Il mio SUV da 300.000 dollari si è spento nel nulla. Solo un senzatetto sapeva perché: “Qualcuno voleva ucciderti”





Mike Harrington rimase immobile, il sudore che ora gli colava negli occhi non era più per il calore, ma per il terrore puro. Sentiva lo sguardo del suo socio, Marcus, bruciargli la nuca attraverso il parabrezza dell’auto di scorta. Marcus era stato il suo testimone di nozze. Erano cresciuti insieme. E ora, secondo quell’uomo che sembrava un fantasma sporco di terra, Marcus aveva cercato di trasformarlo in una torcia umana.





«Cosa facciamo?» sussurrò Mike, con la voce che gli tremava.

Arthur Vance continuò a manovrare tra i cavi del motore con una calma sovrannaturale. «Se provi a scappare, la loro auto è più veloce e hanno uomini armati. Se resti qui, sei un bersaglio facile. Ma io ho progettato questo motore con un protocollo di emergenza che non hai mai trovato nei manuali, Mike. Perché l’ho nascosto io prima che mi licenziassi».

Arthur infilò le dita in profondità, vicino alla centralina elettrica, e tirò un piccolo cavo blu. All’improvviso, tutte le luci del SUV si accesero e si spensero tre volte. Le auto della scorta, collegate al sistema di rete aziendale, subirono un corto circuito istantaneo. Mike vide il fumo uscire dai cruscotti delle auto dietro di lui. Gli uomini della scorta scesero imprecando, cercando di capire cosa stesse succedendo ai loro sistemi elettronici.

«Ora hai dieci minuti», disse Arthur, riemergendo dal cofano. «I loro sistemi sono in tilt. Sali in macchina e vai. La valvola è libera».

«Vieni con me», disse Mike, afferrandolo per il braccio. «Arthur, ti devo la vita. Ti restituirò tutto. L’azienda, i soldi, il nome…»

Arthur si scostò con una forza inaspettata. Si sedette di nuovo sotto l’albero di mango, riprendendo la sua posizione rannicchiata. «Non voglio i tuoi soldi sporchi di bugie, Mike. Voglio solo che tu veda cosa succede quando il mondo che hai costruito crolla. Guarda bene Marcus».

Mike salì sul SUV e mise in moto. Il motore ruggì con una potenza che non aveva mai sentito prima, come se fosse stato liberato da un peso. Mentre faceva manovra per fuggire, vide Marcus uscire dall’auto, furioso, con una pistola in mano. Ma Marcus non guardava Mike. Guardava Arthur.

Il doppio colpo di scena

Mike accelerò, sollevando una nuvola di polvere rossa. Ma non andò lontano. Si fermò dopo cento metri e guardò dallo specchietto. Vide Marcus avvicinarsi ad Arthur. Vide l’arma puntata alla testa del senzatetto. Mike non poteva andarsene. Nonostante tutto il male che aveva fatto a quell’uomo, non poteva lasciarlo morire di nuovo.

Prese la pistola che teneva nel cruscotto, scese dall’auto e corse indietro. Ma quello che vide lo fermò sul posto.

Marcus stava piangendo. Aveva la pistola puntata contro Arthur, ma la sua mano tremava violentemente.

«Perché non sei rimasto morto?» urlava Marcus. «Perché sei tornato a rovinarmi?»

Arthur non si mosse. «Non sono tornato per te, Marcus. Sono tornato per lei».

Dalla folla di abitanti del villaggio uscì una donna. Non era vestita di stracci. Era elegante, con un abito scuro che stonava con la polvere della strada. Mike la riconobbe all’istante. Era Julia, sua moglie.

Julia camminò verso Arthur e gli prese la mano. Poi guardò Marcus con un disprezzo che avrebbe potuto ghiacciare il sole. «È finita, Marcus. Abbiamo tutte le registrazioni. Ogni chiamata, ogni bonifico che hai fatto per sabotare Mike. Arthur ha installato un microfono nel motore quando ha finto di aggiustarlo cinque minuti fa».

Mike rimase lì, con la pistola che gli pendeva lungo il fianco. Tutto era stato una messa in scena. Julia e Arthur lavoravano insieme da mesi. Lei non aveva mai creduto che Arthur fosse morto. Aveva usato i suoi soldi e le sue risorse per trovarlo, per proteggerlo e per tendere una trappola all’uomo che stava davvero cercando di distruggere Harrington Tech dall’interno: Marcus.

La verità finale

«Mike», disse Julia, senza smettere di stringere la mano di Arthur. «Non sono qui per salvarti perché ti amo. Sono qui perché Arthur meritava giustizia. E l’unico modo per ottenerla era lasciare che Marcus mostrasse la sua vera faccia».

Marcus fu arrestato dalla polizia che arrivò pochi minuti dopo, allertata da Julia. Ma la vera rivelazione arrivò quando Mike provò ad avvicinarsi ad Arthur per ringraziarlo di nuovo.

Arthur lo guardò con quegli occhi stanchi e disse la verità che Mike non avrebbe mai voluto sentire.

«Sai perché ho saputo del sabotaggio, Mike? Non perché sono un genio. Ma perché Marcus mi ha pagato un anno fa per progettare quel tappo di gomma. Mi ha trovato in un vicolo a Seattle. Mi ha dato dei soldi e mi ha detto che se lo avessi aiutato, mi avrebbe restituito la mia vita».

Mike sussultò. «E perché non l’hai fatto? Perché mi hai salvato?»

Arthur si alzò, guardando verso l’orizzonte. «Perché quando ti ho visto lì, sporco del tuo stesso sudore, terrorizzato come un bambino, ho capito che non valeva la pena diventare un assassino per i tuoi soldi. Sei già morto dentro, Mike. Io, invece, sono vivo per la prima volta da dieci anni».

Arthur e Julia se ne andarono insieme. Non chiesero nulla a Mike. Arthur riprese la sua identità, ma non tornò mai alla Harrington Tech. Usò le prove fornite da Julia per citare in giudizio Mike per il furto del brevetto. La causa distrusse la reputazione di Mike e lo portò alla bancarotta nel giro di un anno.

Oggi, Mike Harrington vive in un piccolo appartamento in periferia. Ogni mattina scende in strada e vede passare auto di lusso che portano il suo nome, ma che non gli appartengono più. Ogni tanto, vede un uomo con una barba curata e una donna sorridente su una rivista di economia. Sono Arthur e Julia. Hanno fondato una nuova società, basata sull’onestà e sul genio.

Mike si siede su una panchina, guarda il traffico e pensa a quel giorno sulla strada di polvere rossa. Pensa a come un uomo che non aveva nulla gli avesse dato la lezione più importante della sua vita: che il successo costruito sulle bugie è solo un motore che aspetta il momento giusto per esploderti in faccia. E che a volte, l’unica cosa che ti resta, è il sapore della polvere.

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