Il vicino mi rubava benzina: gli ho lasciato una sorpresa





Sul monitor c’erano diversi risultati associati al nome di Trevor. L’agente non mi lasciò leggere ogni dettaglio, ma vidi abbastanza da capire che non stavamo parlando di qualche multa dimenticata. C’erano mandati pendenti e precedenti contatti con le forze dell’ordine in un’altra contea. Uno riguardava la mancata comparizione davanti a un giudice. Un altro era collegato a una denuncia per furto.





«Da quanto tempo abita accanto a lui?» mi chiese.

«Quasi due anni.»

L’agente si appoggiò allo schienale. «E non ha mai avuto problemi prima?»

Pensai alla benzina. Alle urla contro il postino. Alle discussioni nel vialetto. Alle persone che arrivavano a casa sua a tarda sera e restavano pochi minuti.

«Non così.»

Gli mostrai di nuovo il video.

Quando arrivammo al momento in cui Trevor provava la maniglia della mia porta, l’agente fermò l’immagine. Ingrandì la zona vicino al cancelletto, dove si vedeva l’altro uomo.

«Lo conosce?»

«Mai visto.»

Lui prese nota.

Mi disse di tornare a casa e di non provocare Trevor. Se fosse venuto nuovamente alla porta, avrei dovuto chiamare immediatamente. Gli chiesi se lo avrebbero arrestato.

«Ci occuperemo noi della situazione.»

Era una risposta abbastanza chiara.

Tornai a casa poco prima di mezzogiorno. Trevor non c’era. Il pickup era sparito, probabilmente portato via da un carro attrezzi. Il tosaerba era ancora in mezzo al prato con il cofano aperto.

Rachel mi aspettava in cucina.

«Allora?»

Le raccontai dei mandati.

«Dobbiamo andarcene per qualche giorno.»

«È casa nostra.»

«Ethan, quell’uomo ha provato ad aprire la porta.»

Non potevo darle torto.

Quello che non riuscivo a capire era perché avesse portato un’altra persona. Se voleva soltanto rubare benzina, perché servivano due uomini? E soprattutto perché controllare la porta?

La risposta arrivò quella sera.

Stavo portando fuori la spazzatura quando sentii Trevor chiamarmi.

«Ethan.»

Era sul lato della sua casa, quasi nascosto dalla staccionata.

Mi fermai.

«Che vuoi?»

«Hai parlato con qualcuno?»

Non risposi.

Trevor si avvicinò di qualche passo. Non sembrava più arrabbiato come la sera precedente. Sembrava nervoso. Continuava a guardare verso la strada.

«Ti ho fatto una domanda.»

«E io non devo risponderti.»

«Hai chiamato la polizia per quella storia della benzina?»

«Torna a casa, Trevor.»

Per un secondo pensai che sarebbe venuto verso di me. Invece infilò le mani nelle tasche.

«Quello che hai visto ieri non è quello che pensi.»

Quelle parole mi fecero gelare.

Non avevo mai detto a Trevor di averlo filmato mentre controllava la porta.

«Che cosa avrei visto?»

Lui capì immediatamente.

Il suo sguardo cambiò.

«Niente.»

«Hai appena detto che quello che ho visto non è quello che penso.»

Trevor si voltò e rientrò nel proprio cortile senza aggiungere altro.

Entrai in casa e chiusi entrambe le serrature.

Rachel mi fissò. «Dimmi che non gli hai parlato.»

«È stato lui a fermarmi.»

Le raccontai la conversazione.

Lei impallidì.

Quella notte dormimmo poco. Ogni rumore proveniente dal cortile mi svegliava. Alle due e venti sentii un’auto rallentare davanti alle case. Mi alzai e guardai attraverso le tende. Una berlina scura rimase ferma qualche secondo davanti all’abitazione di Trevor, poi ripartì.

La mattina seguente chiamai nuovamente l’ufficio dello sceriffo.

Raccontai tutto.

L’agente mi fece ripetere esattamente la frase di Trevor.

Poi disse qualcosa che non mi aspettavo.

«Non affronti più quest’uomo. Neanche se viene nella sua proprietà. Chiami noi.»

A quel punto la mia piccola vendetta per qualche gallone di benzina aveva smesso completamente di farmi ridere.

Per due giorni non successe nulla.

Trevor usciva poco. Le tende rimanevano chiuse. Una volta vidi l’uomo con il cappellino nero arrivare in macchina. Rimase dentro casa meno di quindici minuti.

Salvai anche quella registrazione.

Il terzo giorno, verso le quattro del pomeriggio, due veicoli dell’ufficio dello sceriffo entrarono nella nostra strada.

Rachel era accanto a me alla finestra.

«Sono qui per lui.»

