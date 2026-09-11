Il ventre di Elon Musk: l’immagine del finto petto a botte diventa virale

L’immagine virale ha suscitato una serie di speculazioni, con molti che si sono chiesti se Musk avesse sviluppato il petto a botte, una condizione in cui il torace appare insolitamente gonfio.





Le speculazioni si sono diffuse rapidamente: Musk ha un problema di salute sottostante? È un segno di qualcosa di più grave?

La verità dietro la foto virale

Elon Musk è un nome che spesso suscita opinioni forti e discussioni – e recentemente non si è parlato solo delle sue opinioni politiche o dei miliardi in banca. No, l’argomento più caldo riguarda qualcosa di molto più personale: il suo corpo.

Le speculazioni sono esplose il 10 novembre, quando una foto di Musk con uno stomaco e un petto insolitamente ingranditi è diventata virale su X (ex Twitter). L’immagine si è diffusa rapidamente, suscitando forti reazioni, ma c’era un problema: non era reale. Nonostante diverse testate giornalistiche e fact-checker abbiano confermato che l’immagine fosse manipolata, a molti non è importato molto. Il tweet, pubblicato dall’account ora archiviato “evan loves morf”, ha accumulato milioni di visualizzazioni ed è stato condiviso sulla piattaforma.

Il tweet recitava: “Lui posta sempre immagini AI di sé perché in realtà appare così.” Accanto all’immagine in questione, il post includeva anche una foto generata dall’intelligenza artificiale di Musk. Il tweet ha rapidamente guadagnato popolarità, totalizzando più di 17,4 milioni di visualizzazioni e 423.000 like.

Elon Musk e il petto a botte?

Ore dopo, l’immagine è stata ripresa da altri account su X, alimentando discussioni su cosa fosse successo al corpo di Musk e perché il suo petto apparisse così pronunciato. Molti hanno speculato che Musk potesse soffrire di una condizione chiamata “petto a botte” – una condizione in cui il torace appare arrotondato o gonfio, simile a un barile. Sebbene non si tratti di una malattia vera e propria, il petto a botte può essere un segno di un problema di salute sottostante, spesso legato a condizioni polmonari.

Quando i polmoni si riempiono eccessivamente d’aria, spingono fuori le costole, il torace e le ossa della parte superiore della schiena, causando l’aspetto più grande e arrotondato del torace. Questo può anche comportare uno sterno più prominente, una clavicola elevata e una forma del collo più corta.

L’origine della foto falsa di Elon Musk

A mio avviso, tutte queste speculazioni sono state inutili, soprattutto considerando che l’immagine in questione era chiaramente manipolata. Mentre alcuni hanno tratto conclusioni affrettate sulla salute e il corpo di Elon Musk, la realtà è che la foto era stata alterata.

Come confermato da Snopes, la foto manipolata ha creato una narrazione ingannevole sulla salute di Musk, scatenando una serie di voci prive di fondamento.

Le origini dell’immagine modificata risalgono a un video su YouTube pubblicato il 22 giugno 2024, intitolato “First Look Inside SpaceX’s Starfactory with Elon Musk”. Intorno al minuto 2 del video, c’è una foto di Musk, successivamente modificata per far sembrare il suo petto e lo stomaco più grandi. Un utente sconosciuto ha alterato la foto, estendendo artificialmente il petto e lo stomaco di Musk per creare l’immagine ingannevole che è diventata virale. Sebbene la speculazione virale abbia suscitato scalpore online, Musk stesso ha taciuto sulla questione.

Oltre alla foto falsa del 2024, Musk aveva fatto notizia alcuni anni fa quando è stato fotografato in vacanza nel Mar Egeo a bordo di uno yacht da 20.000 dollari a settimana. Le immagini, che sono diventate virali, lo ritraevano senza camicia, scatenando una serie di critiche sul suo corpo. Ma Musk non si è fatto turbato.

Anzi, ha risposto con ironia su Twitter: “Haha, cazzo, forse dovrei togliere la maglietta più spesso… liberi i capezzoli!! (comunque sono già tornato in fabbrica, peraltro).”

Abitudini alimentari e perdita di peso

Elon Musk, 53 anni, è stato aperto riguardo la sua dieta e il suo percorso di perdita di peso, ammettendo di aver perso oltre 9 kg rispetto a quello che considerava il suo “peso massimo poco salutare”. Ha anche ammesso di usare Wegovy, un farmaco approvato dalla FDA per la gestione del peso cronico.

Conosciuto per la sua routine di digiuno intermittente, Musk alterna periodi di digiuno e alimentazione, che dice gli abbiano aiutato a gestire il suo peso. Ha anche confessato di non avere le abitudini alimentari più salutari. Ad esempio, Musk ha twittato famoso: “Mangio una ciambella ogni mattina. Sono ancora vivo,” in risposta a un medico che affermava che lo zucchero fosse “veleno”. La sua dieta consiste principalmente di bistecca, sushi, cioccolato, caffè e Diet Coke senza caffeina, con un’avversione per le verdure.

Dalle foto virali alle discussioni sulla sua dieta e salute, il corpo di Elon Musk è stato un argomento costante di conversazione, spesso oscurando i suoi enormi successi. Nonostante le critiche talvolta dure, Musk sembra prenderla con humor, ricordando al pubblico che, come tutti, sta semplicemente vivendo la sua vita — ciambelle, speculazioni sul corpo e tutto il resto.

Le speculazioni online sulla sua salute potrebbero essere basate su un’immagine falsa, ma una cosa è certa: Elon Musk continua a catturare l’attenzione del mondo con tutto ciò che fa — anche per quanto riguarda ciò che c’è nel suo piatto (o non c’è)!

Per quanto riguarda il suo corpo? Sembra che questo rimarrà un argomento di discussione, qualunque sia la verità.