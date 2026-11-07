Ilary Blasi e Bastian Muller, musi lunghi al ristorante a due mesi dalle nozze





Il settimanale Gente pubblica gli scatti della coppia a Roma con gli amici, ma dietro le espressioni serie ci sarebbe solo il fastidio per i fotografi





A due mesi dalla cerimonia celebrata a Ravello, Ilary Blasi e il marito Bastian Muller finiscono nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta, però, a far discutere non sono le immagini romantiche della Costiera Amalfitana, ma alcuni scatti pubblicati dal settimanale Gente che ritraggono la conduttrice e l’imprenditore tedesco con le espressioni particolarmente serie durante un pranzo romano.

La coppia è stata immortalata nel corso di una domenica trascorsa in compagnia di persone molto vicine alla presentatrice, ovvero Angelo Marrozzini e sua moglie Giorgia Lillo Lori. L’incontro avrebbe dovuto rappresentare un momento di relax lontano dagli impegni lavorativi, ma la presenza dei paparazzi nei pressi del ristorante avrebbe alterato la tranquillità della giornata.

A descrivere l’episodio è stata la giornalista Maria Elena Barnabi sulle pagine del periodico, evidenziando come i fotografi abbiano documentato l’arrivo e i movimenti del gruppo. Secondo quanto ricostruito, l’atteggiamento poco sorridente dei due sposi non sarebbe il sintomo di una presunta crisi coniugale, quanto piuttosto il risultato del fastidio generato dagli obiettivi indiscreti in un momento privato.

Nonostante la consueta disponibilità mostrata in passato dalla conduttrice nei confronti dei cronisti, in questa circostanza la reazione sarebbe stata diversa. Gli osservatori più maliziosi tendono spesso a ipotizzare accordi mediatici dietro alle uscite pubbliche dei personaggi noti, ma in questo caso la situazione apparse del tutto fortuita e poco gradita ai diretti interessati.

La domenica romana ha inoltre riservato un ulteriore dettaglio di natura economica che non è passato inosservato agli occhi dei curiosi. Dopo il pranzo al ristorante Angelina, la coppia si è allontanata a bordo di una vettura utilitaria che, stando alle indiscrezioni della rivista, risulterebbe ancora intestata a Francesco Totti.

Il veicolo rientrerebbe infatti tra i beni mobili al centro delle discussioni patrimoniali che precedono la definizione completa degli aspetti economici legati alla separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. Sebbene il percorso legale abbia raggiunto traguardi importanti, permangono questioni di carattere finanziario non ancora del tutto archiviate.

Al di là delle supposizioni nate dalle immagini e dei dettagli burocratici sul passato, la relazione tra la nota presentatrice e l’imprenditore procede senza particolari scossoni. Gli scatti pubblicati non contengono elementi concreti capaci di attestare difficoltà sentimentali, lasciando spazio unicamente alla normale stanchezza o al semplice desiderio di riservatezza.



