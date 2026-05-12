Il mio vicino entrava nel mio cortile e mi rubava la benzina. Così lasciai fuori una tanica speciale… e lui ci cascò in pieno.





Dopo l’arresto di Curtis, il quartiere cambiò atmosfera in un modo quasi fisico. Non me ne resi conto subito. All’inizio fu solo silenzio. Il suo camion non partiva alle sei del mattino facendo tremare le finestre. Nessuno urlava al telefono sul portico. Nessun bidone della spazzatura misteriosamente spostato davanti al vialetto di qualcun altro. Nessuna musica sparata dal garage mentre lui fingeva di riparare cose che probabilmente non aveva pagato. Era come quando un ronzio costante smette all’improvviso e solo allora capisci da quanto tempo ti stava facendo impazzire.





La signora Alvarez, che abitava due case più in là, fu la prima a venire da me. Portava una teglia di biscotti e l’espressione di chi vuole dire grazie senza fare troppe domande. “Ho visto la volante,” disse. Io annuii. “Sì.” Lei abbassò la voce. “Non so cosa sia successo, e non voglio saperlo. Ma stanotte ho dormito con la finestra aperta per la prima volta in mesi.” Quella frase mi colpì. Per me Curtis era diventato soprattutto il ladro di benzina, un fastidio personale, una questione di taniche svuotate e prato da tagliare. Per altri era qualcosa di più pesante. La signora Alvarez mi raccontò che una volta lui aveva preso il suo tubo dell’acqua e non lo aveva mai restituito. A un anziano vicino aveva “preso in prestito” un compressore e poi negato tutto. Con una coppia giovane aveva fatto una scenata perché avevano parcheggiato davanti alla propria casa, ma “troppo vicino” al suo vialetto. Piccole cose, sì. Ma ripetute. Continue. Il tipo di prepotenza quotidiana che non sempre finisce in denuncia, ma ti consuma.

La cosa buffa è che, mentre il quartiere respirava, alcuni parenti di Curtis provarono a farlo sembrare vittima. Una donna che credo fosse sua cugina venne a casa mia una mattina. Aveva le braccia incrociate e un’espressione già pronta per il litigio. “Sei tu quello che ha fatto arrestare Curtis?” chiese. Io stavo sistemando alcune cose nel garage. Mi asciugai le mani su uno straccio e risposi: “Non io. I mandati.” Lei strinse gli occhi. “Sai com’è fatto. Non è cattivo.” Quella frase mi fece quasi ridere. “Entrare nel cortile degli altri e rubare non è esattamente una caratteristica simpatica.” Lei sbuffò. “Era solo benzina.” Ecco. Quella frase. Solo benzina. Come se il problema fosse il valore economico del carburante e non il fatto che un uomo adulto entrasse nella proprietà altrui quando pensava di non essere visto.

“Non era solo benzina,” dissi. “Era il fatto che contava sul fatto che nessuno gli dicesse mai basta.” La donna mi fissò per qualche secondo, poi se ne andò borbottando che il quartiere era pieno di gente vendicativa. Forse aveva ragione su una cosa: ero stato vendicativo. Non nel modo elegante e moralmente puro che la gente ama raccontare dopo. Avevo riempito una tanica di pipì. Non ero un santo. Ma c’è una differenza tra fare del male a un innocente e lasciare che un ladro beva dalla coppa che si è scelto da solo. Curtis non era inciampato nella mia trappola mentre passava sul marciapiede. Era entrato nel mio cortile, aveva preso la mia tanica e l’aveva svuotata nei suoi mezzi. Se non avesse rubato, non sarebbe successo nulla.

Per sicurezza, qualche giorno dopo portai davvero il video della webcam all’ufficio dello sceriffo. Non volevo che Curtis, una volta uscito, inventasse una storia su sabotaggi o minacce. L’impiegato guardò il filmato con un’espressione a metà tra noia e divertimento. Curtis appariva chiaramente mentre prendeva la tanica. Poi mentre la riportava. Poi ancora, in un altro file, stesso movimento. “È abbastanza diretto,” disse l’uomo. Io annuii. “Volevo solo che fosse agli atti.” Non raccontai subito della tanica piena di pipì. O meglio, quando lo feci, l’uomo rimase in silenzio per un secondo, poi tossì come se stesse cercando di non ridere. “Tecnicamente,” disse, “non posso consigliarle questo tipo di gestione dei conflitti.” “Lo immaginavo.” “Ma tecnicamente,” aggiunse guardando di nuovo lo schermo, “lui non avrebbe dovuto prendere nulla dalla sua proprietà.” Fu la frase più burocraticamente soddisfacente che avessi mai sentito.

Curtis tornò dopo qualche settimana. Non so esattamente cosa successe con i mandati, se pagò qualcosa, se passò una notte o più dentro, se qualcuno lo tirò fuori. Ma tornò diverso. Non migliore, solo più cauto. Per un po’ evitò di guardarmi. Il suo tosaerba rimase fermo dietro casa, probabilmente morto o troppo costoso da riparare. La sua auto invece tornò dopo essere stata dal meccanico, ma ogni volta che passava davanti casa mia rallentava appena, come se l’orgoglio gli imponesse di guardare dritto e la paura gli suggerisse di controllare se fossi sul portico. Io non lo salutavo. Non lo provocavo. Non avevo bisogno. La parte più bella della vendetta era già accaduta: aveva dovuto spiegare a un meccanico perché il suo serbatoio puzzava come un bagno chimico al sole.