Un agente bussò alla porta di Trevor.

Nessuna risposta.

Bussò nuovamente.

Dopo quasi un minuto Trevor aprì. Non sentivo le parole, ma lo vidi scuotere la testa. Indicò casa mia.

Poi indicò me.

«Fantastico», mormorai.

Uno degli agenti gli fece mettere le mani dietro la schiena.

Trevor cominciò a discutere. Anche dalla finestra si vedeva che urlava. Tentò di girarsi mentre gli mettevano le manette. Un altro agente uscì dal lato della casa.

Trevor mi vide.

Per alcuni secondi rimase immobile.

Poi gridò qualcosa.

Non riuscii a capire tutte le parole, ma sentii chiaramente il mio nome.

Rachel si allontanò dalla finestra.

Io rimasi lì.

Trevor venne fatto salire sull’auto.

Pensavo che quella fosse la conclusione.

Mi sbagliavo.

Circa un’ora dopo un agente bussò alla nostra porta. Era lo stesso con cui avevo parlato la prima volta.

«Possiamo farle qualche domanda?»

Lo feci entrare.

Posò sul tavolo una busta trasparente.

All’interno c’erano alcuni oggetti recuperati dalla casa di Trevor. Non mi spiegò tutto, ma mi mostrò una fotografia stampata.

Riconobbi immediatamente il mio patio.

«Da dove viene questa?»

«Casa del suo vicino.»

La foto era stata scattata dalla finestra laterale di Trevor. Si vedevano la porta sul retro, la finestra della cucina e perfino una parte del nostro soggiorno.

Sotto c’era una seconda fotografia.

La mia auto.

Una terza mostrava Rachel mentre usciva per andare al lavoro.

Sentii lo stomaco chiudersi.

«Perché aveva queste fotografie?»

«È quello che stiamo cercando di stabilire.»

Rachel guardò l’agente. «Quindi ci osservava?»

«Sembra di sì.»

Pensai immediatamente all’uomo con i guanti.

Mostrai all’agente il video della sua visita di due giorni prima.

Lui prese nota della targa.

Fu allora che finalmente mi spiegò cosa sospettavano.

Trevor non si limitava a prendere carburante.

Secondo le informazioni raccolte, era già stato coinvolto in furti da garage e proprietà private. In almeno due casi conosceva le abitudini dei proprietari: quando uscivano, quando lavoravano, quanto rimanevano fuori.

Non potevano ancora dimostrare che stesse preparando un furto a casa nostra.

Ma la sequenza era difficile da ignorare.

Quel sabato mi aveva visto caricare le valigie.

Mi aveva sentito dire che saremmo rimasti fuori qualche giorno.

Cinque minuti dopo la nostra partenza era entrato nel cortile con un altro uomo.

E aveva provato la porta.

La benzina era stata soltanto l’esca che lo aveva portato davanti alla webcam.

Mi sedetti.

Per giorni avevo pensato di essere stato furbo perché avevo rovinato il pomeriggio a un ladro di carburante.

In realtà, senza saperlo, avevo registrato qualcosa di molto più serio.

Ma mancava ancora un pezzo.

«L’altro uomo chi è?» chiesi.

L’agente esitò.

«Lo stiamo cercando.»

Tre giorni dopo lo trovarono.

Si chiamava Caleb Monroe.

Quando vidi la sua foto lo riconobbi immediatamente. Era l’uomo al cancelletto.

Quello che emerse dopo cambiò ancora una volta la storia.

Caleb non disse che erano entrati nel cortile soltanto per prendere benzina.

Secondo la versione che diede agli investigatori, Trevor gli aveva detto che la casa sarebbe rimasta vuota per diversi giorni.

Trevor sapeva che nel mio garage tenevo utensili elettrici, un compressore, alcune attrezzature da campeggio e una vecchia motocicletta che stavo restaurando.

Caleb sostenne che Trevor gli aveva proposto di entrare quella sera.

Il tentativo sulla maniglia non era stato casuale.

Stava controllando se avessi lasciato la porta aperta.

Quando tornammo inaspettatamente dopo appena un’ora, il piano saltò.

Il mio finto problema con l’auto ci aveva riportati a casa proprio mentre loro pensavano di avere giorni a disposizione.

«Quindi sarebbero tornati?» chiese Rachel.

L’agente annuì lentamente.

Quella risposta mi fece più effetto di tutto il resto.

Quella sera andai nel garage e guardai le mie cose.

Improvvisamente notai quanto fosse facile vedere l’interno quando lasciavo il portone aperto mentre lavoravo.

Trevor aveva avuto quasi due anni per osservare.

E aveva iniziato con piccole cose.

Benzina.

Una prolunga che mesi prima pensavo di aver perso.

