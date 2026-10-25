«Il suo biglietto costa troppo poco per pretendere un trattamento migliore»: un addetto della compagnia aerea mi umiliò dopo la cancellazione del volo.





Il silenzio che cadde sul terminal fu immediato e pesante come una lastra di piombo. Il direttore Blake-Harrison Dijk non disse una parola per diversi secondi. I suoi occhi si spostarono dalla busta di carta manila, da cui facevano capolino i bordi arancioni di una mazzetta di banconote, alla faccia di Kasper, che ora aveva il colore della calce spenta.





Intorno a noi, i passeggeri della fila si erano ammassati contro il nastro separatore: nessuno sbuffava più per l’attesa, tutti guardavano quella busta. «Kasper», disse Blake-Harrison Dijk a voce molto bassa, un tono quasi controllato che faceva molta più paura di qualsiasi urlo. «Cosa ci fa una busta di contanti aperta dentro il faldone delle riprotezioni notturne?»

«Signor direttore, posso spiegare… è il fondo cassa per i rifornimenti straordinari di terra…», balbettò il supervisore, muovendo le mani come se cercasse di afferrare qualcosa nell’aria per tenersi in equilibrio. Fece un passo per avvicinarsi e coprire i documenti con la scarpa, ma la guardia giurata, che fino a quel momento era rimasta rigida al suo fianco, allungò un braccio massiccio bloccandogli il petto.

«Resti fermo lì, per favore», disse la guardia, guardando Blake-Harrison Dijk in attesa di un cenno. Io feci un passo avanti e porsi il foglio che avevo raccolto direttamente al direttore. «Questo è il foglio di assegnazione dell’Ibis di questa notte. C’è il timbro di pre-pagamento della compagnia madre per sessanta posti letto a tariffa emergenziale.

Il signor Kasper mi ha appena detto che il mio biglietto promozionale non mi dava diritto a nulla e che le camere erano finite, mentre qui c’è scritto che venivano rivendute a tariffa piena a chi aveva denaro liquido con sé.» Blake-Harrison Dijk prese il foglio. Inforcò un paio di occhiali da lettura tirati fuori dal taschino e lesse rapidamente le righe.

Il suo sguardo si indurì a ogni riga. Non c’erano solo i codici delle prenotazioni: sul retro c’erano annotazioni a matita con orari precisi, somme incassate e le sigle personali di chi aveva gestito i passaggi di denaro al banco transiti nelle ultime tre settimane di scioperi e ritardi per maltempo. «Paige-Megan», disse il direttore senza alzare gli occhi dalla pagina.

«Vieni qui.» La ragazza uscì lentamente da dietro il bancone. Sembrava sul punto di svenire. Si teneva le mani intrecciate all’altezza dello stomaco, con le nocche ancora arrossate. «Sì, signor Blake-Harrison Dijk.» «Da quanto tempo va avanti questa procedura sui voli notturni cancellati?» «Non parlare, Paige-Megan!», ringhiò Kasper, voltandosi verso di lei con uno sguardo d’odio puro.

«Sei in periodo di prova, ricordati chi firma la tua valutazione a fine mese!» «Basta così!», tuonò Blake-Harrison Dijk, alzando finalmente la voce. Il suono rimbombò contro le vetrate buie della pista. «Kasper, tu consegni il tuo tesserino magnetico alla guardia in questo preciso istante. Sei sospeso con effetto immediato da ogni funzione operativa in questo aeroporto.

E se provi a toccare quel terminale o ad avvicinarti a questa ragazza, ordino alla polizia di frontiera di scortarti fuori in manette per tentata estorsione e truffa aggravata.» Kasper strinse le mascelle così forte che vidi i muscoli del collo tremare. La sua arroganza si era trasformata in un rancore viscido e impotente. Con dita tremanti sganciò la targhetta dorata con il suo nome e il pass magnetico aziendale, sbattendoli sul banco di formica.

«Ve ne pentirete», sibilò tra i denti. «Questa compagnia tratta il personale come spazzatura e io mi prendevo solo quello che spettava a chi si fa i turni da quattordici ore di notte mentre voi dormite nei vostri letti caldi.» «Quello che ti spettava?», gridò la donna con la bambina dal fondo della fila, facendosi largo tra i passeggeri con gli occhi lucidi di rabbia.

«Ci hai lasciati qui con i bambini al gelo per intascarti cento euro a camera! Mia figlia ha quattro anni e ha la febbre da ieri sera!» Un mormorio di indignazione crebbe rapidamente tra la folla. Due viaggiatori che avevano effettivamente pagato i centoventi euro mezz’ora prima tirarono fuori le ricevute scritte a mano su fogliettini bianchi non ufficiali, sventolandole contro Kasper con rabbia.

