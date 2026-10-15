Il pianeta che sembra ruotare “di lato”: sai qual è?

Quale pianeta del Sistema Solare ha l’asse di rotazione inclinato di circa 98° rispetto al piano della sua orbita? La risposta e il ragionamento sono spiegati n





Quale pianeta del Sistema Solare ha l’asse di rotazione inclinato di circa 98° rispetto al piano della sua orbita?





A) Venere

B) Urano

C) Nettuno

D) Mercurio

La risposta corretta

La risposta corretta è B) Urano.

Nel Sistema Solare l’“inclinazione assiale” indica quanto l’asse di rotazione di un pianeta è inclinato rispetto al piano della sua orbita. È un dettaglio che cambia radicalmente il modo in cui il pianeta “si presenta” mentre gira: alcuni ruotano con l’asse quasi perpendicolare al piano orbitale, altri sono molto più inclinati.

Perché la risposta corretta è Urano

Urano è il caso più celebre perché il suo asse di rotazione è descritto come inclinato di quasi 98° rispetto al piano dell’orbita: un valore così estremo che porta a dire che il pianeta ruota “su un fianco”, come se fosse “sdraiato” mentre compie la sua rotazione. Questo comportamento è riportato nelle descrizioni divulgative di NASA, che sottolineano proprio l’idea di un pianeta che appare coricato a causa della sua inclinazione prossima a 98°.

Anche ESA conferma che l’asse di Urano è “unico” nel Sistema Solare e indica un tilt di 98°, quindi quasi nel piano orbitale. Il punto chiave, per il quiz, è che l’ordine di grandezza e il valore richiesto (circa 98°) corrispondono a Urano e non agli altri pianeti proposti.

Perché Venere non è la risposta giusta

Venere è spesso citato per un’altra particolarità: ruota in modo retrogrado rispetto a molti altri pianeti. Ma nel dossier il valore associato alla sua inclinazione dell’asse è circa 177°, cioè vicino a una situazione “quasi capovolta” (inclinazione molto diversa da 98°). Proprio perché il quiz chiede esplicitamente l’inclinazione di circa 98°, Venere non può essere l’opzione corretta.

Perché Nettuno non è la risposta giusta

Nettuno, pur essendo un gigante ghiacciato come Urano, non condivide la stessa inclinazione estrema. Nel dossier è indicato che Nettuno ha un’inclinazione dell’asse di circa 28°. È un valore lontano da 98° e rientra in un’inclinazione più “normale” rispetto al caso anomalo di Urano. Quindi Nettuno non soddisfa la condizione richiesta dalla domanda.

Perché Mercurio non è la risposta giusta

All’estremo opposto rispetto a Urano c’è Mercurio: nel dossier viene riportato che la sua inclinazione assiale è circa 0,02°, cioè praticamente nulla. Questo significa che Mercurio è un pianeta che ruota con un asse quasi perfettamente “dritto” rispetto al piano orbitale, certamente non “sdraiato”. Di conseguenza l’opzione Mercurio è incompatibile con l’inclinazione di ~98° richiesta dal quiz.

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