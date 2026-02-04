Investita tre volte dalla vicina e colpita a bastonate dal padre: orrore a Roma, donna in fin di vita





Una violenta aggressione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, nella zona di Santa Palomba, a sud di Roma. L’episodio ha coinvolto due vicine di casa, una cinquantacinquenne e una trentaquattrenne, che inizialmente hanno avuto un litigio. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata in un’aggressione violenta con l’intervento del padre della giovane, trasformando una semplice lite in un episodio di estrema violenza.





La lite è iniziata intorno alle 19 in via dei Papiri, dove le due donne hanno cominciato a discutere animatamente. Dopo poco, il padre della trentaquattrenne è intervenuto nella disputa armato di un bastone. L’uomo ha cominciato a colpire la cinquantacinquenne, infliggendole gravi ferite con bastonate e pugni. La situazione è ulteriormente peggiorata quando la figlia, vedendo la madre in difficoltà, ha deciso di salire a bordo della sua automobile e ha investito ripetutamente la vittima.

L’aggressione ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, e l’allerta è scattata immediatamente. Nonostante il tentativo di fuga da parte di padre e figlia, gli agenti del commissariato Esposizione della Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Castelli di Albano, ma, a causa delle sue condizioni critiche, è stata poi trasferita al policlinico di Roma Tor Vergata, dove attualmente si trova in terapia intensiva. Secondo le ultime informazioni, la cinquantacinquenne rischia di perdere la vita a causa di un’emorragia cerebrale.

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo l’aggressione. Gli agenti hanno avviato la ricerca di padre e figlia, che erano riusciti a scappare dal luogo del crimine. L’uomo è stato rintracciato in un ospedale a Pomezia, mentre la figlia è stata trovata nella zona di Ostia. Attualmente, il padre è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, in attesa di convalida, mentre la figlia è stata arrestata.

Le autorità stanno ora esaminando i dettagli dell’incidente e le dinamiche che hanno portato a tale violenza. La comunità di Santa Palomba è scossa dall’accaduto, e ci si interroga su come una lite tra vicini possa degenerare in un’aggressione così brutale. Le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni per raccogliere ulteriori informazioni e chiarire la sequenza degli eventi.

Questo episodio di violenza domestica ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti nella comunità, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per prevenire tali situazioni. La polizia invita chiunque abbia assistito all’aggressione o abbia informazioni utili a farsi avanti, al fine di garantire che venga fatta giustizia.