La guardia giurata prese il supervisore per un braccio, costringendolo a voltarsi verso il varco di sicurezza per condurlo negli uffici della polizia aeroportuale prima che la situazione degenerasse in una rissa aperta. Kasper camminava a testa bassa, ma senza mostrare il minimo segno di pentimento, con lo sguardo fisso sul pavimento mentre la folla lo fischiava apertamente.

Blake-Harrison Dijk si voltò verso Paige-Megan, che stava asciugandosi una lacrima sfuggita sulla guancia. «Tu sapevi tutto, immagino.» «Lui… lui mi diceva che era una prassi aziendale per recuperare i costi dei rimborsi negati dalla sede centrale», mormorò lei con la voce rotta. «Mi ha detto che se avessi fatto domande al sindacato o alla direzione mi avrebbe fatta licenziare per insubordinazione prima della fine del terzo mese.

Io… io ho paura di perdere il lavoro, signor direttore. Ho dovuto pagare l’affitto arretrato di mia madre la settimana scorsa.» Il direttore chiuse gli occhi per un lungo istante, poi sospirò profondamente. Si tolse gli occhiali, li ripose nella giacca e guardò la ragazza con fermezza ma senza rabbia. «Non perderai il lavoro per aver avuto paura di un delinquente, Paige-Megan.

Ma adesso ti siedi a quella postazione, chiami la direzione dell’hotel Ibis e fai sbloccare immediatamente ogni singola stanza del contingente di emergenza. E poi cominci a stampare i voucher reali, timbrati con la matricola aziendale della direzione generale, a partire da questa signora e dalle famiglie con bambini.» Paige-Megan annuì energicamente, tirando su col naso e rimettendosi subito alla sedia.

Le sue dita ricominciarono a volare sulla tastiera, non più con l’ansia trattenuta di prima, ma con una precisione rapida e decisa. Blake-Harrison Dijk si voltò verso di me. Teneva ancora in mano la mia carta d’imbarco promozionale stropicciata. Per la prima volta vidi nei suoi occhi una stanchezza autentica, non quella finta dei burocrati da scrivania.

«Signora Althaus», disse con voce pacata, porgendomi il biglietto insieme a un modulo di reclamo ufficiale pre-compilato con il timbro della direzione. «Le chiedo scusa a nome della società aeroportuale. Quello che ha subito stasera è inaccettabile. Non esiste alcun biglietto che valga meno della dignità di una persona che ha pagato per un servizio.

Lei aveva pienamente ragione: la normativa non fa distinzioni di prezzo quando si tratta di assistenza obbligatoria per cancellazioni notturne.» «Non volevo fare scenate, direttore», risposi, mentre la tensione della notte cominciava a sciogliersi nelle mie spalle con un tremito leggero. «Volevo solo un posto decente dove chiudere gli occhi per qualche ora prima di dover salire su quell’aereo.

Non siamo animali da stivare solo perché non possiamo permetterci la prima classe.» «Lo so bene», rispose lui, accennando un lieve cenno del capo. «E le assicuro che la segnalazione di stanotte non finirà in un cassetto. Quella busta andrà dritta alla procura di Charleroi insieme ai tabulati delle cancellazioni degli ultimi tre mesi.» Dieci minuti dopo, la stampante termica dietro al banco emise un fischio acuto.

Paige-Megan mi allungò il primo tagliando verde lucido, accompagnato da una chiave magnetica dell’albergo e da un buono per la colazione calda al ristorante del terminal. «Stanza duecentoquattro, signora Althaus», disse Paige-Megan, guardandomi con un sorriso stanco ma sincero. «La navetta dell’albergo è già davanti alla porta d’uscita numero quattro. La aspetta per portarla subito a destinazione.»

«Grazie, cara», le dissi, prendendo la chiave con le dita ancora fredde. Poi guardai la giovane madre con la bambina, che era subito dietro di me con il suo passeggino. Le feci cenno di passare avanti per prendere il suo voucher, aiutandola a sollevare la borsa da viaggio dal pavimento. Uscii dalle porte scorrevoli dell’aeroporto nella notte gelida di Charleroi.

La nebbia era fitta, un muro bianco che inghiottiva le luci dei lampioni e il profilo metallico degli aerei fermi sulle piazzole di sosta. Ma l’aria fredda non mi sembrava più così insopportabile. Salii sulla navetta riscaldata, mi sedetti sul sedile di velluto scuro e strinsi la mia borsa logora sul grembo, guardando le vetrate dell’atrio che si allontanavano lentamente. Avevo speso quaranta euro per quel viaggio, è vero. Ma quella notte nessuno mi aveva fatto sentire invisibile.

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