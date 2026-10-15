In quale data si tenne la prima assoluta de L’Orfeo di Claudio Monteverdi a Mantova? La risposta e il ragionamento sono spiegati nell’articolo.





In quale data si tenne la prima assoluta de L’Orfeo di Claudio Monteverdi a Mantova?





A) 1 marzo 1607

B) 24 febbraio 1609

C) 24 febbraio 1607

D) 28 maggio 1608

La risposta corretta

La risposta corretta è C) 24 febbraio 1607.

L’Orfeo di Claudio Monteverdi è uno dei titoli fondativi della storia dell’opera, ma per orientarsi tra debutto, repliche e stampa serve una data precisa. Le fonti storiche citate nel dossier indicano in modo univoco quando avvenne la prima assoluta a Mantova.

Perché la risposta corretta è il 24 febbraio 1607

La data corretta è 24 febbraio 1607 perché è attestata come giorno della rappresentazione inaugurale. Il Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani) riporta esplicitamente che L’Orfeo “andò in scena” il 24 febbraio 1607 a Mantova. La stessa informazione è coerente con il database accademico Corago (Università di Bologna), che registra la rappresentazione del 24/02/1607 a Mantova, in Palazzo Ducale, indicandola come “prima assoluta”. In altre parole, non si tratta di una data approssimativa o ricostruita per tradizione: nel dossier è presentata come la data del debutto, confermata da due riferimenti concordi.

Perché 1 marzo 1607 è sbagliata

1 marzo 1607 è una data legata all’opera, ma non corrisponde alla prima assoluta. Sempre secondo Treccani, dopo la messinscena del 24 febbraio l’opera fu replicata il 1° marzo. La differenza è sostanziale: una replica è una ripetizione successiva del medesimo spettacolo, mentre la domanda chiede il giorno del debutto. Per questo l’opzione del 1 marzo 1607, pur “vicina” nel calendario, non risponde al quesito.

Perché 24 febbraio 1609 è sbagliata

L’opzione 24 febbraio 1609 confonde due piani diversi: l’evento scenico e la circolazione editoriale della musica. Nel dossier, Treccani specifica che la partitura di L’Orfeo sarebbe stata stampata nel 1609. Questo dato riguarda la pubblicazione a stampa, non la prima rappresentazione. Dunque 1609 è collegato alla storia del testo musicale, ma non indica l’anno (né tantomeno il giorno) della prima assoluta, che resta nel 1607.

Perché 28 maggio 1608 è sbagliata

28 maggio 1608 è una data autentica nella biografia artistica di Monteverdi, ma non appartiene a L’Orfeo. Nel dossier Treccani attribuisce il 28 maggio 1608 alla prima di un’altra opera di Monteverdi, L’Arianna. L’opzione è quindi un tipico “distrattore” corretto come data, ma riferito a un titolo diverso. Poiché la domanda chiede la prima assoluta de L’Orfeo, questa alternativa risulta errata.

Incrociando quanto riportato da Treccani e dalla registrazione di Corago, la prima assoluta de L’Orfeo risulta collocata con precisione al 24 febbraio 1607 a Mantova, mentre le altre date rimandano rispettivamente a una replica, alla stampa della partitura e alla prima di un’altra opera.

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