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Indovinelli e domande che il 99% delle persone probabilmente non riesce a risolvere

Emanuela B.
31/05/2026
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Gli indovinelli sono un ottimo modo per passare il tempo durante un viaggio noioso, oppure per mettere alla prova i tuoi amici e scoprire chi è davvero il più intelligente del gruppo. Gli indovinelli difficili possono assumere qualsiasi forma: da semplici domande a complessi rompicapo logici lunghi interi paragrafi, magari da risolvere con carta millimetrata e una di quelle grandi gomme rosa.



Alcuni degli enigmi “impossibili” raccolti qui sono in grado di farti impazzire per giorni… ma quando riuscirai a risolverli, ti sentirai la persona più brillante del pianeta. Piccolo consiglio: se vuoi davvero provarci senza aiuti, evita di leggere le soluzioni sotto ogni indovinello.

Alcuni dei rompicapo più difficili sono incredibilmente semplici e circolano da anni. In tutto il tempo che è servito per scoprire il bosone di Higgs, costruire auto elettriche accessibili e hackerare un iPhone, il mondo continua ancora a chiedersi: chi possedeva il pesce di Einstein?

Se ti piace rilassarti con un bel mistero, questi indovinelli sono perfetti per occupare un pomeriggio… o anche di più. Magari il tuo QI salirà pure di qualche punto—chi lo sa? Se ti senti pronto, tuffati in queste domande che la maggior parte delle persone non riesce a risolvere.

1. Su per il camino, giù per il camino

Cosa può salire su per un camino giù, ma non può scendere giù per un camino su?

Risposta:
All’epoca in cui nacque questo indovinello, pare che perdere ombrelli nei camini fosse un problema reale. La soluzione è: un ombrello. Chiuso può salire, ma aperto non può scendere.

2. La peggior parola di quattro lettere

Questa parola di quattro lettere si rimanda sempre a domani.
Siamo senza tè, una vera tragedia!
Senza la “I”, mi devi dei soldi.
Niente zucchero, niente dolcezza, niente miele.
Se scegli questa parola, non puoi vincere… puoi solo perdere.
Qual è la parola?

Risposta:
La parola è “diet” (dieta).

  • Si inizia sempre “domani”.
  • Senza la “T” diventa “die” (morire).
  • Senza la “I” suona come “debt” (debito).
  • E quando funziona… perdi peso.

3. Ritorno al mittente

Se mi mangi, chi mi ha mandato mangerà te. Cosa sono?

Risposta:
Un amo da pesca. Se mangi l’esca, il pescatore (chi l’ha “mandata”) catturerà te.

4. Il paracadutista

Jeff è andato a fare paracadutismo vicino a casa sua a Portland. Così facendo, ha salvato la vita di suo fratello Stewart, che vive a Charlotte e non parlava con lui da 10 anni. Com’è possibile?

Risposta:
Jeff è morto durante il lancio, ma aveva donato un rene a Stewart.

5. Lunga vita al re!

Un re ha davanti a sé tre bicchieri: uno pieno, uno mezzo pieno e uno vuoto. Come si chiama il re?

Risposta:
Re Filippo III (gioco di parole con “fill up three”).

6. Cosa significa “new door”?

Come puoi riorganizzare le lettere di “new door” per creare una sola parola?

Risposta:
È un anagramma di “one word”.

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