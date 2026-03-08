Dramma in campo, calciatrice di 15 anni muore durante una partita





Una partita del settore giovanile femminile in Inghilterra si è conclusa con un lutto. Una calciatrice di 15 anni dell’Academy dell’Oxford United, Amelia Aplin, si è accasciata a terra durante una gara contro il Fulham e non ha più ripreso conoscenza. Soccorsa immediatamente sul terreno di gioco, è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta nelle ore successive. La notizia è stata confermata dal club nelle comunicazioni diffuse sui social, dopo una notte di attesa e speranza per le sue condizioni.





L’episodio è avvenuto sabato presso il centro di allenamento dell’Oxford United a Horspath, durante una partita della Girls’ Academy tra la squadra della giovane atleta e il Fulham. In un primo aggiornamento, il club aveva informato dell’accaduto parlando di un’emergenza sanitaria in corso. “L’Oxford United può confermare che si è verificato un grave incidente medico durante una partita della Girls’ Academy presso il centro di allenamento del club” aveva comunicato la società, senza entrare nei dettagli per rispetto della famiglia e mentre i soccorsi erano ancora impegnati.

Con il passare delle ore, l’attenzione si è concentrata sull’evoluzione clinica della quindicenne. Nonostante l’intervento del personale medico presente all’impianto e l’attivazione dei servizi di emergenza, la ragazza non ha ripreso conoscenza. Il decesso è stato annunciato dal club nella notte tra sabato e domenica, con un messaggio pubblico che ha dato un nome e un volto alla giovane atleta e ha espresso cordoglio verso chi le era vicino.

Nel comunicato diffuso dall’Oxford United, la società ha ricostruito i punti essenziali della vicenda e ha indicato luogo e contesto della tragedia. “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell’Academy, Amelia Aplin. Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls’ Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutto l’Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia” si legge nella nota.

Il club ha poi ringraziato le figure coinvolte nella gestione dell’emergenza e ha comunicato le prime misure di supporto predisposte a seguito dell’accaduto. “Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per gli sforzi del personale medico dell’Oxford United e del Fulham Football Club, nonché dai servizi di emergenza. Il Club offrirà supporto alla famiglia, ai giocatori, agli allenatori e allo staff di Amelia colpiti da questo tragico evento. Chiediamo che la privacy della famiglia venga rispettata in questo momento incredibilmente difficile” ha aggiunto la società.

In segno di rispetto e per consentire al gruppo di affrontare il momento, l’Oxford United ha annunciato anche il rinvio di un impegno ufficiale: la partita della prima squadra femminile, Oxford United Women, contro il Real Bedford, prevista per la giornata successiva, è stata posticipata.

Cordoglio è arrivato anche dall’avversaria di giornata. La squadra femminile del Fulham FC ha pubblicato una nota con un messaggio di vicinanza. “Tutti al Fulham Football Club sono scioccati e addolorati nell’apprendere questa notizia. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Ameila e a tutti coloro che sono legati all’Oxford United FC” si legge nel comunicato. Messaggi di condoglianze, secondo quanto riportato, sono arrivati anche dai rivali cittadini dell’Oxford City e più in generale dal movimento del calcio femminile britannico, scosso dall’accaduto.



