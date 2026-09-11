Una donna anziana riceve consegne ogni giorno da una persona sconosciuta: l’ultima scatola le cambierà la vita





Emma, una povera donna anziana e sola, ha iniziato a ricevere pacchi ogni giorno da una fonte sconosciuta. Lei e il suo defunto marito non avevano mai avuto figli, quindi non sapeva da dove venissero queste consegne misteriose.





Quando il marito di Emma, John, è morto sette anni fa, lei è stata devastata. Da quel momento ha dovuto affrontare la vita da sola, senza nessuno che potesse prendersi cura di lei.

Emma e John non avevano figli che potessero aiutarla. Ogni volta che le veniva chiesto perché, lei si limitava a scrollare le spalle e a evitare di rispondere.

Un giorno, mentre Emma era seduta nella sua stanza a guardare la TV, qualcuno ha suonato alla porta. Non si aspettava nessuna visita, quindi ha deciso di andare a vedere chi fosse.

Quando ha aperto la porta, ha trovato un corriere di circa 40 anni con diverse scatole. Indossava una maschera, quindi non riusciva a vedere chiaramente il suo volto.

“Salve. Non mi aspettavo nessun pacco. Posso sapere da chi sono?” chiese Emma.

“Mi scuso signora, ma questi pacchi sono stati inviati in modo anonimo. Stia tranquilla, la nostra sicurezza li ha controllati e sono assolutamente sicuri. Sono per lei,” rispose il corriere, posando le scatole sul tavolo vicino alla porta.

“Strano… grazie, giovane,” rispose Emma, prima di chiudere la porta.

Dopo che il corriere se ne fu andato, Emma aprì rapidamente le scatole, curiosa di sapere cosa ci fosse dentro. Nella prima scatola c’erano piccoli elettrodomestici per la casa, come una nuova tostiera, una pressa per sandwich e una macchina per il caffè.

“Chi potrebbe regalarmi tutto questo?” pensò tra sé. Poi, aprì la seconda scatola, che conteneva bellissimi vestiti e generi alimentari.

Ogni giorno, Emma iniziò a ricevere più pacchi. Era sempre lo stesso corriere che li portava, così decise di conoscerlo meglio.

“Qual è il tuo nome, giovane?” chiese.

“Mi chiamo Ted Harrison,” sorrise il corriere. “Signora Richards, il mittente ha richiesto che le consegnassimo questo. Aspetterò finché non avrà finito di leggere,” aggiunse, porgendole una busta.

Curiosa, Emma aprì la busta e lesse rapidamente: “Signora Richards, mi faccia sapere cosa le serve e io glielo fornirò.”

“Oh, non vedo l’ora di scoprire chi mi sta regalando tutto questo! Ora questa persona vuole che io faccia delle richieste!” esclamò.

“Sono sicuro che il mittente la ama molto, anche se non sa chi sia,” sorrise il corriere.

Emma scrisse ciò di cui aveva bisogno, cercando di non chiedere troppo. Non voleva che qualcuno spendesse troppo per lei, quindi si limitò a scrivere le necessità.

Da quel momento, Emma cominciò a preparare piccoli snack per Ted, il corriere. Per un mese intero, lui andò a casa sua portandole pacchi con vestiti, cibo, libri e altri oggetti.

Ad un certo punto, Emma si abituò alla compagnia di Ted. Passavano del tempo insieme, mangiando snack e lui si offriva di fare qualche lavoro di casa che Emma non riusciva a fare da sola.

Tuttavia, un giorno, Ted non si presentò. Preoccupata, Emma decise di andare all’ufficio postale per cercarlo.

“Salve, può chiamare Ted Harrison? Ho delle ciambelle per lui,” chiese alla giovane donna alla reception. La giovane sembrò confusa.

“Mi dispiace, signora. Non c’è nessuno con il nome di Ted Harrison che lavori qui,” rispose.

“Oh… ma lui mi ha sempre consegnato i pacchi ogni giorno. È strano,” disse Emma, delusa.

Non sapendo dove trovarlo, tornò a casa con molte domande nella testa. Chi poteva essere questa persona gentile? Avevo sbagliato ufficio postale? Ted stava solo fingendo di essere un corriere?

Quando arrivò davanti alla porta di casa, rimase sorpresa nel vedere una piccola scatola. Dentro, c’era una chiave e un biglietto che diceva:

“Ho scoperto la verità solo un mese fa, quando ho deciso di assumere un investigatore privato per scoprire da dove venivo. So che ti incolpi e rimpiangi ciò che hai fatto. Tuttavia, voglio che tu sappia che non ti incolpo e che so che lo hai fatto per il mio bene.

Tu e tuo marito non potevate darmi da mangiare, quindi mi avete dato in adozione. Sono finito in una famiglia benestante che mi ha trattato come uno di loro, ma qualcosa è sempre mancato. Ho capito che era te, mamma.

Mi manca nella vita e vorrei passare più tempo con te. Se lo desideri, ho recentemente comprato una nuova casa. Ho fatto fare una copia della chiave per te nel caso volessi trasferirti con me. Per favore, lasciami prendermi cura di te. Con affetto, il tuo corriere, Ted.”

Emma tremava mentre leggeva il messaggio. Aveva sempre desiderato rivedere suo figlio prima di morire, e non poteva credere che fosse stato lui a trovarla. E quel figlio era proprio Ted! Non riusciva a trattenere le lacrime, il senso di colpa per il suo passato la travolgeva di nuovo.

Era vero ciò che Ted aveva scoperto sul loro passato. Emma e John stavano per dichiararsi bancarotti quando scoprirono che Emma era incinta. Sapevano che non sarebbero riusciti ad alzare Ted in un buon ambiente, quindi lo diedero in adozione.

Lo lasciarono in un orfanotrofio quando aveva solo pochi mesi. Con le sue cose, Emma aveva lasciato una lettera che spiegava perché non potevano crescerlo. La lettera era anonima, ma dopo aver convinto i direttori dell’orfanotrofio a rivelare i contenuti dei suoi documenti di adozione, Ted scoprì il nome di Emma.

Emma voleva vedere Ted immediatamente. Si preparò a lasciare casa per incontrarlo, ma qualcuno bussò alla porta. Quando aprì, vide Ted.

Emma cominciò a piangere. “Non ci posso credere. Mio figlio,” iniziò a singhiozzare. Lo abbracciò forte e non lo lasciò andare. “Mi dispiace tanto, tesoro. Mi dispiace davvero. Spero che tu possa perdonarmi,” continuò Emma, singhiozzando.

“Non devi scusarti, mamma. Sono qui perché voglio passare più tempo con te. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Possiamo ancora essere una famiglia,” disse Ted, interrompendo il lungo abbraccio.

Quella notte, Ted e Emma passarono del tempo insieme, preparando le sue cose in scatole. Un camion li stava aspettando fuori, dove caricarono le sue cose per trasferirle nella casa di Ted.

Lì, Emma rimase sorpresa nel vedere la moglie e i figli di Ted. Erano entusiasti tanto quanto Ted di darle il benvenuto nella loro casa, e da quel momento Emma non dovette più essere sola.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

Il passato non deve definire il futuro. Emma pensava di non avere mai più la possibilità di passare del tempo con suo figlio, finché il figlio non ha deciso di cercare la verità sulla sua vita, che lo ha portato a trovare la sua mamma biologica. Hanno finito per trasferirsi insieme e ricominciare da capo.

Il perdono può essere una cosa bellissima. Invece di portare rancore verso i suoi genitori biologici, Ted ha scelto di perdonarli. Ha deciso anche di presentarsi a sua madre per costruire un rapporto con lei.

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