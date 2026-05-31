Incidente scuolabus-suv a Mazara, 51enne senza patente e positivo alla cocaina, con moglie gravida e 5 bambini a bordo.





Un grave incidente stradale si è verificato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando un automobilista di 51 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, ha impattato violentemente contro uno scuolabus. L’uomo non solo era privo di patente di guida, mai conseguita, ma si trovava anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I test tossicologici effettuati all’ospedale di Marsala dopo l’incidente, avvenuto venerdì scorso, hanno confermato la presenza di cocaina nel suo organismo. L’alcoltest, invece, non ha evidenziato valori anomali.





L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, mentre lo scuolabus stava riaccompagnando a casa i bambini dopo la scuola. Secondo le ricostruzioni, il SUV ha completamente ignorato un segnale di Stop all’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore, colpendo lo scuolabus con grande violenza e a una velocità sostenuta. A bordo del veicolo c’erano anche la moglie incinta dell’automobilista, al settimo mese di gravidanza, e i loro cinque figli.

La forza dell’impatto ha distrutto la parte anteriore della Nissan Qashqai e ha capovolto lo scuolabus, sul quale viaggiavano nove studenti di età compresa tra otto e 14 anni, insieme all’autista e a due accompagnatori. Fortunatamente, la prontezza di riflessi dell’autista dello scuolabus ha evitato una tragedia peggiore; questi ha sterzato in tempo per tentare di ridurre l’impatto diretto. Nonostante ciò, diversi bambini hanno riportato ferite e fratture, ma fortunatamente nessuno di loro versa in condizioni gravi.

La Direzione dell’Asp di Trapani ha comunicato che tre dei minori coinvolti sono stati già dimessi dopo le necessarie cure ricevute presso l’ospedale di Mazara del Vallo. Attualmente, un ragazzo di 16 anni rimane ricoverato in ospedale con condizioni definite stabili. Inoltre, tre fratellini sono stati trasferiti a Palermo, mentre quattro minori sono ricoverati all’ospedale di Trapani e altri tre sono assistiti presso l’ospedale di Marsala. Anche tre adulti sono stati feriti nell’incidente, uno dei quali sarà trasferito a Marsala per ulteriori accertamenti.

L’accaduto ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale, non solo per la gravità dell’incidente ma anche per le circostanze in cui si è verificato. La presenza della moglie incinta e dei figli a bordo del SUV ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dell’automobilista e sulla sua decisione di mettersi al volante in quelle condizioni.

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità legali. La situazione ha messo in luce la necessità di un controllo più rigoroso sul rispetto delle norme stradali e sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida.

La comunità di Mazara del Vallo si unisce nel sostegno alle famiglie coinvolte, sperando in una pronta guarigione per tutti i feriti. Le istituzioni locali stanno anche valutando l’opportunità di campagne di sensibilizzazione per prevenire simili incidenti in futuro, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole da parte degli automobilisti.

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