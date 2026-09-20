Incidente mortale in via Mecenate: addio a Davide Di Lernia, conduttore radiofonico di 47 anni





Davide Di Lernia, 47 anni, figlio del celebre conduttore radiofonico Leone, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Milano poco dopo la mezzanotte tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Lo schianto si è verificato in via Mecenate, all’altezza del civico 74 in zona Forlanini, dove l’uomo avrebbe perso il controllo della propria moto finendo violentemente contro la balaustra metallica che protegge i binari del tram.





L’impatto è stato fatale e i soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto con un’automedica e un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Davide Di Lernia era un noto videomaker e produttore che aveva collaborato con importanti emittenti come Radio 105, Virgin Radio e Radio Monte Carlo; poche ore prima dell’incidente aveva documentato sui social un evento musicale al Carroponte.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

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