Il negozio ha perso migliaia di dollari — ma quasi nessuno riesce a trovare la risposta corretta | Metti alla prova la tua mente





L’enigma qui sotto ha fatto impazzire migliaia di persone, perché quasi nessuno riesce a risolverlo al primo colpo. Non è affatto semplice, ma se ti concentri e ti prendi il tempo necessario, sono sicura che riuscirai a trovare la soluzione.





Quanto ha perso il negozio?

Ecco la sfida di oggi.

Osserva attentamente il problema:

Un uomo ruba una banconota da 100 dollari dalla cassa di un negozio. Poi compra merce per un valore di 70 dollari nello stesso negozio usando proprio quella banconota da 100 dollari e riceve 30 dollari di resto.

Quanto ha perso il negozio?

Riesci a trovare la risposta?

Pensaci bene e rileggi il problema con calma. La soluzione corretta si trova più sotto.

A

B

C

Ecco la risposta corretta

La risposta esatta è: 100 dollari.

Come ci arriviamo?

La spiegazione migliore è questa: il proprietario perde in totale 100 dollari. La banconota da 100 dollari rubata viene infatti restituita al negoziante quando il ladro la usa per pagare gli acquisti.

Quello che il negoziante perde realmente sono:

70 dollari di merce

30 dollari in contanti di resto

Totale: 70 + 30 = 100 dollari.

Quindi il negozio ha perso 100 dollari.

A prima vista potrebbe sembrare che la risposta sia 200 o 130 dollari, ma non è così. Vediamo perché.

L’uomo ruba inizialmente 100 dollari → perdita momentanea: 100 dollari.

Passo 1

L’uomo usa quella stessa banconota da 100 dollari per pagare nel negozio.

La banconota torna nelle mani del proprietario → perdita: 0 dollari.

Passo 2

Il negoziante consegna merce per un valore di 70 dollari.

Perdita: 70 dollari.

Passo 3

Il negoziante restituisce anche 30 dollari di resto.

Perdita totale: 70 + 30 = 100 dollari.

Sei riuscito a risolverlo da solo?

Se sì, complimenti!

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