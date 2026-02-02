“Il tumore si è esteso a una costola”: Carolyn Smith racconta le 30 sedute di radioterapia





Carolyn Smith, nota coreografa e giurata di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, dopo aver appreso che il tumore al seno, diagnosticato oltre dieci anni fa, ha subito un peggioramento. Durante la sua partecipazione al programma “Verissimo” del 1 febbraio, Smith ha raccontato a Silvia Toffanin di aver recentemente completato un ciclo di radioterapia e di dover affrontare nuovi controlli medici.





La coreografa ha descritto il momento in cui ha ricevuto la notizia del progresso della malattia, avvenuta mentre si trovava in vacanza a Sottomarina. “Ho fatto Tac e Pet e mentre eravamo in vacanza a Sottomarina abbiamo ricevuto la telefonata. Si era riattivato qualcosa in tre punti,” ha spiegato. Sebbene uno di questi punti si sia rivelato essere “solo un’infiammazione che siamo riusciti a spegnere”, gli altri due destano maggiore preoccupazione. “C’era il solito posto e poi qualcosa si è attaccato alla costola,” ha aggiunto Smith, evidenziando la gravità della situazione.

A ottobre, durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci, Carolyn Smith ha iniziato un nuovo ciclo di cure, che ha comportato un’intensa terapia radioterapica. “I primi due giorni sono stati devastanti. Ho fatto trenta sedute, due al giorno, una al mattino e una al pomeriggio,” ha raccontato. Ha anche condiviso un episodio difficile: “Il primo giorno ho avuto un attacco di panico perché non sono riuscita a trattenere il respiro per fare prima la TAC e poi la radio.”

Il 6 febbraio, Smith dovrà sottoporsi a nuovi esami per valutare l’efficacia delle cure ricevute. “Vediamo se valeva la pena fare tutto questo. Se no, andiamo avanti lo stesso,” ha affermato, dimostrando una determinazione notevole nonostante le difficoltà. La coreografa ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo, affermando: “C’è sempre una soluzione, la vita è troppo bella per pensare solo alla parte più brutta.”

Nonostante le sfide che ha affrontato, Carolyn Smith ha continuato a ispirare chi la circonda con il suo spirito combattivo e la sua resilienza. La sua storia è un esempio di come affrontare le avversità con coraggio e determinazione. La comunità dei fan e i suoi colleghi continuano a sostenerla in questo difficile percorso, sperando che possa trovare la forza necessaria per superare anche questa prova.

Smith ha sempre dimostrato una grande passione per la danza e il suo lavoro, e la sua presenza in televisione ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su temi importanti legati alla salute e al benessere. La sua esperienza personale con il cancro ha reso la sua voce ancora più potente e significativa, incoraggiando altri a non perdere mai la speranza e a combattere per la propria salute.