Un pomeriggio, mentre stavo davvero tagliando il prato, Curtis uscì sul vialetto. Rimase lì per un po’, poi disse: “Sei un malato.” Spensi il tosaerba. “Io?” “Sai cosa hai fatto.” Mi appoggiai al manico. “E tu sai cosa hai fatto?” Lui indicò il mio garage. “Hai rovinato la mia macchina.” “No,” risposi. “Tu hai rovinato la tua macchina con quello che hai rubato.” La differenza sembrava troppo sottile per lui, ma non per me. “Era benzina sul patio,” insistette. “Era una tanica sul mio patio. Il contenuto non era affare tuo.” Curtis serrò la mascella. “Sei fortunato che non ti denuncio.” Sorrisi. “Fallo. Ti accompagno io. Posso portare anche il video.” Se ne andò senza aggiungere altro.

Da quel giorno non toccò più nulla. Non solo la benzina. Nulla. Non entrò più nel cortile. Non si avvicinò al garage. Non prese nemmeno un rastrello lasciato in vista. Per un uomo come Curtis, quello era quasi un miracolo. Il resto del quartiere iniziò piano piano a imitarlo nel senso opposto: più confini, più serrature, più attenzione. Il signor Bailey installò un lucchetto sul capanno. La signora Alvarez comprò una piccola telecamera. I ragazzi della casa d’angolo misero un cartello “proprietà privata” che probabilmente era più per Curtis che per chiunque altro. Non diventammo una comunità perfetta, ma diventammo meno ingenui.

La storia della tanica, ovviamente, trapelò. Non so chi la raccontò per primo, forse io stesso dopo due birre a un barbecue. Nel giro di un mese, Curtis non era più Curtis. Era “il ladro di benzina”. Qualcuno lo chiamò così sottovoce mentre passava e lui quasi inciampò dalla rabbia. Non approvo il bullismo, ma ammetto che sentire un uomo che aveva derubato mezzo isolato diventare una barzelletta vivente aveva un sapore particolare. Una volta un corriere lasciò per errore un pacco davanti casa sua e un vicino disse: “Attento, magari lo mette nel serbatoio.” Risero tutti tranne Curtis. Io cercai di non ridere troppo forte.

Col tempo, però, la parte divertente lasciò spazio a una riflessione più semplice. La vendetta della pipì funzionò perché era assurda, immediata e perfetta nel suo equilibrio karmico. Ma il vero risultato non fu il tosaerba morto o la macchina ferma due isolati più in là. Il vero risultato fu che Curtis scoprì che le persone attorno a lui non erano più disposte a essere comode. Non poteva più contare sul silenzio. Non poteva più contare sul fatto che “tanto è solo un po’ di benzina” o “tanto è solo un tubo” o “tanto è solo un parcheggio”. Le piccole invasioni restano piccole solo se le fermi. Se le lasci crescere, diventano il modo in cui qualcuno impara a camminarti sopra.

Qualche mese dopo, Curtis si trasferì. Non so se per scelta, per soldi, per guai, o perché aveva capito che il quartiere ormai lo guardava come si guarda una volpe vicino al pollaio. Il giorno del trasloco caricò scatole sul camion con l’aiuto di due uomini che sembravano infelici di essere lì. Io ero sul portico con un caffè. Curtis mi vide. Per un secondo pensai che avrebbe detto qualcosa. Un insulto finale, una minaccia, una battuta. Invece abbassò lo sguardo e continuò a caricare. Quando il camion partì, la signora Alvarez uscì sul portico e applaudì piano, una volta sola. Io quasi mi strozzai col caffè.

Dopo che se ne andò, tagliai il prato. Non perché fosse urgente, ma perché mi sembrava simbolico. Presi la tanica nuova, quella vera, conservata chiusa in garage. Versai benzina pulita nel tosaerba. L’odore era forte, normale, quasi rassicurante. Il motore partì al primo colpo. Feci tutto il giardino con una soddisfazione ridicola. Ogni striscia d’erba tagliata sembrava cancellare un pezzo di quel fastidio accumulato. Quando finii, misi la tanica al suo posto, dietro una porta chiusa. Poi guardai il patio vuoto e pensai: mai più.

Anni dopo, quando racconto questa storia, la gente reagisce sempre nello stesso modo. Prima ride. Poi dice: “Aspetta, ma non hai avuto paura che ti denunciasse?” E io rispondo sempre la stessa cosa: per denunciarmi, avrebbe dovuto spiegare perché aveva rubato il contenuto della mia tanica. La vendetta perfetta non è quella più cattiva. È quella che costringe la persona sbagliata a scegliere tra tacere o confessare. Curtis scelse di tacere. Il suo tosaerba, invece, confessò per lui.

Non dico che tutti dovrebbero risolvere i problemi di vicinato con una tanica di pipì. Anzi, probabilmente è un pessimo consiglio generale. Ma in quel caso, con quell’uomo, in quel momento, fu l’unica lingua che sembrava in grado di capire. Gli avevo lasciato la possibilità di essere un vicino decente. Lui scelse di essere un ladro. Gli lasciai allora una tanica coerente con il suo livello morale. La prese senza chiedere. Come sempre. E finalmente pagò qualcosa.

La morale? Se entri nel cortile di qualcuno per rubare benzina, controlla almeno che sia benzina. E se passi la vita a trattare i confini degli altri come suggerimenti, non sorprenderti quando un giorno quel confine ha il colore rosso di una tanica, l’odore della benzina… e un contenuto che ti meriti esattamente.

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