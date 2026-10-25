«Non cedo il posto a sua madre. Se è troppo anziana per stare in piedi, dovrebbe restare a casa»: un passeggero mi rispose così sull’autobus affollato.





L’uomo con la giacca a vento verde era Jean-Pierre Cariou, quarantaquattro anni di servizio effettivo come capo officina e coordinatore dei delegati del personale della rete urbana di Brest. Quando si è tolto il berretto di lana, le sue tempie brizzolate e lo sguardo severo hanno zittito all’istante l’intero pianale del mezzo. Mia madre ha emesso un piccolo sospiro di riconoscimento, stringendo la mia mano; Jean-Pierre era stato il miglior amico di mio padre e il testimone alle





loro nozze d’argento venticinque anni fa, ma Tanguy questo non poteva saperlo. «Cariou, tu non dovresti essere qui», ha balbettato Frédéric Tanguy, indietreggiando fino a schiacciare la schiena contro il finestrino appannato. La sua voce squillante di poco prima si era ridotta a un soffio acido, priva di qualsiasi autorità. «La tua sospensione preventiva è scattata due giorni fa per insubordinazione grave.

Non hai alcun diritto di avvicinarti ai dirigenti dell’azienda, né in servizio né fuori sede. Questa è intimidazione bell’e buona». «La mia sospensione preventiva era la tua copertura, Frédéric», ha risposto Jean-Pierre con una calma glaciale, aprendo la spessa busta postale gialla che teneva sotto il braccio senza alcuna fretta. «Hai passato gli ultimi sei mesi a falsificare i rapporti di collaudo sui freni idraulici della linea costiera per intascare le differenze sulle gare d’appalto della manutenzione esterna.

E quando hai scoperto che stavo raccogliendo i log originali dei terminali di bordo per portarli in procura, mi hai fatto sospendere accusandomi di aver sottratto i moduli per gli abbonamenti a tariffa protetta». L’autista dell’autobus ha accostato lentamente lungo la banchina di Place de la Liberté, spegnendo il motore ma lasciando accese le luci d’emergenza.

Ha aperto la cabina blindata, si è alzato in piedi bloccando le porte centrali e ha incrociato le braccia, guardando Tanguy attraverso lo specchietto retrovisore interno. Nessuno dei passeggeri si è mosso per scendere, nonostante la pioggia battente all’esterno continuasse a schiaffeggiare i vetri del veicolo. «Queste sono calunnie vergognose!», ha urlato Tanguy, guardandosi attorno disperato in cerca di un appoggio tra la folla che ormai lo fissava con aperto ribrezzo.

«Questo vecchio rancoroso sta inventando una vendetta sindacale perché l’ho escluso dal piano di prepensionamento dorato! Chiamate la gendarmeria, chiamatela subito! Esigo che tutti voi testimoniate su questo agguato premeditato!». «La gendarmeria l’ho già avvisata io quarantacinque minuti fa, Frédéric», ha detto Jean-Pierre, estraendo dalla busta una serie di tabulati stampati con intestazione della Préfecture du Finistère.

«Sapevo che avresti preso la linea 42 per andare alla stazione di Brest a prendere il treno per Rennes prima della chiusura degli uffici giudiziari. E sapevo che avevi svuotato la cassaforte del reparto tessere stamattina alle dieci, convinto che nessuno avrebbe controllato il tuo zaino prima di lunedì mattina». Tanguy ha fatto un movimento brusco per afferrare la sua borsa di cuoio dal sedile prioritario, ma una studentessa in piedi vicino a me ha allungato la mano

e ha spostato la cinghia lontano dalla sua portata, passandola direttamente a Jean-Pierre. Tanguy ha ringhiato, allungando le braccia in avanti, ma due operai dei cantieri navali che tornavano dal turno si sono frapposti con le spalle larghe, costringendolo a risedersi con la forza sul sedile che poco prima si era rifiutato di cedere a mia madre.

«Chloe-Phoebe, guarda dentro la tasca laterale del fascicolo», mi ha detto Jean-Pierre con voce tranquilla, porgendomi la cartellina che avevo ancora tra le mani. Ho aperto lo scomparto interno in plastica trasparente: c’erano dodici libretti di abbonamento annuale per disabili e pensionati a basso reddito, già vidimati con timbri falsificati e accompagnati da fatture di vendita fittizie intestate a nomi di comodo.

Sul retro di ciascuna c’era l’annotazione a matita dei contanti già riscossi in nero da Tanguy nei quartieri popolari di Recouvrance. «Mio marito René ha lavorato trent’anni per far sì che ogni persona fragile di questa città avesse diritto a salire su queste pedane senza dover chiedere scusa a nessuno», ha detto mia madre a quel punto.

Ha fatto un passo in avanti, appoggiando con fermezza il suo bastone a terra proprio tra le ginocchia di Tanguy. La sua voce non tremava più; era limpida, tagliente come il vento del canale della Manica. «E tu hai usato il suo vecchio ufficio per rubare la dignità alla gente che non può difendersi, pensando che un cappotto costoso ti desse il diritto di calpestarci».

Frédéric Tanguy ha abbassato gli occhi verso le proprie scarpe bagnate, incapace di sostenere lo sguardo di mia madre. Il colore rosso della rabbia era svanito completamente dalle sue guance, lasciando spazio a un pallore cereo e a un sudore freddo che gli imperlava la fronte. I suoi respiri erano corti, rumorosi, soffocati dal silenzio pesante di trenta persone che lo osservavano senza concedergli un briciolo di pietà.

Due agenti della Police Nationale sono saliti dalla porta anteriore dell’autobus, richiamati dall’autista tramite il pulsante rapido di emergenza del cruscotto. Il brigadiere anziano è salito sulla pedana, ha scambiato un cenno d’intesa con Jean-Pierre e ha posato la mano pesante sulla spalla del cappotto di lana di Tanguy. «Signor Tanguy, la direzione generale e il magistrato di turno la stanno aspettando in commissariato centrale», ha detto l’agente con tono formale, estraendo un paio di manette dalla cintura.

«Favorisca i documenti e scenda immediatamente dal veicolo senza creare ulteriori disagi all’esercizio pubblico». Tanguy si è alzato meccanicamente, con le braccia inerti lungo i fianchi, lasciando che il metallo freddo delle manette gli serrasse i polsi dietro la schiena davanti a tutti i passeggeri che si scostavano per non toccarlo. Mentre veniva scortato fuori nella pioggia battente, la folla sull’autobus si è aperta come un sipario per fare spazio a mia madre.

Jean-Pierre ha preso delicatamente il braccio di mia madre e l’ha aiutata ad accomodarsi sul sedile prioritario ancora caldo, raccogliendo poi la borsa della spesa che le era scivolata sul linoleum. L’autista ha richiuso le porte centrali, ha inserito la marcia e ha annunciato al microfono la ripresa regolare della corsa verso il capolinea di Bellevue.

Mia madre ha appoggiato la schiena al supporto ergonomico del sedile, ha tirato un lungo respiro profondo e ha guardato la città che scorreva lenta oltre i vetri lavati dall’acqua. Ha stretto la mia mano dentro la sua, calda e finalmente rilassata, mentre l’autobus ripartiva silenzioso attraverso la pioggia di Brest.

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