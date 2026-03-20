Intervento a Novoli, periferia di Firenze: un trentenne peruviano sospettato di tentato furto. Testimoni intervengono, arriva un poliziotto fuori servizio. Carabinieri e 118 sul posto





Notte agitata a Novoli, quartiere alla periferia di Firenze, nei pressi della fermata della tramvia, dove nella giornata di martedì sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Al centro dell’episodio c’è un uomo di circa 30 anni, originario del Perù, che è stato successivamente identificato dalle forze dell’ordine perché sospettato di un tentato furto.





La vicenda è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione passaggi e responsabilità. In attesa degli accertamenti ufficiali, un elemento viene indicato come certo dal racconto di un testimone oculare: il fotografo Massimo Sestini, che avrebbe assistito a quanto accaduto “più o meno in diretta”.

Secondo quanto riferito dal fotografo, la scena avrebbe avuto origine con un inseguimento. «A un certo punto un giovane si è messo a inseguire una donna, l’ha trascinata dietro ad alcuni alberi e l’ha minacciata: voleva la borsa — racconta il fotografo fiorentino — La donna si è messa a urlare e a quel punto sono intervenuti alcuni testimoni che si sono frapposti tra vittima e il presunto ladro».

Il racconto indica quindi l’intervento di più persone presenti in zona. Stando alla ricostruzione fornita, alcuni testimoni avrebbero reagito alle urla della donna e si sarebbero avvicinati per impedire che la situazione degenerasse. L’obiettivo, sempre secondo quanto riferito, sarebbe stato quello di creare una barriera tra la presunta vittima e l’uomo ritenuto responsabile del tentato scippo, interrompendo l’azione e mettendo la donna al riparo.

Nella concitazione, prosegue la testimonianza, alcune persone avrebbero preso le difese della signora e avrebbero colpito il presunto aggressore. In quei momenti sarebbe intervenuto anche un uomo indicato come appartenente alle forze di polizia, ma non in servizio. La sua presenza, secondo la versione riportata, avrebbe contribuito a bloccare la situazione e a impedire ulteriori conseguenze.

A questo proposito, Massimo Sestini aggiunge un dettaglio sul ruolo di questa figura: «è stato salvato da un uomo, un poliziotto fuori dal servizio che si è seduto sopra il giovane e ha poi dato l’allarme chiamando il 112 Nue». La chiamata al numero di emergenza avrebbe fatto scattare l’arrivo delle pattuglie dell’Arma e dei soccorsi sanitari.

Nel giro di pochi minuti, infatti, in zona sarebbero giunte due “gazzelle” dei carabinieri e un mezzo del 118. Il trentenne sospettato del tentato furto, secondo quanto riportato, sarebbe stato visitato e medicato sul posto. Successivamente, sempre stando alle informazioni disponibili, sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, a Firenze, per ulteriori accertamenti medici.

Parallelamente agli interventi sanitari, i carabinieri avrebbero avviato le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, anche tenendo conto delle diverse fasi descritte: l’inseguimento e la minaccia alla donna, la reazione dei presenti, l’intervento del poliziotto fuori servizio e l’arrivo delle pattuglie. Gli investigatori, viene riferito, stanno lavorando per ricostruire l’episodio e raccogliere ogni elemento utile, in modo da delineare un quadro completo e verificabile.

L’uomo, indicato come originario del Perù e di circa 30 anni, è stato identificato come sospettato di tentato furto. La definizione delle eventuali responsabilità, così come l’eventuale contestazione di reati e la formalizzazione degli atti, dipenderanno dalle attività di accertamento e dai riscontri che verranno raccolti nelle prossime ore.

Resta inoltre da chiarire, nell’ambito della ricostruzione, la sequenza degli eventi e il ruolo di ciascun soggetto intervenuto, compresi i testimoni che avrebbero cercato di separare la donna dal presunto aggressore e le persone che, secondo il racconto, avrebbero colpito l’uomo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto per definire con precisione che cosa sia avvenuto alla fermata della tramvia di Novoli e in quale modo si sia arrivati all’intervento dei carabinieri e del 118.