Una confezione di detergente per auto sparita da uno scaffale esterno.

Oggetti abbastanza economici da farmi dubitare della mia memoria invece di chiamare la polizia.

Rachel ricordò perfino una cassetta degli attrezzi che avevamo cercato per settimane.

Non potevamo dimostrare che fosse stato Trevor.

Ma improvvisamente quelle sparizioni avevano un’altra faccia.

Pensavo che la storia fosse ormai chiusa quando ricevetti una telefonata da un numero che non conoscevo.

Era Megan Walsh, l’ex moglie di Trevor.

«Lei è Ethan Carter?»

«Sì.»

Ci fu un silenzio.

«Abita accanto a Trevor?»

«Sì.»

La sua voce diventò più bassa.

«Allora deve sapere una cosa.»

Megan mi raccontò che Trevor aveva sempre avuto l’abitudine di prendere ciò che considerava “incustodito”. Prima piccoli oggetti. Poi attrezzature. Quando qualcuno lo accusava, diventava aggressivo e trasformava tutto in una questione personale.

Ma non era quello il motivo della telefonata.

«Trevor mi ha chiamata dalla custodia», disse.

Mi irrigidii.

«E?»

«Ha detto che è colpa sua.»

«Immaginavo.»

«No. Non capisce. Continua a parlare di lei. Dice che lo ha incastrato.»

Guardai Rachel dall’altra parte della cucina.

«Io ho semplicemente consegnato un video.»

«Lo so. Ma Trevor non ragiona così.»

Megan mi consigliò di conservare ogni registrazione e di cambiare le serrature.

Lo facemmo quello stesso pomeriggio.

Installammo anche un vero sistema di telecamere.

Qualche settimana più tardi seppi che Trevor avrebbe dovuto rispondere delle questioni pendenti che lo avevano già messo nei guai e che le nuove informazioni erano state consegnate agli investigatori. Non tutto dipendeva da ciò che era successo nel mio cortile, ma il video aveva permesso di collegare il suo comportamento a qualcosa che nessuno avrebbe scoperto se io avessi semplicemente spostato la tanica in garage.

Caleb collaborò.

Trevor, invece, continuò a negare.

Disse che aveva provato la porta perché voleva “parlarmi”.

Peccato che cinque minuti prima mi avesse visto partire con valigie e macchina carica.

Disse che Caleb era lì per aiutarlo a trasportare qualcosa.

Peccato che nessuno dei due avesse bussato.

Disse perfino che la tanica era stata prestata.

Quella fu la parte che quasi mi fece ridere.

Quando gli investigatori mi chiesero se gli avessi mai dato il permesso di prendere il carburante, risposi semplicemente:

«Mai.»

Avevo il filmato.

Non servivano grandi discorsi.

Qualche mese dopo la casa di Trevor rimase vuota.

Il prato diventò alto. Sul vialetto comparvero foglie secche. Un giorno arrivò una società di traslochi e portò via ciò che rimaneva all’interno.

Non rividi Trevor.

Per molto tempo, però, ogni volta che sentivo aprirsi un cancelletto guardavo automaticamente verso la finestra.

Rachel faceva la stessa cosa.

La cosa assurda è che tutto era cominciato con una tanica da cinque galloni.

Se Trevor avesse preso poca benzina ogni tanto, forse non me ne sarei mai accorto. Se non avesse rimesso la tanica sempre nello stesso punto, forse avrei pensato di averla consumata. Se avessi comprato subito un lucchetto, probabilmente non avrei mai installato quella webcam.

E se quel sabato non avessi fatto finta di partire per qualche giorno, non avrei mai scoperto cosa stava realmente aspettando.

Qualche tempo dopo trovai in garage la vecchia tanica rossa.

Rachel la indicò.

«Quella la buttiamo, vero?»

La guardai per un secondo.

Era graffiata, scolorita e ormai completamente inutile.

«Assolutamente.»

La portai fuori.

Mentre chiudevo il bidone, vidi la casa accanto alla nostra. Ora ci viveva una giovane coppia con due bambini. Il padre stava montando una piccola piscina gonfiabile nel cortile. Mi salutò.

Ricambiai.

Non gli raccontai mai tutta la storia.

Ma ancora oggi, quando qualcuno mi dice che non vale la pena preoccuparsi per una cosa piccola che sparisce da casa, penso a Trevor.

Non per la benzina.

Non per il tosaerba.

Nemmeno per il pickup rimasto fermo in fondo alla strada.

Penso a quei cinque minuti.

Cinque minuti dopo avermi visto partire, il mio vicino era già nel mio cortile con un altro uomo e stava provando ad aprire la porta di casa.

Ed è quello il dettaglio che non sono mai riuscito a dimenticare.

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