la verità.

Così la dico io.

Ora vivo con quella lettera sotto il cuscino. La leggo ogni sera prima di dormire. A volte parlo con Elliott. Gli racconto la mia giornata. Gli dico che gli voglio bene. Gli chiedo se dall’altra parte c’è qualcosa.

Non ricevo risposta. Ma fingo di sì.

Qualcuno mi ha chiesto se ho mai pensato di seguirlo. La verità? Sì. L’ho pensato. La prima notte, quando mi hanno detto che era morto, sono andato sul tetto del mio palazzo. Ho guardato giù. Sette piani. Non abbastanza per morire, forse. Abbastanza per farmi male.

Poi ho pensato alla lettera. “Non voglio che tu sia triste. Voglio che tu sia arrabbiato.”

Allora sono sceso. E ho scritto. E ho urlato. E ho raccontato.

Perché Elliott aveva ragione. Non serve a niente essere tristi. Serve a niente piangere. Serve a urlare. A dire la verità. A fare in modo che nessun altro genitore possa seppellire il proprio figlio con il nome sbagliato.

Oggi ho contattato un avvocato. Voglio sapere se posso fare causa ai genitori di Elliott per negligenza. L’avvocato dice che è difficile. Dice che la legge non protegge abbastanza gli adulti vulnerabili. Dice che i genitori hanno il diritto di prendere decisioni mediche.

“Anche se quelle decisioni portano alla morte?” ho chiesto.

L’avvocato non ha risposto.

Non so come andrà a finire. Forse non andrà da nessuna parte. Forse i genitori di Elliott continueranno a vivere le loro vite, a raccontare la loro versione, a piangere “la loro figlia” come se l’avessero amata.

Ma io so la verità. E chi ha letto la lettera la sa.

Elliott non è morto perché era malato. È morto perché i suoi genitori lo hanno reso malato. È morto perché lo hanno costretto a essere qualcosa che non era. È morto perché non ha avuto il coraggio di scappare, e io non ho avuto il coraggio di prenderlo per mano e portarlo via.

E questo dolore non se ne andrà mai. Non completamente. Ma forse, raccontandolo, posso fare in modo che qualcun altro non debba passare attraverso questo.

Se stai leggendo e sei transgender, e i tuoi genitori non ti accettano, e ti senti solo: non sei solo. Ci sono persone che ti vogliono bene. Ci sono persone che ti accettano per quello che sei. Ci sono posti dove puoi andare.

Non fare come Elliott. Non cadere.

Perché se cadi, chi resta deve raccogliere i pezzi.

E io non voglio che nessun altro raccolga i pezzi.

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