Iran, colpito e gravemente ferito il figlio di Khamenei! L’erede designato non ha nemmeno avuto il tempo di prendere il posto del padre: l’avrebbero colpito





Fonti mediatiche israeliane riportano che il figlio del leader supremo iraniano, Ali Khamenei, sarebbe rimasto ferito. L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l’accaduto affermando che “abbiamo fatto un favore al mondo”. Nel frattempo, l’Iran ha dichiarato di aver attaccato una base statunitense in Bahrein. È prevista una riunione entro le prossime 24 ore per la designazione della nuova Guida Suprema.





I Pasdaran iraniani continuano a lanciare attacchi contro i Paesi del Golfo. Il governo saudita ha avvertito la Repubblica islamica di evitare errori di valutazione. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto un massiccio attacco contro infrastrutture strategiche del regime iraniano, coinvolgendo 80 caccia. Il governo britannico ha confermato che gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare basi militari britanniche per operazioni difensive. L’Iran ha ribadito che manterrà aperto lo Stretto di Hormuz, ma colpirà esclusivamente navi statunitensi e israeliane.

I bombardamenti americani e israeliani contro la Repubblica islamica proseguono senza sosta. Le IDF hanno effettuato una sortita questa mattina, durante la quale sono stati impiegati 80 caccia.



